Действенные способы применения лимона в быту

В современных магазинах легко найти бытовую химию. Мы скупаем ее, не задумываясь о вредных элементах, которые в ней содержатся. А ведь раньше люди обходились народными средствами, которые справлялись со своей задачей ничуть не хуже, но при этом были экологичны.







Что же мешает нам сегодня вернуться к натуральным чистящим средствам?

1. Облегчаем себе процесс чистки яиц

2. Больше никакого нагара на сковороде

3. Убираем посторонние ароматы с разделочной доски

4. Самый натуральный ароматизатор

5. Даже ржавчину можно убрать народными средствами

Только лишь отсутствие знаний по этой теме. Именно поэтому в нашей статье мы расскажем, как с помощью одного лимона можно закрыть сразу несколько бытовых вопросов. И вовсе не обязательно скупать всю бытовую химию, чтобы убрать дом, достаточно заглянуть на рынок за парочкой лимонов.Долька лимона может значительно облегчить жизньКаждый из нас сталкивался с проблемой чистки свежесваренных яиц. Обычно белок прилипает к скорлупе, и это затрудняет процесс очистки. Более того, яйца теряют привлекательность и для многих блюд уже не подойдут. Но, оказывается, этой проблемы можно с легкостью избежать.И поможет нам в этом самый обыкновенный лимон. Он вообще обладает многими полезными свойствами. Особенно его приятно использовать в быту. Вот и в вопросе аккуратной чистки яиц он просто незаменим. Достаточно добавить пару долек лимона в воду при варке и проблем с чисткой яиц больше не возникнет. Попробуйте сами, и результат вас точно удивит.Даже с нагаром лимон справится без труда.Нагар на сковороде может доставить немало проблем. Особую сложность добавляет тот факт, что использовать агрессивную бытовую химию в посуде может быть опасно для здоровья.Именно поэтому мы рекомендуем в этом вопросе обратить свое внимание на натуральные чистящие средства. Они точно не нанесут вред вашему здоровью.Речь снова идет о лимоне. Именно с его помощью можно экологично отмыть пригоревшую посуду. Для начала необходимо разрезать лимон пополам. После чего посыпать каждую половинку содой. Далее возьмите одну половинку и тщательно натрите пригоревший участок. Уже на этом этапе нагар начнет отходить. После чего мы рекомендуем промыть сковороду под проточной водой и продолжить обработку второй половиной лимона. Нагар точно уйдет без следа.Лимон с солью устранят запахи с разделочной доскиДеревянные разделочные доски – это экологично. Но не всегда практично. И дело в том, что они впитывают практически все запахи нарезаемых продуктов. Из-за этого со временем от них начинает исходить неприятный аромат. Но не спешите отправлять их в мусорку. Ведь мы точно знаем как справиться с этой проблемой.И вновь нам поможет натуральное средство в виде лимона. Возьмите половинку лимона и тщательно натрите им разделочную доску, после чего обильно посыпьте ее солью. В таком виде ее необходимо оставить на полчаса, после чего тщательно сполоснуть горячей водой. Невероятно, но от неприятного запаха не останется ни следа.Лимонные корки подарят дому приятный ароматКак мы писали ранее, лимон не только помогает в уборке, но и обладает приятным ароматом. Именно за эти свойства его так любили использовать наши бабушки. Во времена их молодости не было химических освежителей воздуха, зато имелись натуральные. Если вы тоже хотите отказаться от использования аэрозолей для дома, то наш совет вам точно понравится.Если вы хотите наполнить дом приятным ароматом, достаточно даже не лимона, а корочек от него. Просто поместите их в небольшую миску и разместите в доме. Особенно в тех местах, где чаще всего появляется неприятный аромат. Например, возле мусорного ведра или кошачьего лотка. Поверьте, аромат от лимонных корок будет ничуть не хуже, чем от аэрозолей. И точно намного экологичнее.Лимон отлично убирает следы ржавчиныКазалось бы, следы ржавчины на одежде ничем не отстирать. Разве что отдавать вещь в химчистку. Но это совершенно не так. Более того, никаких агрессивных чистящих средств вам не понадобится. Достаточно будет лишь лимона и щепотки соли.Если на одежде появились пятна от ржавчины, то просто следуйте нашей инструкции и вы вскоре о них забудете. Для начала необходимо выдавить лимонный сок и нанести его на пятно. Сверху обильно засыпьте его солью. Через тридцать минут хорошенько сполосните вещь в холодной воде. Вы удивитесь, но от ржавчины не останется ни следа. Так что мы советуем всегда иметь под рукой парочку лимонов. Ведь с ними домашние дела можно выполнять гораздо экологичнее.