Почему интерьер выглядит как больничная палата, и как это исправить

Так часто бывает – смотришь на интерьер, который выглядит как на картинке из модного журнала, и понимаешь, что в нем чего-то не хватает. Все как-то слишком скучно, блекло и неуютно. Если вы столкнулись с такой ситуацией в своей квартире, значит, нужно срочно что-то менять.







Мы расскажем о причинах, из-за которых обстановка кажется неинтересной, и делится советами, как это исправить.

Причина 1: Мало текстиля

Причина 2: Пустые стены

Причина 3: Ошибки в расстановке мебели

Причина 4: Нет комнатных растений

Причина 5: Тусклое освещение

Причина 6: Хаос на книжных полках

Причина 7: Визуальный шум

Повесьте шторы на окна и разложите подушкиВне зависимости от того, в каком стиле оформлен ваш интерьер – минималистичном или классическом – без текстиля он будет выглядеть плоско, скучно и пусто. И речь не только о шторах на окнах: декоративные подушки, пледы, покрывала, скатерти, салфетки, ковры, полотенца – все это играет очень важную роль в формировании атмосферы в квартире. Поэтому советуем проанализировать свой интерьер, чтобы понять, достаточно ли в нем различных фактур – гладких, кружевных, вязаных, пушистых и прочих?Совсем необязательно заваливать квартиру пледами, но минимальное разнообразие текстур должно присутствовать. Начните с простых полупрозрачных занавесок, застелите обеденный стол красивой скатертью или украсьте плетеными салфетками, положите на диван теплый плед, чтобы укрыться во время просмотра сериала. А дальше смотрите по картинке, которая складывается. Если этого будет достаточно – отлично, если нет – добавьте еще немного деталей.Украсьте стены полками или картинамиЕще одна частая проблема, из-за которой интерьер кажется неуютным, – это пустые стены. Даже в минималистичных интерьерах, где должно быть совсем немного декора, отсутствие постеров, фотографий, зеркал и прочих украшений выглядит не очень хорошо.Многие могут сказать, что это стилевое решение, однако пустые стены, скорее, создают ощущение незавершенности. Постарайтесь заполнить стены чем-то, что отразило бы вашу индивидуальность или хотя бы вписалось в обстановку.Сразу скажем – комплект из трех крохотных рамочек с семейными снимками не подойдет, так как выглядит слишком куце и мелко. Формат настенного декора должен соответствовать габаритам комнаты и не нарушать пропорции помещения. Можно выбрать одну большую картину в крупной раме, украсить поверхность панно, настенной росписью или повесить полки с мелким декором. Также оригинально смотрятся перуанские шляпы, неоновые вывески, макраме. А если вы занимаетесь, например, музыкой, используйте в качестве декора гитару.Чтобы было проще оформлять интерьер без страха допустить ошибку, «привязывайте» украшения к конкретным зонам, которые вы хотите выделить: над диваном, над обеденным столом, возле кресла, где вы читаете книги, и пр.Шаблонный вариант расстановки мебелиМы привыкли к тому, что диван должен стоять у стены, кресло – сбоку от него, журнальный столик по центру, тумба с телевизором напротив. Такой продуманный сценарий есть для каждой комнаты, но выглядит подобная расстановка мебели скучно и устарело. Если стоящий у стены диван оставляет комнату пустой и незаполненной, будьте готовы к тому, что в таком пространстве вы не сможете чувствовать себя уютно. Тем более, если гостиная большая, и в ней остается много места.Используйте диван для зонирования пространства или просто сместите его чуть ближе к центру, оставляя воздух между стеной и мебелью. Так интерьер станет гораздо «легче». Также не забывайте, что зона отдыха должна выстраиваться вокруг какого-то предмета, например, журнального столика.Не менее важными являются следующие моменты. Около дивана стоит чайный или кофейный столик? Возле кровати на холодном молу лежит коврик? Стеллаж с книгами расположен близко к креслу, где вы обычно читаете? Рабочие документы лежат в ящике стола или приходится бегать за ними в другую комнату? Помните, что понятие уюта неразрывно связано с удобством и функциональностью, поэтому позаботьтесь и об этих нюансах тоже.Сделайте в гостиной «зеленый уголок»А вы знали, что зеленый цвет благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, способствует расслаблению и снижению нервного напряжения? Так почему бы не добавить его в интерьер с помощью комнатных растений? Во-первых, они положительно влияют на общий вид квартиры, во-вторых, очищают воздух и улучшают микроклимат, в-третьих, являются простым и стильным решением для того, чтобы привнести уют в обстановку. В гостиной рядом с диваном можно поставить крупное растение в большом горшке (фикус или монстеру), в спальне на тумбочку – маленький комнатный цветок или композицию из суккулентов.Если живые растения вас не сильно привлекают, и вы не хотите регулярно ухаживать за ними, обратите внимание на искусственные. Выбирайте экземпляры, максимально похожие на настоящие цветы. Кстати, растения отлично подойдут для заполнения пустых углов, которые часто присутствуют в комнатах, а также для формирования красивых композиций на полках, консолях, тумбах и пр.В кухне надо поработать над освещением.Если днем квартира выглядит приветливо и уютно, а с наступлением темноты превращается в мрачную конуру, значит, есть явные проблемы с искусственным освещением. Чтобы исправить ситуацию, необходимо сменить лампочки на более яркие, а также добавить в комнату несколько сценариев освещения: бра, торшер, настольную лампу и пр. Используйте светильники не только для того, чтобы улучшить атмосферу в квартире, но и для зонирования пространства – пусть у каждой зоны в комнате будет свой «личный» свет.На книжных полках должен царить порядокМожете похвастаться большой библиотекой? Отлично, но не забывайте, что на книжных полках нужно постоянно поддерживать порядок, особенно если шкаф без дверок. Также пересмотрите свое отношение к расстановке литературы – не пытайтесь максимально плотно прижать книги друг к другу, лучше добавьте воздуха. Расставьте произведения в разном порядке: горизонтально, вертикально, под наклоном – таким образом вы сможете сделать обстановку более объемной и уютной.• По цвету. Пусть на одной полке будут книги в красных обложках, на другой – в синей, на третьей – в зеленой, и так далее.• По размеру. Создайте из книг башню: внизу положите самую большую, дальше – меньше, а наверху – самую тонкую.• Уберите в ящики или закрытые шкафы книги в тонкой обложке и мягком переплете, изрядно потрепанные жизнью. Они точно не украсят ваш шкаф.Организуйте хранение не на раковине, а под нейИногда ощущение неуютности в квартире появляется не из-за того, что в комнатах мало света, нет растений или стоит неудобный диван, а по причине визуального шума. Со временем вы к нему привыкаете, и уже не воспринимаете как бардак, а ведь он отрицательно влияет на обстановку, лишает ее домашнего тепла и уюта.Решите проблему можно с помощью банальной генеральной уборки и расхламления во всех комнатах. Далее следует заменить заводские упаковки на красивые баночки, флаконы, дозаторы, стеклянные емкости, контейнеры и пр. Следующий шаг – по максимуму сократить открытое хранение или создать на полках красивые композиции. После этих изменений вы заметите, насколько более опрятным и уютным стал интерьер, и сможете свежим взглядом оценить и устранить оставшиеся источники визуального шума.