Вещи из кладовки, которые прекрасно впишутся в современный интерьер

Как давно вы устраивали ревизию в кладовке, на чердаке или в гараже? Уверены, сейчас самое время пересмотреть их содержимое и найти вещи, которые с легкостью можно вписать в интерьер вашей квартиры.







Да-да, старая мебель и декор снова в моде, поэтому скажите себе «спасибо» за то, что в свое время не выбросили их на свалку.

1. Чугунная ванна

2. Стулья

3. Плакаты

4. Статуэтки и посуда

5. Сервант

6. Радиолы и ретро-радио

7. Светильник

8. Ковер

9. Напольные часы

Рассказываем, каким вещам нужно дать второй шанс.Чугунную ванну можно покрасить.В Советском Союзе ванну из чугуна можно было увидеть в каждой квартире. В знаменитом фильме «Афоня» герой Евгения Леонова даже в ней спал. Было время, когда это «чудо сантехнической мысли» утратило свою популярность, но сегодня оно вновь актуально. И это неудивительно, ведь чугун прочный, долговечный и за счет толстых стенок не деформируется от ударов или под большим весом.По сравнению с изделиями из акрила, которые сейчас находятся на первом месте среди пользователей, чугун менее капризен в уходе, выдерживает контакт даже с агрессивной бытовой химией. Эмаль, которой покрывают металл, устойчива к различного рода повреждениям, сколам, не желтеет со временем. А благодаря тому, что чугунные ванны имеют стандартную форму, их можно вписать в санузел любого размера. Кроме того, они гармонично будут смотреться практически в каждом стиле интерьера.Венские стулья в скандинавском интерьере.Если в гараже уже много лет пылятся старые стулья, которые вы в лучшем случае используете в качестве подставок под коробки или инструменты, самое время отреставрировать их и вернуть в квартиру. На самом деле, слово «реставрация» не такое страшное, как о нем привыкли думать. Внимательно осмотрите стулья: возможно, достаточно будет просто покрыть их новым слоем лака или подкрасить царапины, чтобы они смотрелись как новые. Если же вам не нравится цвет мебели, всегда можно вооружиться кистью и банкой краски, включить художника и провести капитальный апгрейд.Может потребоваться и более серьезный ремонт, например, замена испортившихся креплений, обивки, наполнителя. Однако все равно это будет гораздо дешевле, чем купить новый стул. К тому же винтажная мебель сможет внести изюминку в ваш интерьер, и прослужит еще много лет, если вы будете бережно с ней обращаться.Плакаты отлично смотрятся над диваном.Наверняка вы не раз видели советские плакаты. У каждого из них есть свой посыл, характер и мощный заряд энергетики былых времен. Так почему бы не добавить такой яркий, провокационный элемент в свой интерьер? Подберите для плаката лаконичную однотонную раму, и повесьте на пустую стену, например, за диваном или за креслом, стоящим в углу. Обратите внимание, что такой декор является самодостаточным, а потому не требует никакого сопровождения.Можете повесить один большой постер в центре гостиной или разместить несколько изделий разного размера по всей квартире. Тематика может быть схожей или отличаться – это не так важно. Главное, чтобы постеры сочетались между собой по стилю – тогда они будут объединять весь интерьер.Посуду и статуэтки можно использовать для декораА что это за коробка стоит в самом дальнем углу кладовки? Неужели тот самый сервиз, который достался вам от бабушки, или коллекция статуэток родом из Советского Союза? Советуем достать предметы из коробки, пересмотреть и найти для них место на полке в гостиной или на кухне. Винтажные элементы снова в тренде, и самое главное, что они идеально вписываются в любой стиль интерьера, будь-то сканди, лофт, классика или кантри. Посуду смело можете использовать по назначению, а статуэтки для декора. Подобные элементы внесут разнообразие в обстановку вашей квартиры, создадут ощущение истории и преемственности поколений.Сервант можно покрасить и использовать для хранения книг.Сейчас самое время изменить свое отношение к советской мебели и перестать считать ее никому не нужным ширпотребом. Взять, к примеру, сервант. Это не только функциональная система хранения, но также качественная мебель, которая прослужит не один десяток лет. В Советском Союзе мебель делали не из МДФ или ДСП как сейчас, а из крепкого дерева, которое на протяжении долгого времени сохраняет свои свойства. Скорее всего, нужно будет лишь покрыть сервант новым слоем лака или, если вы захотите, сменить цвет.Чтобы предмет мебели гармонично вписался в интерьер, подберите для него правильное место в комнате. Кстати, сервант удачно будет смотреться не только на кухне, но и в гостиной. При желании его даже можно использовать в качестве элемента зонирования. Учтите, что привлекает особенно на фоне современных предметов интерьера, поэтому не «перебивайте» его другими элементами, привлекающими внимание, или слишком пестрой отделкой.Радиола будет отлично смотреться рядом с креслом.Нашли на чердаке старую неработающую радиолу? Не торопитесь ее выбрасывать, ведь это отличный предмет декора! Ну, а если проигрыватель работает, считайте, что вам крупно повезло. Купите на блошином рынке старые пластинки или поищите в коробках (возможно, ваши бабушка с дедушкой сохранили несколько штук), и устройте вечер ностальгии. Сядьте в мягкое кресло, включите уютный, приглушенный свет, поставьте пластинку и послушайте старую музыку, которая всегда пробирает до мурашек. Вот с этим тихим шипение, пока игла медленно пробивается к звуковой дорожке…Чудесная атмосфера.Советская люстра и торшерОбычно старые светильники выглядят либо слишком массивно и громоздко, либо, наоборот, просто и лаконично. И в том, и в другом случае, они станут прекрасным украшением вашего интерьера, внесут изюминку в современную обстановку квартиры. Важно лишь грамотно вписать светильники, чтобы они визуально не «опускали» потолок, а также «дружили» с современными источниками света, присутствующими в комнате. Так, например, если вы вешаете массивную хрустальную люстру сложной формы, следите за тем, чтобы она была главным акцентом в комнате. Что касается лаконичных стеклянных плафонов, то они вполне могут соседствовать с яркими деталями в интерьере.Для советского ковра важен нейтральный фон.Во многих сталинках и хрущевках до сих пор можно увидеть старые советские ковры самых разных цветов и размеров. Увы, многие недооценивают их, считают безвкусными пылесборниками и отправляют в гараж, чтобы не портили интерьер. А ведь при грамотном подходе «бабушкин» ковер может стать той самой деталью, которая будет привлекать внимание гостей, и объединять предметы, находящиеся в комнате. Например, крупная модель с ворсом выделит кровать в спальне или зону отдыха в гостиной. А изделие небольшого размера будет интересно смотреться на стене.Помните, что советские ковры обычно очень яркие и контрастные, с пестрым узором, поэтому они должны быть центральным элементом вашего интерьера. Что касается остальных деталей, то будет лучше, если они будут более спокойными и лаконичными, простых форм и расцветок.Напольные часы лучше поставить в гостиной.В просторную гостиную, оформленную в классическом стиле, идеально впишутся большие напольные часы с кукушкой (но если ее нет – ничего страшного). Отлично, если они будут стоять на фоне светлой стены – так раритетная вещь сможет еще больше выделиться. А вот в спальню часы лучше не ставить – кукушка и громкое тиканье испортят любой сон, даже самый крепкий.