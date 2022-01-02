Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

Чудные вещи, найденные в секонд-хендах.
Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей. Мы же собрали сегодня 17 снимков удивительных вещей, которые были обнаружены в секондах совершенно случайно.
1. «Вот оно! Это же именно то, что я искал!»
Сложно себе представить, что кто-то добровольно расстался с фигуркой Голлума!
2. Тот редкий случай, когда поход по магазинам принес доход, а не расходы!
Какой-то добрый человек совершенно случайно оплатил все покупки!
3. «Ну как устоять перед этим милым динозавром!?»
Голова динозавра.
4. «Пожалуй, куплю и буду гостям в эту чашку чай наливать!»
«Настоящий фанат так бы не поступил!»
5. Секонд-хенд - это как кружок по интересам! Никогда не знаешь, остатки чьего хобби найдешь там завтра...
Привет от сатанистов!
6. «Скажите честно, скольких человек убили на этом диване?»
Диван с места преступления.
7. Никто не сможет грустить, стоя на этих мягких весах!
Пушистые весы.
8. «Теперь мой кумир в моем туалете, а муж будет лучше целиться!»
Экстравагантное туалетное сидение.
9. «И материал хороший и «окошко» для вентиляции...Наверное, надо брать!»
«Окно» вентиляции в трусах.
10. «С таким галстуком успех мне просто гарантирован!»
Броский галстук.
11. «Хм, камень, который приносит удачу...»
«А какая-нибудь гарантия на камень есть?»
12. Даже маньяки, заглянув в секонд, смогут найти что-то себе по душе!
Наступать на лица пупсов?
13. Похоже кто-то сначала сел в суперклей, потом в пепельницу, а владельца комиссионки убедил, что это шедевр дизайна
Случайный шедевр дизайна.
14. «Помните то вирусное фото про платье, которое меняет цвет...»
Похоже кто-то решил загадку по-своему!
15. « Хотела купить косметическую маску, но увидела эту и не удержалась!»
Эффектная маска.
16. «Надо же, как кого-то вдохновляют трусы!»
Перчатки, как трусы.
17. «А разве производитель не должен заплатить мне за использование моего портрета!»
Когда внезапно находишь футболку с изображением самого себя.
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