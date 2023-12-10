Гномоны, клепсидры и другие способы, которыми определяли время наши предки.
Циферблат часов управляет жизнью миллионов людей. Он так прочно вошел в жизнь, что уже трудно представить, как вообще можно было обходиться без этого. Хотя древние люди могли достаточно точно определять время, лишь с небольшой погрешностью. Как им это удавалось, и что для этого нужно - в нашем материале.
Гномон - солнце светит, время известно
До того, как механические часы получили широкое распространение, время определяли при помощи солнечных часов. Это устройство имело три детали: гномон, то есть элемент, отбрасывающий тень, циферблат, на которой эта тень попадает, и еще одна, условная деталь - непосредственно солнышко, которое и «заводит» эти самые часы.
Гномон./Фото: vijivaka.com
На циферблат нанесены линии, а гномон имеет величину и форму, для расчёта которой используются географические координаты. То есть каждые солнечные часы создаются для определённой местности. Их изготовление - кропотливый и сложный процесс, требующий знаний, умений. Потому такие устройства стоили недешево.
На Руси поступали проще: наши предки просто вкапывали в землю высокий шест, который и отбрасывал тень. Наблюдая за величиной тени, можно было определить время. Конечно, это не был идеальный способ. Но сравнивая длины тени, например в полдень, в вечернее время или на рассвете, а также замеряя ее в разное время года, наши предки составляли достаточно чёткий определитель времени.
Всё бы было хорошо, если бы на Руси постоянно светило солнышко. К сожалению, это из области фантастики - дожди, облачность и прочая непогода здесь очень часта. Если добавить особенность северных районов, где солнце не поднимается слишком высоко над горизонтом, отчего и теневые показатели гномона имеют очень большую длину, получается, что солнечные часы нельзя было рассматривать как единственный, точный, круглогодичный вариант.
Клепсидры, которые крадут воду
Вид часов, которые не зависят от солнечного света - водяные. Называются они клепсидра. Если разобрать это слово на части, а состоит оно из klepto – скрывать и hydor – вода, то понятно, что в переводе с греческого но означает не что иное, как «похититель воды». Простейшая клепсидра представляет собой два сосуда, установленных на различных уровнях. В верхнем есть отверстие, через которое вода по капле попадает в нижний. Время определяли при помощи наблюдения за тем, как понижается уровень воды в верхнем сосуде, либо - как поднимается в нижнем. Есть версия, что отсюда произошло выражение «течение времени».
Клепсидра. /Фото: i.imgur.com
Поскольку на скорость движения воды влияет давление в сосуде, то ёмкость стали делать в виде усеченного конуса. По строению клепсидра имеет преимущество перед солнечными часами, поскольку система сообщающихся сосудов может быть доведена до совершенства. Их можно использовать в любое время суток, они определяют время более точно.
Современные водяные часы./Фото: rpk-chudesa.ru
Но использовать их можно только в том случае, когда вода находится в жидком состоянии. Увы, на Руси часто бывают морозы, и она могла просто замерзнуть. Широкого распространения среди населения такие конструкции не нашли, использовались они в основном при проведении церковных обрядов и назывались при этом «гидрология».
Петухи, жаворонки и цветочки для бедноты
Часы на Руси долгое время были предметом роскоши. Простые люди использовали свои собственные методы, позволяющие обходиться без сложных механизмов. Наши предки были наблюдательны, природные процессы не были для них тайной.
Самый древний будильник./Фото: galerey-room.ru
Например, птицы. Понятно, что будильником в стародавние времена (да во многих деревнях и поныне) был петух, которой кукарекал три раза за ночь: в первый раз после полуночи, затем в два часа пополуночи, и в последний раз рано утром, примерно в начале пятого. Иволга, жаворонок, воробей - эти птахи тоже просыпались и начинали свои песнопения в определенное время. Надо было лишь понаблюдать, прислушаться к советам стариков и запомнить время.
Крестьяне вели наблюдение за цветами, поскольку те, повернувшись к солнцу, распускаются и закрываются в строго определенное время. Ну и, конечно, само солнце. Славяне делили сутки на день и ночь, ориентируясь на движение небесного светила. Серединой дня был полдень, когда солнце находилось в самой высокой точке. Чем позднее, тем длиннее тени от предметов.
Жаворонок – ранняя пташка./Фото: sch2.by
В древности не было электричества, освещать избы было нечем. Да, были свечи, но жечь их постоянно было экономически невыгодно. Потому как только солнце садилось, дома накрывала тьма – можно ложиться спать с чистой совестью. Кроме того, наши предки не нуждались в четком определении времени, в минутах, секундах. Для чего? Рассветает - можно идти в поля, работа - до заката, в сумерках возвращаются в деревню. Пастухи, например, измеряли тень от дерева при помощи лаптей, надетых на ноги. Тень достигла семи лаптей - можно собирать стадо и вести домой.
Интересен процесс замены временных понятий пространственными, например: « -Далеко ли эта деревня? - Да, далековато, два дня ходьбы». Отрезок, которое можно было пройти за один день, называли днище.
Четкие биологические часы
О биологических часах сегодня знают все, так называется внутренний циркадный ритм. Для его формирования требуются годы, с его помощью формируется все биологические процессы человеческого организма. Мы испытываем голод, значит, подошло время обеда, к которому мы привыкли. Нам хочется спать - можно посмотреть на часы убедиться, что уже полночь (час ночи, два и так далее), в зависимости от привычки.
Художник К.Маковский. Крестьянский обед во время жатвы.
Наши предки жили по строгому распорядку. Крестьянка знала, что ей не нужно звать мужа к обеду. Он приходил сам, либо уже ждал жену в поле, поскольку тяжелая работа и привычка делали свое дело, и аппетит разыгрывался очень сильно.
Размеренность, монотонность, свойственные жизни на Руси, следование определенному распорядку, отсутствие искусственного освещения делали ориентировку во времени простой и отчасти условной.
Цветы распускаются и закрываются в определенное время./Фото: dreempics.com
Часовые мастерские стали развиваться в России в 18 веке. Это событие ознаменовалось открытием «Часового двора» в Москве. А сегодня часами невозможно удивить даже детсадовца - настолько привычным, недорогим и повсеместно распространенным стал этот предмет.
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