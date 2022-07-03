Правильное укоренение роз летом

Черенкование роз летом отличается тем, что необходимо выбрать правильный побег для укоренения. Если вы всё сделаете правильно на этом этапе, то у вас получится укоренить розу без проблем.







Острым, обеззараженным инструментом срежьте слепой побег. Находится он на стволе розы максимально близко к земле. Такой побег нужно срезать чуть-чуть с корой — с так называемой «пяточкой».







Окуните побег в цитокининовую пасту или Корневин. Это обязательный этап для успешного и лёгкого укоренения. После этого черенок погрузите в во влажный (пролитый со вчера) песок.







И накройте бутылкой. Крышку в бутылке снимите, так как летом даже в северной части участка очень жарко, и розы под крышкой просто сгорят. В таком виде оставьте черенки, периодически проливайте песок. Они укоренятся без проблем!







Подробнее о том, как укоренить розы летом, смотрите в видео ниже:



