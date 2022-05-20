Не тратьте деньги: 8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

1. Сладкие йогурты в пластиковых банках и стаканчиках

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

2. Конфеты, печенье и пирожные в больших пачках

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

3. Замороженные полуфабрикаты, вроде пиццы

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

4. Сладкие газированные напитки

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

5. Сок в пластиковых бутылках или коробках

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

6. Соусы для салатов в пластиковой таре

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

7. Холодный чай и кофе

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться

8. «Обезжиренные» продукты

8 продуктов из супермаркета, от покупки которых точно стоит отказаться