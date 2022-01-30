10 интересных фактов о Луне
1. На Луне есть памятник погибшим космонавтам. Это небольшая алюминиевая фигурка космонавта в скафандре высотой чуть более 8 см. Рядом с фигуркой установлена табличка с именами людей, отдавших жизни ради освоения космоса.
2. Первыми живыми существами, которые совершили полет вокруг Луны на космическом корабле, были среднеазиатские черепахи. Компанию им составили мушки, жуки, растения, водоросли, семена и бактерии.
3. На поверхности Луны наблюдается большой перепад температур: от -100°С до +160°С. На Земле максимальный перепад температур – от -49 до +7 градусов. При этом на Земле такой перепад не является нормой: он зафиксирован лишь однажды, в 1916 году, в штате Монтана в США.
4. Ландшафт Луны можно разглядеть в обычный домашний телескоп. Например, в домашние телескопы хорошо видны моря и лунные кратеры.
5. Даже днем над Луной – черное звездное небо, так как у нашего спутника нет своей атмосферы. Также с Луны днем и ночью видна Земля. При этом положение земного диска практически не меняется.
6. Сила тяготения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поэтому на Луне cреднестатистический человек смог бы поднять груз, равный по тяжести его собственному весу.
7. Чтобы долететь до Луны на самолете, потребуется около 20 дней. На автомобиле пришлось бы ехать дольше – около полугода, если двигаться без остановки с крейсерской скоростью 90-100 километров в час.
8. С Земли диаметр Луны и Солнца кажется одинаковым. Благодаря этому удивительному совпадению земляне могут наблюдать солнечное затмение.
9. На спутнике Земли есть свои Альпы, Апеннины, Пиренеи, Карпаты, Кавказские горы. Горы, расположенные на видимой стороне Луны, хорошо видны в любительский телескоп.
10. В 2010 году НАСА предложили лунный проект «аватары». Идея следующая: на Луну отправляются роботы, а ученые, надевая специальные костюмы, управляют ими с Земли. Если реализовать проект, на Луну можно будет не отправлять людей, а проводить все исследования с поверхности родной планеты.
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