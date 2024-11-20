Воссоздать Солнце на Земле: как человечество ищет неиссякаемый источник энергии, и реально ли это

Человечество планирует создать и удержать в своих руках мощность Солнца. /Фото: gismeteo.ru

Учёные разгадали, за счёт чего светит Солнце и звёзды, а теперь хотят это повторить. /Фото: kanal-o.ru

Сегодняшняя система энергетики уже не так долговечна - поэтому поиски альтернативы усилились. /Фото: itek.ru

Процесс термоядерного синтеза с использование дейтерия и трития. /Фото: naked-science.ru

Экспериментальная площадка Joint European Torus, или JET. /Фото: perspectum.info

Общая схема проекта International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). /Фото: wikipedia.org

Компьютерная визуализация проекта Spherical Tokamak for Energy Production, (STEP). /Фото: science.org

Человечество всё быстрее движется к освоению термоядерного синтеза. /Фото: hightech.fm