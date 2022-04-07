10 странных атмосферных явлений, от которых захватывает дух
Иногда люди забывают оглянуться вокруг и полюбоваться красотой окружающего мира, который время от времени интригует всех необычными явлениями. Предлагаем познакомиться с визуальными атмосферными явлениями, возникающими время от времени в разных уголках мира.
Мираж Брокен, горы Гарц, Германия
Мираж Брокен, горы Гарц, Германия
Мираж Брокен получил свое название в честь одной из вершин гор Гарц. Хотя это явление может появиться в любом месте, его можно увидеть даже из иллюминатора самолета, здесь его впервые задокументировали еще в 1780. Явление возникает в атмосфере в лучах солнца при наличии тумана. Тень от предмета находится в радужной оболочке, что создает иллюзию необычных иногда жутких образов. Если подует небольшой ветерок, то образ начинает перемещаться. Это явление уже обросло легендами и сказками. Гетте в поэме «Фауст» тоже не упустил возможность художественно его интерпретировать.
Мираж, Мессинский пролив, Италия
Мираж, Мессинский пролив, Италия
На протяжении нескольких столетий с 1643 года люди наблюдают необычный феномен на берегу острова Сицилия. На горизонте появляется нечто загадочное – целый плавучий город под парусами с огромными зданиями. Это мираж, сложное оптическое атмосферное явление, которое вводит людей в обман. Люди давно старались понять природу подобных явлений. Считается, что содержание солей и минералов в морской воде при выпаривании формируют клубы пара, которые на расстоянии воспринимаются за сказочные объекты. Когда солнце нагревает поверхность океана, то начинается испарение воды с подобными явлениями.
Молния Кататумбо, Венесуэла
Молния Кататумбо, Венесуэла
Если завораживает молния и ошеломляет гром, особенно в ночном небе, стоит отправиться в Венесуэлу, где в году происходит около 260 гроз. Пик грозового сезона попадает на октябрь, когда каждую минуту во время грозы происходит до 28 вспышек молний над озером Маракаибо и над рекой Кататумбо. Что-то есть в атмосфере и в ландшафте такое в этом регионе, что при наличии высокого перепада температуры воздуха провоцирует скопление гроз и частое возникновение молний. Самые ранние упоминания об этом атмосферном явлении, которые видно на расстоянии 250 км, датируются 16 веком. В 2010 году на несколько месяцев явление внезапно прекратилось, скорее всего, из-за засухи.
Рыбный дождь, Гондурас
Рыбный дождь, Гондурас
Ежегодно в период мая-июня в маленьком городке Йоро в Гондурасе происходит необычное явление. Вдруг начинается гроза, поднимается сильный ветер с дождем. После окончания ненастья на улицах города жители находят огромное количество рыбы. Это регулярно происходит с 19 века. Команда исследователей из National Geographic в 1970 году стали свидетелями подобного шторма. Рыба, которую они обнаружили, вся была слепая. Появилась теория, что рыба не падает с неба с дождем, а появляется из-под земли из подземных рек. Сильные потоки дождевой воды поднимают уровни подземных рек, и рыба выходит на поверхность. Местные люди ежегодно празднуют мистический День рыбного дождя.
Арбузный снег, Сьерра-Невада, США
Арбузный снег, Сьерра-Невада, США
Все согласятся, особенно дети, что лучше белого бывает только разноцветный снег. Разноцветность снегу придают 60 видов водорослей. По мнению ученых самой распространенной является Chlamydomonasnivalis – тип водорослей, которые окрашивают снег в розовый цвет. Они размножаются в атмосфере на высоте 3-4 км, где температура никогда не бывает высокой. Разноцветный снег никогда не тает на солнце, он не просто разноцветный, он пахнет арбузом. Первые упоминания о таком явлении датируются еще временами Древней Греции и описаны в трудах Аристотеля, который не смог объяснить природу этого явления.
Грязная гроза, Сакурадзима, Япония
Грязная гроза, Сакурадзима, Япония
Грязные грозы происходят по всему миру, но, по мнению команды ВВС Earth, самым интересной является та, что происходит у вулкана Сакурадзима в Японии. Для возникновения такой грозы необходимы определённые условия, к примеру, извержение вулкана, при котором в клубах дыма и образуется гроза. Камни, пыль и пепел попадают в воздух, при трении образуется разряд. Такую грозу видели в районе вулкана Этна и вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии.
Огненные шары, река Меконг, Таиланд
Огненные шары, река Меконг, Таиланд
Уже столетия на реке Меконг в Таиланде происходит необычное атмосферное явление, которое называют огненными шарами Нага. В любое время года (чаще всего в октябре и ноябре)над поверхностью реки можно наблюдать огненные шары в ночное время, которые самостоятельно появляются и исчезают бесследно. По легенде, их оставляет мистическая змея Нага, которая живет в реке. В 2004 году явление себя никак не проявляло, но в 2001 году очевидцы насчитали до 3 000 шаров в ночном небе. Ученые пытались рационально подойти к объяснению феномена, например, тем, что в этом месте из земли освобождается газ, который самовоспламеняется.
Огни Хессдалена, долина Хессдален, Норвегия
Огни Хессдалена, долина Хессдален, Норвегия
В 1981 году странные огни появились над долиной Хессдален в Норвегии. Феномен не однотипный, иногда это группа огней иногда это одиночные проявления желто-красного цвета или желто-белого. Иногда этот свет появляется в виде шара, иногда он движется, иногда он неподвижен. Особенно часто явление проявляется зимой с 9 вечера до 1 часа ночи. Не удивительно, что оно стало предметом изучения уфологов. В 1998 году пытались проанализировать и объяснить природу феномена. Предположили, что это солнечная активность, взаимодействие частиц воздуха, приводящее к появлению молнии, и даже черные мини дыры. Еще одни ученые предположили вероятность мини ядерных взрывов, так как именно здесь были найдены породы с радиоактивным радоном.
Лунная радуга, Коста-Рика
Лунная радуга, Коста-Рика
Лунная радуга имеет белый цвет и неимоверный вид. Феномен возникает, когда свет от луны делится на фракции в атмосфере, как это происходит во время обыкновенной радуги. В основном такая радуга появляется в полнолуние, когда луна находится ниже к линии горизонта так, что дождевая пыль от водопада её закрывает. Таким явлением можно полюбоваться на водопаде Виктория, Йосемитском водопаде и на Коста-Рике – в тропических и субтропических регионах со 100-процентной влажностью воздуха.
Облака в виде летающих тарелок, ЮАР
Облака в виде летающих тарелок, ЮАР
Ученые называют такие облака линзообразными, но они известны больше, как «облака НЛО». С первого взгляда можно по ошибке принять их за летающие тарелки инопланетян над горизонтом. Атмосферные явления и определенные условия формируют подобные облака. Для этого необходим сильный ветер над горами и равнинами, повышенная влажность и неоднородный рельеф земли. Должна быть и подходящая температура. Кейптаун окружен горами, равнинами и водой – это идеальные условия для формирования подобных облаков. Эти облака формируются в любом месте, главное, чтобы соблюлись все условия. Облака появляются и исчезают быстро, иногда очень быстро, не успев до конца сформироваться.
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