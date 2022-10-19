За что односельчане могли изгнать крестьянина из русской деревни

В сельской общине крестьянин рождался, жил, работал и умирал. В старину у крестьян не было тракторов и грузовиков, опылителей и комбайнов. Труд на земле был тяжелым, изнуряющим. Без поддержки односельчан выжить было в сотни раз тяжелее, иногда просто нереально. Тем более климатические условия в России можно отнести к разряду сложных. Потому изгнание из общины было суровым наказанием. За что же односельчане могли изгнать крестьянина?









Порочен? Пошел вон!

Да ты ведьма!

Воруешь да пьешь – прочь пойдешь

Кулаки, или богатеть опасно