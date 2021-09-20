Шаурма стоимостью не больше чашки кофе: Как из минимума продуктов приготовить сытный перекус

Как приготовить шаурму из минимума продуктов по цене чашки кофе.
Шаурма - блюдо, которое за последние годы полюбилось многим как сытная альтернатива обеду или ужину. Аппетитный лаваш в мясом и овощами можно приготовить и дома, при этом стоимость такой шаурмы в «базовой комплектации» будет не больше, чем чашка американо в кафе.
Как приготовить аппетитную шаурму дома.
Чтобы приготовить шаурму, понадобится минимальный набор овощей - свежая капуста, морковь, картошка и консервированный огурец. Самое подходящее мясо - куриная голень, готовится быстро и стоит не много. В качестве заправки можно использовать нежирный майонезный соус.
Вначале следует подготовить все ингредиенты для шаурмы. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на терке, овощи можно смешать, немного посолить и помять руками, чтобы они пустили сок. Картошку - почистить, обжарить небольшими дольками на растительном масле, обсушить на бумажной салфетке, чтобы удалить лишний жир. Кстати, это самый простой вариант начинки для лаваша, на нашем сайте Novate.ru можно найти и более необычные.
Обжариваем картошку до золотистой корочки.
Курица готовится тоже за считанные минуты. Натрите ее солью и перцем (при желании можно использовать и другие специи), отправьте на сковороду. Вначале обжарьте до золотистой корочки, затем добавьте немного воды и протушите голени под крышкой. Когда курица будет прожарена, отделите вилкой мясо от кости, нарежьте его мелкими кусочками.
Нарезаем курицу небольшими кусочками.
Выкладываем овощи на лаваш, смазываем майонезом.
Затем - слой картошки, курицы и огурца.
Остается «упаковать» шаурму. Для этого расстелите лист лаваша, выложите на него слоями с края капусту с морковью, картошку, курицу и огурец. Слои можно смазать майонезом по вкусу. Затем закрутите лаваш в трубочку, закрыв, как в конверте, боковые части. Заготовку отправьте на сковороду, обжарьте с двух сторон, чтобы появилась хрустящая корочка, и шаурма не распадалась. Готово, приятного аппетита!
Шаурму обжариваем на сковороде с обеих сторон.
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