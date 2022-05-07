10 поразительных фактов о гигиене в Древнем Египте

Эпиляция воском и другие гигиенические процедуры в Древнем Египте.
Есть ошибочное мнение, что в древнем мире у людей было весьма размытое представление о гигиене и за чистотой и запахом своего тела они практически не следили. Но учёные уверены, что древние египтяне были весьма продвинутой цивилизацией не только в плане строительных технологий, но и в плане гигиены.
1. Мятное дыхание
Египет - колыбель стоматологии. / Фото: listverse.com
Хеси-Ре считается первым в мире стоматологом, который работал во время фараона Джосера около 1600 г. до н.э. (во время Третьей династии Египта). Тем не менее, первые свидетельства о стоматологии восходят к 3000 г. до н.э. Был найден папирус-руководство с подробными инструкциями о том, как вылечить раны во рту. Именно в это время зародилась стоматологическая хирургия. А «для тех, чье дыхание пахло так плохо, как подмышки низшего класса», рекомендовался гранулированный мед в сочетании с отваром трав и специй.
2. Паразиты
Стрижка как способ борьбы с паразитами. / Фото: listverse.com
Египтяне активно пытались бороться с вредителями и паразитами. В попытке избавиться от головных вшей, мужчины, женщины и дети брили свои головы, а жрецы и другие люди из высшего общества — удаляли волосы по всему телу. Но помимо временных процедур, таких как стрижка, египтяне также использовали прообразы репеллентов. К примеру, они разбрызгивали раствор соды и соли у себя в домах, чтобы избавиться от блох.
3. Обрезание
Обрезание в Древнем Египте. / Фото: listverse.com
Хотя антропологи расходятся во мнениях относительно происхождения обрезания крайней плоти, они уверены, что ритуал практиковался в Египте еще в 4000 году до нашей эры. Массовые церемонии обрезания проводились среди юношей до 15 лет и были предназначены как для обряда полового созревания, а также ради чистоты. Некоторые антропологи утверждают, что процедура возникла как знак осквернения или рабства. На самом деле, плененных воинов в древнем Египте раньше кастрировали, но это часто приводило к летальному исходу. Поэтому рабам начали просто обрезать крайнюю плоть.
4. Дезодорант
Специи - дезодорант по-египетски. / Фото: listverse.com
Египтянам часто приписывают изобретение первого дезодоранта. Они пытались избавиться от неприятного запаха пота с помощью различных специй, таких как цитрусовые и корица. Путем смешивания многочисленных ароматов, в том числе цветущих вечнозеленых кустарников рожкового дерева, они делали натуральные дезодорирующие гранулы, которые носили под мышками. Кроме того, чтобы избавиться от неприятного запаха, они выбривали волосы под мышками.
5. Древние рецепты
Гигиена в Древнем Египте: древние рецепты./фото: caprizulka.ru
За две тысячи лет до Хеси-Ре, первого в мире стоматолога, египтяне, а также вавилоняне использовали свою собственную версию зубной щетки, которую делали из веточек с размочаленными концами. Эти примитивные зубные щетки обнаруживают в гробницах рядом с мумифицированными останками их владельцев, которые датируются 3500 г. до н.э. Что еще более удивительно то, за 1500 лет до этого египтяне использовали пасту для чистки зубов. В Национальной библиотеке в австрийской Вене находится коллекция папирусных документов, в которой можно найти старейший известный в мире рецепт зубной пасты, состоящей из высушенного цветка ириса, соли, перца и мяты.
6. Аксессуары
Гигиена в Древнем Египте: аксессуары./фото: listverse.com
Внимание египтян к своему внешнему виду видно по содержанию их могил. Еще в Древнем царстве с их владельцем хоронили разнообразные косметические аксессуары. Например, встречались декоративные шпильки и гребни из слоновой кости и серебра, бронзовые пинцеты для придания формы бровям и золотые бритвы. Также повсеместно находили полированные медные зеркала с замысловатыми изящными ручками, которые клали под головы умершего или перед их лицом.
7. Профилактическая медицина
Гигиена в Древнем Египте: профилактическая медицина./фото: bookpalace.com
Профилактическая медицина была столь же важна для египтян, как и любая другая мера, которую они предпринимали, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить распространение болезней. В этом плане они делали упор главным образом на свой рацион. Например, египтяне включали в рацион своих рабочих лук, чеснок и редис, которые чрезвычайно богаты аллистатином, аллицином и рафанином - природными мощными антибиотиками.
8. Макияж глаз
Гигиена в Древнем Египте: макияж глаз./фото: listverse.com
Очаровательный макияж глаз , который стал воплощением древнеегипетского гламура, на самом деле служил не только для тщеславия. При анализе 52 образцов древней косметики ученые обнаружили , что большая часть веществ на основе свинца, используемых в египетской косметике, увеличивала уровень оксида азота в клетках кожи человека на 240%. Важно то, что оксид азота усиливает иммунную систему, чтобы помочь бороться с болезнями. Это имело особое значение в тропических болотистых районах, таких как Нил, где свирепствовали глазные инфекции.
9. Медицинские знания
Гигиена в Древнем Египте: медицинские знания./фото: listverse.com
В «папирусе Эберса», датируемом 1500 г. до н.э., египтяне описывали мылоподобные материалы, которые делали с помощью щелочных солей, а также растительных и животных жиров. Это вещество использовалось не только для мытья, но и для лечения кожных заболеваний. На самом деле, «папирус Эберса» включает в себя целых 877 рецептов, а также самое раннее документированное описание опухолей.
10. Женщины-врачи
Гигиена в Древнем Египте: женщины-врачи./фото: listverse.com
В то время, когда женщины были весьма ограничены с точки зрения свободы выбора, египтяне отличались от других обществ, в том, что образованные женщины имели право работать в любой области по своему выбору. Женщины врачи чаще всего занимались акушерством. При этом они использовали различные отвары. К примеру, самый ранний известный тест на беременность существовал именно у египтян, а для него были нужны ячмень и полба (пшеница). Женщины должны были мочиться на эти зерна несколько дней и если ни ячмень, ни полба не начинали прорастать, то это означало, что женщина не беременна. Что интересно, современные ученые подтвердили: моча у небеременных женщин подавляет рост зерен.
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