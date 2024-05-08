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Что может заменить кофе?

Утро не всегда начинается с кофе. Существует много альтернативных способов взбодриться утром.

Что может заменить кофе?

Цикорий


Что может заменить кофе?

Если вам нравится вкус кофе, то цикорий является самой достойной заменой этому напитку. Напитки из цикория считаются полезными, в них содержится инулин, который помогает работе пищеварительной системы и улучшению обмена веществ. Кофеина в цикории нет, а бодрящий эффект достигается благодаря большому количеству витамина B.

Зеленый чай и темный шоколад


Что может заменить кофе?

Каждый из этих продуктов сам по себе является бодрящим, но вместе зеленый чай и темный шоколад дают мощный энергетический эффект. В зеленом чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, зато в нем есть природные антиоксиданты кахетины, которые дают сильный заряд бодрости. Темный шоколад тоже является источником энергии и в нем содержатся флавоноиды (антиоксиданты).

Какао


Что может заменить кофе?

Какао – не только вкусный напиток родом из детства. В какао-порошке содержится множество полезных веществ, таких как магний, кальций, цинк, железо и калий. А кофеина – всего 5 мг. Также в какао содержатся те же природные антиоксиданты, что и в зеленом чае.

Имбирный напиток


Что может заменить кофе?

Напиток из свежего имбиря не только бодрит, еще он является великолепным средством от простудных заболеваний. В нем содержатся витамины С, В1, В2, а также эфирные масла и аминокислоты. Напиток, приготовленный из свежего имбиря, меда и лимона дает сильный тонизирующий эффект и улучшает кровообращение в организме.

Масала чай


Что может заменить кофе?

Масала – это название индийской смеси специй, в состав которой входят кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, чёрный перец и гвоздика. Чай на молоке, приготовленный с добавлением этих приправ, обладает сильным согревающим и энергетическим эффектом. К тому же масала чай стимулирует сердечно-сосудистую деятельность и улучшает пищеварение.

Цитрусовый сок


Что может заменить кофе?

Если вы хотите освежающего и бодрящего эффекта – свежевыжатый сок апельсина или грейпфрута лучший вариант. Сок цитрусовых содержит железо, большое количество витамина С и антиоксидантов. Но если вы решили заменить утренний кофе соком, то нужно запомнить две вещи: сок подойдет только свежевыжатый; если у вас есть склонность к гастритам и другим болезням желудка и кишечника, то пить цитрусовый сок натощак категорически не рекомендуется из-за повышенной кислотности.

Напиток из кэроба


Что может заменить кофе?

Напиток из кэроба готовится из стручков рожкового дерева. Плоды кэроба очень сладкие, из них получают заменитель какао-порошка и сахара. Но главное то, что в кэробе содержится большое количество витаминов А, В, В2, D, и это не считая протеина, кальция, калия, фосфора, магния. Напиток из кэроба обладает бодрящим эффектом и гораздо полезнее для здоровья, чем кофе.

Чай из лимонника


Что может заменить кофе?

Чай из лимонника обладает сильным бодрящим и обеззараживающим эффектом. Лимонно-травяной вкус идеально сочетается с ягодными сиропами и вкусом меда. В плодах лимонника содержится схизандрин, в семенах – витамин Е, а отвары из сушеного лимонника могут оказывать не только бодрящий эффект, но и успешно бороться с некоторыми видами депрессии.

Жвачка с шалфеем


Что может заменить кофе?

Профессор Питер Роджерс из Бристольского университета провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что кофе – далеко не самый сильный энергетик. Из всех испытанных веществ, наиболее мощный тонизирующий эффект дал шалфей. Шалфей, помимо всего прочего, содержит ингибитор холинэстеразы (фермента, который разрушает нейромедиатор ацетихолин), который помогает концентрации внимания.

Орехи


Что может заменить кофе?

Орехи не являются стимулятором в прямом смысле этого слова, но у них очень большая энергетическая ценность. Небольшая горстка орехов на завтрак зарядит вас энергией на весь день. Почти все орехи содержат большое количество полезных веществ и протеинов – в их составе витамины группы B, фосфор и йод.

Вареные яйца


Что может заменить кофе?

Яйца почти уникальный продукт. Это отличный источник белка, который поможет вам оставаться бодрым на протяжении всего дня. К тому же яйца низкокалорийны, их разрешают есть почти во всех диетах. Но перебарщивать с яйцами все же не стоит – в них содержится холестерин, который может свести на нет весь положительный эффект.

Бананы


Что может заменить кофе?

Один из продуктов, который поможет вам взбодриться утром – это банан. В них множество полезных веществ и витаминов, к тому же они отличный источник углеводов. Банан на завтрак поможет вам зарядиться энергией, но с количеством лучше не перебарщивать. Бананы калорийны, и любовь к ним может отразиться на вашей фигуре.

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