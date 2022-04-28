Настоящий эксклюзив: 10 самых странных автомобилей в истории, которые действительно удивляют

1. Norman Timbs Special

Norman Timbs Special, созданный Норманом Тимбсом.

А вот так поднимается капот...

2. Stout Scarab

Stout Scarab - первый в мире минивэн.

3. Bugatti Type 57s Aerolithe

Предтеча современных суперкаров.

4. General Motors Le Saber

Концептуальный General Motors Le Saber

5. 1932 Ford Speedster

Автомобиль, созданный потомком Генри Форда.

7. 1948 Tasco

1948 Tasco Буэригa.

8. General Motors Firebird I, II и III

Ну ОЧЕНЬ странные автомобили.

9. 1955 Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"

Самый странный или самый крутой?

10. Ferrari 512S Modulo

Ferrari 512S Modulo