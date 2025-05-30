5 советов от психологов, как справиться с тревогой в романтических отношениях

Под тревогой подразумевается вариация чувства страха, у которой нет рациональной основы. Это что-то сродни нехорошему предчувствию. Иногда, будучи в отношениях, один из партнёров может испытывать подобное, толком не понимая, что за этом стоит. В этом материале собрано пять советов от психологов о том, что делать, если вы испытываете тревогу в отношениях.
1. Говорите с партнёром об этом
Говорите с партнером о вашей тревоге. / Фото: Midjourney
Самое страшное, что может быть в отношениях, - отсутствие диалогов о том, что волнует. Если партнёры не говорят о том, что чувствуют, эти отношения обречены на завершение или на переход в стадию стагнации, когда два человека лишь номинально существуют в одном пространстве. Практикующий психолог отмечает, что часто становится участников вот такого абсурдного диалога: - «А вы сказали об этом мужу?» – «Нет, конечно, он же муж, как ему такое скажешь». Стоп! Отмотаем назад! Близкий человек – на то и близкий, чтобы делиться с ним всем. Если вас что-то тревожит, поделитесь с партнёром, и каким бы ни был результат, он будет положителен для вас.
2. Ведите «тревожный дневник»
Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney
Звучит смешно, но всё-таки. Постарайтесь каждый день записывать тревожные мысли, а затем анализировать их с некоторой периодичностью, например, раз в неделю. А если ещё и узнать телефон хорошего психолога для хотя бы разовой консультации и направиться к нему уже с этим дневником, то можно за рекордно короткие сроки разобраться с причиной тревоги. Но ещё быстрее вы сами разберётесь в своих триггерах. Возможно, вы фиксируетесь на одной и той же мысли, основанной на уходе партнёра на работу или его/её рассказами о ком-то из коллег. Когда триггер пойман за хвост, с ним проще работать самостоятельно или со специалистом.
3. Дыхательные практики
Дыхание по квадрату отлично подойдёт. / Фото: pinterest.com
Не стоит закатывать глаза и преумалять дыхательные практики. Это действительная хорошая штука, которая позволяет, используя внешнее (физиологию), работать со внутренним (ментальное состояние). Тревога – одно из самых неприятных состояний психики из-за своей иррациональности.
4. Тест «слова и действия»
Тревога в романтических отношениях. / Фото: Midjourney
Если что-то в поведении партнёра рождает в вас тревогу, задайте себе простой вопрос-тест: «Его / её слова и действия совпадают?» И хорошенько проанализируйте. Если да – тревожиться не о чем. А если нет… Тогда это уже совсем другая историй и другой клубок, чтобы распутывать.
5. Принятие тревоги
Примите тревогу. / Фото: Midjourney
Вместо того, чтобы страдать из-за наличия факта тревоги, просто примите её. Объясните себе, что это нормально. Не упивайтесь ею. Научитесь просто существовать с этой тревогой, постоянно отвлекаясь на что-то приземлённое.
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