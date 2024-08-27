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Как размножить розы без хлопот

Розы обычно размножают черенкованием. При таком способе приживается лишь часть черенков, поэтому их нужно делать больше необходимого. К тому же на выращивание из них цветущего куста уходит не один сезон, так как молодое растение долго развивается.
Гораздо быстрее получить новый куст с бутонами можно методом воздушного отводка.





Что потребуется:

Острый нож;

банан;

кокосовый субстрат;

пластиковая бутылка 0,5 л;

черный пакет
.Процесс формирования воздушного отводкаНа кусте розы нужно выбрать ветку правильной формы, которая подходит для создания нового растения. В ее основании, снизу вверх делается косой надрез ножом на треть толщины. Его длина должна получиться в 2 пальца.



Разрез необходимо натереть мякотью банана. Она содержит в себе природные стимуляторы (гормоны) роста, что поможет розе выпустить корешки.



У пластиковой бутылки отрезается нижняя часть. Нужно получить горшочек высотой 7-10 см. В его донышке делается дренажное отверстие.



Затем горшок вставляется под щепку, и наполняется увлажненным кокосовым субстратом.




От остатка бутылки отрезается горловина. Из нее делается колпак для горшка. Сбоку в нем вырезается паз, чтобы при надевании колпачок не упирался в щепку.



Затем горшок необходимо укрыть от света, замотав в черный пакет. Периодически субстрат увлажняется через горловину.



Спустя 1,5-2 месяца из щепки сформируется мощный корешок.



Укорененная ветка отрезается от куста ниже горшка.



Затем пластик снимается, и новое растение высаживается в открытый грунт или горшок. С таким корнем оно зацветет уже на следующий год.


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размножение
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