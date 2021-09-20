С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С М
    Не так уж давно из каждого утюга свистели , что меламин очень вреден , особенно сделанная из него посуда ...9 хитростей с мел...
  • secretmaster
    Очень жаль их всех! Не стоит подобного делать вообще.Звёзды, которые у...
  • Владимир Афанасьев
    а нынешний понтифик, что, лучше?официально разрешивший голубятни по всему миру, может он сам чьята голубка, вот и ра...За что Папу Бенед...

Шаурма стоимостью не больше чашки кофе: Как из минимума продуктов приготовить сытный перекус


Как приготовить шаурму из минимума продуктов по цене чашки кофе.

Как приготовить шаурму из минимума продуктов по цене чашки кофе.

Шаурма - блюдо, которое за последние годы полюбилось многим как сытная альтернатива обеду или ужину. Аппетитный лаваш в мясом и овощами можно приготовить и дома, при этом стоимость такой шаурмы в «базовой комплектации» будет не больше, чем чашка американо в кафе.

Как приготовить аппетитную шаурму дома.

Как приготовить аппетитную шаурму дома.

 

Чтобы приготовить шаурму, понадобится минимальный набор овощей - свежая капуста, морковь, картошка и консервированный огурец. Самое подходящее мясо - куриная голень, готовится быстро и стоит не много. В качестве заправки можно использовать нежирный майонезный соус.

Вначале следует подготовить все ингредиенты для шаурмы. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на терке, овощи можно смешать, немного посолить и помять руками, чтобы они пустили сок. Картошку - почистить, обжарить небольшими дольками на растительном масле, обсушить на бумажной салфетке, чтобы удалить лишний жир. Кстати, это самый простой вариант начинки для лаваша, на нашем сайте Novate.ru можно найти и более необычные.
Обжариваем картошку до золотистой корочки.

Обжариваем картошку до золотистой корочки.

 

Курица готовится тоже за считанные минуты. Натрите ее солью и перцем (при желании можно использовать и другие специи), отправьте на сковороду.
Вначале обжарьте до золотистой корочки, затем добавьте немного воды и протушите голени под крышкой. Когда курица будет прожарена, отделите вилкой мясо от кости, нарежьте его мелкими кусочками.
Нарезаем курицу небольшими кусочками.

Нарезаем курицу небольшими кусочками.

 
Выкладываем овощи на лаваш, смазываем майонезом.

Выкладываем овощи на лаваш, смазываем майонезом.

 
Затем - слой картошки, курицы и огурца.

Затем - слой картошки, курицы и огурца.

 

Остается «упаковать» шаурму. Для этого расстелите лист лаваша, выложите на него слоями с края капусту с морковью, картошку, курицу и огурец. Слои можно смазать майонезом по вкусу. Затем закрутите лаваш в трубочку, закрыв, как в конверте, боковые части. Заготовку отправьте на сковороду, обжарьте с двух сторон, чтобы появилась хрустящая корочка, и шаурма не распадалась. Готово, приятного аппетита!
Шаурму обжариваем на сковороде с обеих сторон.

Шаурму обжариваем на сковороде с обеих сторон.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Шаурма стоимостью не больше чашки кофе: Как из минимума продуктов приготовить сытный перекус

И не забудьте:
Шаурма стоимостью не больше чашки кофе: Как из минимума продуктов приготовить сытный перекусПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх