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Полуночникам: простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны


Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Современный ритм жизни нередко конфликтует с природными биоритмами человека. Говоря проще, удобным для души и тела графиком приходится жертвовать во имя работы. Результат – раздражительность, стресс и бессонница. Наверное, у каждого найдётся персональный лайфхак, как снять стресс. А мы подскажем, как сладко уснуть и проснуться полным сил. В этом нам поможет одно старое, годами проверенное средство.

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

 

Наверняка мама или бабушка поили вас в детстве тёплым молоком. Особенно, когда вы болели или просто капризничали, не могли заснуть. После кружки молочного напитка и в правду хочется сладко зевнуть и отправиться под одеяло. Вспомните, ведь даже сказочный Оле Лукойе хорошим деткам брызгал в глаза тёплым молоком, и они тут же засыпали, видя счастливые сны. У этого явления есть вполне научное обоснование: молоко богато триптофаном – ароматической альфа-аминокислотой, которая при высокой концентрации действительно вызывает сонливость. Диетологи взяли эту информацию на вооружение и вывели рецепт идеального (и вкусного!) домашнего снотворного.

Ингредиенты:
• Чашка молока
• 1 столовая ложка мёда


• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки корицы

1. Налейте молоко в чашку и разогревайте в микроволновке в течение 1-2 минут.
Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

 

2. Добавьте мёд и экстракт ванили, перемешайте.
Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

 

3. Посыпьте сверху корицей.
Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

 

4. Выпейте тёплым, отправляйтесь в постель и наслаждайтесь сладкими снами.
Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

Простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

 

Если хотите восстановить нормальный режим сна, диетологи рекомендуют выпить чашку «домашнего снотворного» за полчаса до запланированного похода в постель. Сладкое молоко с мёдом и ванилью также оказывает успокаивающее действие и благотворно влияет на нервную систему.

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Полуночникам: простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сны

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Полуночникам: простой рецепт, как побороть бессонницу и видеть сладкие сныПодписаться на мой Instagram
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