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10 интересных фактов о Луне

10 интересных фактов о Луне

1. На Луне есть памятник погибшим космонавтам. Это небольшая алюминиевая фигурка космонавта в скафандре высотой чуть более 8 см. Рядом с фигуркой установлена табличка с именами людей, отдавших жизни ради освоения космоса.

2. Первыми живыми существами, которые совершили полет вокруг Луны на космическом корабле, были среднеазиатские черепахи. Компанию им составили мушки, жуки, растения, водоросли, семена и бактерии.

3. На поверхности Луны наблюдается большой перепад температур: от -100°С до +160°С. На Земле максимальный перепад температур – от -49 до +7 градусов. При этом на Земле такой перепад не является нормой: он зафиксирован лишь однажды, в 1916 году, в штате Монтана в США.

10 интересных фактов о Луне

4. Ландшафт Луны можно разглядеть в обычный домашний телескоп. Например, в домашние телескопы хорошо видны моря и лунные кратеры.

5. Даже днем над Луной – черное звездное небо, так как у нашего спутника нет своей атмосферы. Также с Луны днем и ночью видна Земля. При этом положение земного диска практически не меняется.

6. Сила тяготения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поэтому на Луне cреднестатистический человек смог бы поднять груз, равный по тяжести его собственному весу.

10 интересных фактов о Луне

7. Чтобы долететь до Луны на самолете, потребуется около 20 дней.
На автомобиле пришлось бы ехать дольше – около полугода, если двигаться без остановки с крейсерской скоростью 90-100 километров в час.

8. С Земли диаметр Луны и Солнца кажется одинаковым. Благодаря этому удивительному совпадению земляне могут наблюдать солнечное затмение.

10 интересных фактов о Луне

9. На спутнике Земли есть свои Альпы, Апеннины, Пиренеи, Карпаты, Кавказские горы. Горы, расположенные на видимой стороне Луны, хорошо видны в любительский телескоп.

10. В 2010 году НАСА предложили лунный проект «аватары». Идея следующая: на Луну отправляются роботы, а ученые, надевая специальные костюмы, управляют ими с Земли. Если реализовать проект, на Луну можно будет не отправлять людей, а проводить все исследования с поверхности родной планеты.

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