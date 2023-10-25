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Полезные советы о том, как правильно есть и пить


Кушать тоже нужно правильно.

Кушать тоже нужно правильно.

Так уж случилось, не без помощи эволюции, что мы, люди, каждый день должны потреблять определенное количество пищи и жидкости. Необходимо это для поддержания жизни, получения энергии и обеспечения нормальной работы организма. Вот только едим и пьем мы очень часто не так, как это следовало бы делать.

В новом авторском видео несколько маленьких, но невероятно полезных советов о том, как правильно употреблять еду. Делайте так, и сами заметите, что жить стало чуть-чуть проще и приятнее!

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