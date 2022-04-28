Настоящий эксклюзив: 10 самых странных автомобилей в истории, которые действительно удивляют
Автомобили, которые каждый день люди видят на дорогах, выглядят очень похожими друг на друга. Коробка на четырех колесах - именно то, что приобретают большинство покупателей. На настоящий эксклюзив всё же можно найти. Тем, кому нравятся необычные авто, понравятся 10 машин, собранных в этом обзоре.
1. Norman Timbs Special
Norman Timbs Special, созданный Норманом Тимбсом.
Норман Тимбс был влиятельным инженером в 1940-х годах, который работал с автомобилями Tucker. В свое время он взялся за проект «авто будущего», на который у него ушло более 3 лет. В итоге на свет появилось авто Norman Timbs Special.
А вот так поднимается капот...
Этот автомобиль является одним из самых элегантных и обтекаемых автомобилей в истории. Длинная задняя часть и обтекаемый дизайн без каких-либо дверей сделали его одним из самых фантастических автомобилей, когда-либо созданных людьми.
2. Stout Scarab
Stout Scarab - первый в мире минивэн.
Stout Scarab был разработан Уильямом Бушнеллом Стаутом в 1932 году. Считающийся первым в мире минивэном, этот автомобиль был задуман его создателем как офис на колесах. В отличие от других автомобилей той эпохи, Stout Scarab имеет небольшой нос и длинную колесную базу, чтобы максимизировать доступное пространство. Но этот странный, но удивительный автомобиль не пошел в массовое производство, было изготовлено всего около десятка «Толстых скарабеев», а до сегодняшних дней дожили только 5.
3. Bugatti Type 57s Aerolithe
Предтеча современных суперкаров.
Сегодня при слове Bugatti в голову сразу приходит в голову суперкар, такой как Veyron. Но данная компания изготовила сотни различных моделей автомобилей, и некоторые из них легко вписываются в понятие «странный», как в случае с Bugatti Type 57. Было выпущено несколько автомобилей с подобным названием, например, 57т, 57с и 57с tank, но именно это воплощение под названием 57е Aerolithe было самым диковинным среди всех них.
4. General Motors Le Saber
Концептуальный General Motors Le Saber
GM LeSabre - концептуальный автомобиль, который был показан в 1951 году. Его дизайн был вдохновлен самолетами, на что намекают такие элементы, как обтекаемое ветровое стекло и хвостовые плавники. Однако в 1951 году автомобиль был не таким уж странным, ведь в течение второй половины десятилетия подобный стиль стал обычным делом. Сегодня же можно легко утверждать, что этот автомобиль является одним из самых странных.
5. 1932 Ford Speedster
Автомобиль, созданный потомком Генри Форда.
Необычный облик этого скоростного автомобиля, разработанного сыном Генри Форда, делает его единственным в своем роде. Неудивительно, что он был продан за 770 000 долларов в 2016 году на аукционе RM Auctions. Speedster получил заниженное ветровое стекло под необычным углом и с раздельной стойкой. Даже в момент выпуска у подобного дизайна не было особого смысла, а сегодня Speedster считается и вовсе одним из самых странных автомобилей.Трёхколесный автомобиль Peel P50"]
Стоит признать, что этот автомобиль чем-то даже симпатичен. Peel P50 был трехколесным микроавтомобилем, который первоначально выпускался компанией Peel с 1962 по 1965 год. Он до сих пор удерживает рекорд Guinness World самого маленького серийного автомобиля. И это бесспорно один из самых странных автомобилей, когда-либо созданных.
7. 1948 Tasco
1948 Tasco Буэригa.
Tasco - одно из самых странных порождений человеческого мозга. Хотя есть много людей, которые все еще любят «ЭТО», они являются хардкорными любители классических автомобилей. Для всех же остальных Tasco выглядит странно. Изначально Tasco был прототипом американского спортивного автомобиля, созданным после Второй мировой войны. Он отличался элементами управления, разработанными Гордоном Буэригом, и был первым автомобилем в мире с крышей T-top.
8. General Motors Firebird I, II и III
Ну ОЧЕНЬ странные автомобили.
Автомобили Firebird были прототипами автомобилей, построенными General Motors для демонстрации в 1953, 1956 и 1959 годах на автомобильных шоу Motorama. Все три автомобиля были явно вдохновлены реактивным самолетом. И каждый автомобиль, который создавал GM, был более странным, чем предыдущий.
9. 1955 Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"
Самый странный или самый крутой?
Одни скажут, что это самый крутой автомобиль, другие же будут уверять, что это самый странный автомобиль. Создается впечатление, что это авто было вдохновлено каким-то космическим кораблем, причем довольно дурацким. Однако разработчики автомобиля создали Streamline X для достижения лучшей аэродинамики. Но дизайн так и не прижился.
10. Ferrari 512S Modulo
Ferrari 512S Modulo
Нет, это не шутка, это настоящий Ferrari, точнее концептуальный автомобиль, разработанный Паоло Мартином и представленный на Женевском автосалоне 1970 года. Стоит признать, что этот автомобиль очень похож на космический корабль из дешевого научно-фантастического фильма.
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