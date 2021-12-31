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«Candyman»: три образа Кристины Агилера в одном зажигательном клипе


Кристины Агилера в зажигательном клипе «Candyman»

Кристины Агилера в зажигательном клипе «Candyman»

Песня «Candyman», написанная Кристиной Агилера и Линдой Перри, а 2007 году была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший женский поп-вокал». И стоит сказать, что заслуженно - сингл получился очень драйвовым.


Клип Агилеры к песне «Candyman» создан в духе времён Второй мировой войны. Для съёмок Агилера даже арендовала аэропорт в Испании. В клипе она появляется сразу в трёх образах – брюнетки, рыжей и блондинки. Она и не скрывает, что этот клип – своеобразная дань сестрам Andrews.

Кристина Агилера (сразу в трёх образах) танцует перед толпой военных. Эту идею певица позаимствовала из клипа «Boogie Woogie Bugle Boy» сестёр Andrews. В другой части клипа певица появляется в образе фабричной рабочей со старого американского плаката тех времён с лозунгом «Мы должны сделать это!». А в заключительной части Агилера примерила на себя образы Джуди Гарленд и других знаменитых кинодив того времени.

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«Candyman»: три образа Кристины Агилера в одном зажигательном клипе

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«Candyman»: три образа Кристины Агилера в одном зажигательном клипеПодписаться на мой Instagram
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