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Срочная помощь для орхидеи

Что делать, если после цветения орхидея долгое время остаётся в «спящем» состоянии: поникшая, без новых цветоносов, с неправильно растущими воздушными корнями?
Нужно скорее реанимировать её! И тогда орхидея быстро нарастит новые корни и сможет порадовать вас цветением.


Шаг № 1: уход за корневой системой



Первым делом нужно избавиться от старого грунта. Ни в коем случае не доставайте его пальцами! Пока корни сухие и жёсткие, во время подобных манипуляций они могут легко поломаться. Поэтому сначала нужно замочить орхидею в воде.

Совет Отлично подойдёт остывшая вода, в которой варились яйца.



После того, как корни намокли, немного потрясите орхидею, чтобы кора сама вышла в воду. Осмотрите корни: все сухие и безжизненные, которые не напитались влагой и не стали зелёными, обрежьте.


Шаг № 2: жидкая подкормка



Теперь приступаем к подкормке. Готовится она заранее, за сутки до предполагаемых процедур. В 1 л воды комнатной температуры положите 2 нарезанных зубчика чеснока + 1 таблетку аспирина, измельчённую в порошок. Прикройте крышкой и оставьте на сутки в тёмном месте. Затем процедите и в полученном растворе замочите орхидею после обрезки на 10-15 минут. Также часть воды перелейте в пульверизатор и увлажните листья (не попадайте в пазухи) и воздушные корни, чтобы они стали более эластичными.


Шаг № 3: высадка в грунт с воздушными корнями



Орхидея напиталась необходимой подкормкой, и теперь пришло время её пересадить в новую кору! Если у орхидеи имеются очень длинные воздушные корни, то часть их можно аккуратно загнуть внутрь. Корневая шейка при этом остаётся над грунтом.



Если длинных воздушных корней нет, то эта процедура необязательна. Высадите орхидею так, чтобы она росла вертикально (насколько это возможно). Теперь ухаживайте за ней как обычно, периодически внося натуральные подкормки!
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Орхидеяуход

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