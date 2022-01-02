Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

Чудные вещи, найденные в секонд-хендах.

1. «Вот оно! Это же именно то, что я искал!»

Сложно себе представить, что кто-то добровольно расстался с фигуркой Голлума!

2. Тот редкий случай, когда поход по магазинам принес доход, а не расходы!

Какой-то добрый человек совершенно случайно оплатил все покупки!

3. «Ну как устоять перед этим милым динозавром!?»

Голова динозавра.

4. «Пожалуй, куплю и буду гостям в эту чашку чай наливать!»

«Настоящий фанат так бы не поступил!»

5. Секонд-хенд - это как кружок по интересам! Никогда не знаешь, остатки чьего хобби найдешь там завтра...

Привет от сатанистов!

6. «Скажите честно, скольких человек убили на этом диване?»

Диван с места преступления.

7. Никто не сможет грустить, стоя на этих мягких весах!

Пушистые весы.

8. «Теперь мой кумир в моем туалете, а муж будет лучше целиться!»

Экстравагантное туалетное сидение.

9. «И материал хороший и «окошко» для вентиляции.. .Наверное, надо брать!»

«Окно» вентиляции в трусах.

10. «С таким галстуком успех мне просто гарантирован!»

Броский галстук.

11. «Хм, камень, который приносит удачу...»

«А какая-нибудь гарантия на камень есть?»

12. Даже маньяки, заглянув в секонд, смогут найти что-то себе по душе!

Наступать на лица пупсов?

13. Похоже кто-то сначала сел в суперклей, потом в пепельницу, а владельца комиссионки убедил, что это шедевр дизайна

Случайный шедевр дизайна.

14. «Помните то вирусное фото про платье, которое меняет цвет...»

Похоже кто-то решил загадку по-своему!

15. « Хотела купить косметическую маску, но увидела эту и не удержалась!»

Эффектная маска.

16. «Надо же, как кого-то вдохновляют трусы!»

Перчатки, как трусы.

17. «А разве производитель не должен заплатить мне за использование моего портрета!»

Когда внезапно находишь футболку с изображением самого себя .