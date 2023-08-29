5 предсказаний писателей-фантастов, которые сбылись спустя время

Авторы, пишущие в жанре научной фантастики — удивительные люди, которые умеют мыслить глобально и не боятся фантазировать. Многие известные писатели-фантасты такие, как Айзек Азимов и Артур Кларк, создали произведения, которые в будущем стали классикой. Но настоящая фантастика заключается не в самих романах, а в отдельных отрывках или фразах. Некоторые из них с удивительной точностью описывают явления из современного мира, которые автор мог видеть только в своем воображении.
1. Планшеты
«2001: Космическая одиссея». Артур Кларк, 1968 г.
Кадр из одноименного кинофильма 2001: Космическая одиссея. 1968 г.
Сейчас вряд ли кого-то удивишь планшетом, но в 1968 году такого устройства, в принципе, не существовало. На тот момент еще даже не был создан компьютер, а о портативных электронных устройствах не могло идти и речи. Однако прибор, который описывает Артур Кларк в своем романе, очень похож на современный планшет. Главные герои романа на космическом корабле использовали устройство под названием Newspad для чтения электронных газет.
2. Радар
«Ральф 124C 41+». Хьюго Гернсбек. 1911 г.
Современный радар
По словам российского публициста Якова Рабкина, именно Хьюго Гернсбек в своем романе сумел максимально точно описать принцип работы современной радиолокационной станции. В 1911 году радара как такового не существовало. Велись разработки и исследования в области распространения радиоволн, но первый рабочий прототип радара был создан только в 1935 году. Помимо этого Хьюго Гернсбек в своем романе описал сервис для видеосвязи с собеседником на расстоянии, который имеет явные сходства с современными видеочатами.
3. Смартфоны
Интервью для «The New York Times». Айзек Азимов, 1964 г.
Айзек Азимов - рекордсмен по сбывшимся предсказаниям
Стоит отметить, что писатель Айзек Азимов является рекордсменом по сбывшимся предсказаниям. В своих романах Азимов описывал плоские телевизоры, 3D-фильмы, робототехнику, электронную библиотеку и многое другое. Но наиболее точно писатель предвидел появление смартфонов. В масштабном интервью издательству «The New York Times» Азимов описывал портативный телефон, на котором можно будет смотреть фильмы, читать книги и разговаривать по видеосвязи. Управлять телефоном можно будет без кнопок, только с помощью касаний экрана, а для передачи данных будут использоваться космические спутники.
4. Высадка на Луну
«С Земли на Луну». Жюль Верн, 1865 г.
Американские астронавты на Луне
Французскому писателю Жюль Верну ошибочно приписывают предсказание создания подводной лодки на примере «Наутилуса» из романа «Двадцать тысяч лье под водой», написанного в 1869 году. Впрочем, издательство Novate.ru выяснило, что Верн выступил всего лишь в роли популиста. Идея создания подводной лодки была предложена Леонардо да Винчи еще в XV веке, а первый реальный прототип подводной лодки был разработан англичанином Уильямом Борном в 1578 году. Тем не менее Жюль Верн предсказал полет людей на Луну. Автор не просто предвидел саму возможность высадки человека на Луне, но и с большой точностью спрогнозировал детали полета и количество затраченного топлива.
5. Ядерная война
«Никудышное решение». Роберт Хайнлайн. 1940 г.
Страшнейшее оружие, когда-либо созданное человеком
За окном 1940 год. Начало войны. Большинство произведений той эпохи посвящены военной тематике. Однако американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн взглянул на проблему с другого ракурса. В своем рассказе «Никудышное решение» Хайнлайн описывает разработку США ядерного оружия, которое заканчивает Вторую мировую войну и в дальнейшем приводит к гонке вооружений. По фантастическому стечению обстоятельств все именно так и произошло через 5–10 лет. Несмотря на то, что разработка ядерного оружия велась с конца 1930-х годов, она была очень засекречена, и обычный писатель вряд ли мог об этом знать.
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