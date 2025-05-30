С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Т.е. раскритиковали? :-) Ну тогда сравните с Ладой. :-))) А потом расскажите, почему "американцы" пользутся гораздо б...Почему американск...
  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Ну и что? Да,были и консервированные супы в банках,и свекла консервированная,и много чего другого. Никогда не видела ...Какие странные ко...
  • Валентин Гришин
    Однако...Уже и в заголовках ошибки делают блогеры...Как выглядил сухп...

5 советов от психологов, как справиться с тревогой в романтических отношениях



Под тревогой подразумевается вариация чувства страха, у которой нет рациональной основы. Это что-то сродни нехорошему предчувствию. Иногда, будучи в отношениях, один из партнёров может испытывать подобное, толком не понимая, что за этом стоит. В этом материале собрано пять советов от психологов о том, что делать, если вы испытываете тревогу в отношениях.

1. Говорите с партнёром об этом


Говорите с партнером о вашей тревоге. / Фото: Midjourney

Говорите с партнером о вашей тревоге. / Фото: Midjourney

 

Самое страшное, что может быть в отношениях, - отсутствие диалогов о том, что волнует. Если партнёры не говорят о том, что чувствуют, эти отношения обречены на завершение или на переход в стадию стагнации, когда два человека лишь номинально существуют в одном пространстве. Практикующий психолог отмечает, что часто становится участников вот такого абсурдного диалога: - «А вы сказали об этом мужу?» – «Нет, конечно, он же муж, как ему такое скажешь». Стоп! Отмотаем назад! Близкий человек – на то и близкий, чтобы делиться с ним всем. Если вас что-то тревожит, поделитесь с партнёром, и каким бы ни был результат, он будет положителен для вас.
Поясним на примере двух крайностей: вы либо вместе разберётесь во всём, либо выяснится, что партнёр для вас неприемлем, а тревога была не на ровном месте.

2. Ведите «тревожный дневник»



Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney

Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney

 

Звучит смешно, но всё-таки. Постарайтесь каждый день записывать тревожные мысли, а затем анализировать их с некоторой периодичностью, например, раз в неделю. А если ещё и узнать телефон хорошего психолога для хотя бы разовой консультации и направиться к нему уже с этим дневником, то можно за рекордно короткие сроки разобраться с причиной тревоги. Но ещё быстрее вы сами разберётесь в своих триггерах. Возможно, вы фиксируетесь на одной и той же мысли, основанной на уходе партнёра на работу или его/её рассказами о ком-то из коллег. Когда триггер пойман за хвост, с ним проще работать самостоятельно или со специалистом.

3. Дыхательные практики


Дыхание по квадрату отлично подойдёт. / Фото: pinterest.com

Дыхание по квадрату отлично подойдёт. / Фото: pinterest.com

 

Не стоит закатывать глаза и преумалять дыхательные практики. Это действительная хорошая штука, которая позволяет, используя внешнее (физиологию), работать со внутренним (ментальное состояние). Тревога – одно из самых неприятных состояний психики из-за своей иррациональности.
Дыхательные практики работают по причине того, что мозг человека – однозадачен. Проще говоря, он не может одновременно и дышать на счёт, и тревожиться. Дыхание по квадрату – простой и доступный вариант: 4 счёта вдох – 4 счёта задержка дыхания – 4 счёта выход – 4 счёта задержка дыхания. Практикуйте каждый раз, кода накатывает, и, возможно, эпизоды тревоги станут всё реже и впоследствии сойдут на нет.

4. Тест «слова и действия»


Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney

Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney

 

Если что-то в поведении партнёра рождает в вас тревогу, задайте себе простой вопрос-тест: «Его / её слова и действия совпадают?» И хорошенько проанализируйте. Если да – тревожиться не о чем. А если нет… Тогда это уже совсем другая историй и другой клубок, чтобы распутывать.

5. Принятие тревоги


Примите тревогу. / Фото: Midjourney

Примите тревогу. / Фото: Midjourney

 

Вместо того, чтобы страдать из-за наличия факта тревоги, просто примите её. Объясните себе, что это нормально. Не упивайтесь ею. Научитесь просто существовать с этой тревогой, постоянно отвлекаясь на что-то приземлённое.

источник





И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх