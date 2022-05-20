Не тратьте деньги: 8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Сколько в месяц вы тратите на еду? Ладно-ладно, не произносите, пусть для всех это будет секретом. Но если цифра равна половине семейного бюджета и выше – есть повод задуматься. Всему виной большое количество весьма голодных ртов в семействе – это уважительная причина. А если нет, подумайте: может, вы тратите деньги на лишнее? Тем более, что супермаркеты знают, как заставить вас покупать больше.
Каждый волен распоряжаться своими честно заработанными так, как ему заблагорассудиться. Это право неприкосновенно. И, всё же, подумайте: отказавшись от покупки продуктов из этого списка, вы сэкономите не только деньги, но и улучшите здоровье. Уйдут лишние килограммы, зато появятся «лишние» деньги. Разве, не уважительная причина не положить в корзину в супермаркете…
1. Сладкие йогурты в пластиковых банках и стаканчиках
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Считаете, что поглощение этих весьма аппетитных десертов на завтрак или ланч – первый шаг к диете и вообще здоровому образу жизни? Увы, но нет. Ведь такие кисломолочные продукты содержат куда больше сахара, чем полезных компонентов. Похудеть на них точно не получится. Действительно здоровой альтернативой будет натуральный (не сладкий!) греческий йогурт или старый добрый кефир. Добавьте туда горсть ягод или пару ломтиков фруктов, включите блендер (по желанию) – и получите достойный перекус. Кстати, неплохо улучшающий пищеварение.
2. Конфеты, печенье и пирожные в больших пачках
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Особенно, по акциям вроде «купите 4 и 5-ая в подарок». Маркетинговый трюк просто и очевиден: поддавшись на «халяву», вы купите гораздо больше, чем вам действительно хочется. А, купив, «волей-неволей» придётся подъедать. Не пропадать же добру? Итог: лишний сахар в крови и сантиметры на талии. А потому расфасованных сладостей лучше и вовсе избегать. Хочется вкусненького? Купите пару кексов, одну шоколадку или немного другой вкуснятины на развес. Получится куда дешевле, да и жажду сладкого утолите, без переедания.
3. Замороженные полуфабрикаты, вроде пиццы
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Или блинов. Ряд дополните сами. Понимаем, что готовить бывает и некогда, и сил нет. Но выбирая подобную еду, вы покупаете сахар и консерванты. Не говоря уже о том, что вкус у замороженных продуктов зачастую оставляет желать лучшего. Так на что вы в итоге потратили деньги?
4. Сладкие газированные напитки
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Сахар-сахар и ещё полкило сахара в придачу. Полезного в таких напитках – ровным счётом ничего. Жажду они тоже не утоляют. Зато, с чем справляются на отлично, так это с разрушением зубной эмали, а заодно вздутием живота. Особенно, если вы запиваете «колой» или её подобными сытный ужин. Любите вкусные напитки? Лучше потратьте 10 минут и сделайте домашний лимонад. Хотя бы будете знать, что же там намешено в бутылке.
5. Сок в пластиковых бутылках или коробках
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
К этому, столь любимому многими, напитку претензии ровно такие же, как и к «газировке». Только добавьте в список ещё и потенциально канцерогенные консерванты. Всё ещё не хотите делать лимонад?..
6. Соусы для салатов в пластиковой таре
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Те самые, которые можно спутать с кетчупом или горчицей. Секрет в том, что, если для заправки своей порции салата вам нужно меньше чайной ложки соуса, то такая упаковка щедро выдаст вам две. Так что вы опять съедите больше, чем вам нужно. Да ещё и практически чистых жиров.
7. Холодный чай и кофе
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
И снова сахар. Бессмысленный и беспощадный. Хотите освежающего прохладного чая? Заварите обычный, дайте остыть и остудиться в холодильнике, и наслаждайтесь.
8. «Обезжиренные» продукты
8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться
Вроде «обезжиренного» йогурта, мороженного или ореховой пасты. Да, содержание жиров в таких продуктах может быть действительно снижено. Вкус – тоже. А чтобы улучшить последний (иначе кто ж такую «вкусность» купит?) производитель щедро добавит туда что? Конечно же, старый добрый сахар. А заодно ароматизаторы. Так что не верьте рекламе. Единственное, с чем концепт «обезжиренности» правда может работать без вот таких побочных эффектов, так это с несладкими молочными продуктами, вроде сыра, кефира и непосредственно молока. А от всего «сладко обезжиренного» лучше держаться подальше – пустая трата денег.
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