Как размножить розы без хлопот

Розы обычно размножают черенкованием. При таком способе приживается лишь часть черенков, поэтому их нужно делать больше необходимого. К тому же на выращивание из них цветущего куста уходит не один сезон, так как молодое растение долго развивается.
Гораздо быстрее получить новый куст с бутонами можно методом воздушного отводка.
Что потребуется:
Острый нож;
банан;
кокосовый субстрат;
пластиковая бутылка 0,5 л;
черный пакет
.Процесс формирования воздушного отводкаНа кусте розы нужно выбрать ветку правильной формы, которая подходит для создания нового растения. В ее основании, снизу вверх делается косой надрез ножом на треть толщины. Его длина должна получиться в 2 пальца.
Разрез необходимо натереть мякотью банана. Она содержит в себе природные стимуляторы (гормоны) роста, что поможет розе выпустить корешки.
У пластиковой бутылки отрезается нижняя часть. Нужно получить горшочек высотой 7-10 см. В его донышке делается дренажное отверстие.
Затем горшок вставляется под щепку, и наполняется увлажненным кокосовым субстратом.
От остатка бутылки отрезается горловина. Из нее делается колпак для горшка. Сбоку в нем вырезается паз, чтобы при надевании колпачок не упирался в щепку.
Затем горшок необходимо укрыть от света, замотав в черный пакет. Периодически субстрат увлажняется через горловину.
Спустя 1,5-2 месяца из щепки сформируется мощный корешок.
Укорененная ветка отрезается от куста ниже горшка.
Затем пластик снимается, и новое растение высаживается в открытый грунт или горшок. С таким корнем оно зацветет уже на следующий год.
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