С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Бушуева
    Полная херь!10 секретов опытн...
  • Александр Ширай
    Неужели не осталось письменных свидетельств, если он занимал пост в Иерусалиме, то мог оставить записи, хотя если при...Был ли у Иисуса б...
  • Traveller
    Стоит этот ящик, стоит в музее в Иерусалиме. Своими глазами видел. Только вот гиды к нему никого не подводят, всё бол...Был ли у Иисуса б...

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Эти великолепные аэроснимки Новой Зеландии принадлежат фотографу Oren Schauble и были сделаны дроном 3D Robotics Solo и камерой GoPro. Сам Орен посетил страну впервые и пробыл там всего четыре дня, однако, по его словам, в Новую Зеландию влюбляешься сразу же, не успев сойти с трапа самолета.

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх