Как правильно помыть и обеззаразить разделочные доски

Многие из нас даже не задумываются над тем, что разделочным доскам нужен тщательный уход. Зачастую мы и вовсе просто стряхиваем доску и ставим ее на место, например, после хлеба. На самом же деле это в корне неверный подход и вот почему.







Во-первых, при недостаточной обработке в порах доски, особенно деревянной, скапливаются мелкие частицы пищи, которые становится благодатной почвой для патогенной микрофлоры. Особенно опасны в этом случае мясо, рыба и другие подверженные поражению микробами продукты. По той же причине, прежде чем убрать доску в шкаф, ей необходимо дать хорошо высохнуть, ведь тепло и влага — отличные стимулы для развития бактерий.







Во-вторых, надлежащий уход продлит срок службы доски, ведь в таком случае в ее порах не будут скапливаться частички пищи, способствующие развитию бактерий, в свою очередь разрушающих доску.

И наконец, в-третьих, со временем доска, которая не проходит нужную обработку, приобретает неприятный запах, который она может передать в том числе и продуктам, которые режутся на доске.

Поэтому все разделочные доски необходимо время от времени хорошо очищать и дезинфицировать, особенно после некоторых продуктов, например, мяса. Сделать же это совсем не сложно!

Способ 1Для него вам потребуется обычная марганцовка, которая обладает сильнейшим обеззараживающим эффектом. Кроме того она убирает жир и неприятный запах.Просто подготавливаем раствор марганцовки и на некоторое время замачиваем в нем доску.Способ 2Если марганцовки не оказалось под рукой, можно воспользоваться аспирином. 4-5 таблеток смачиваем водой, разминаем и при помощи щетки распределяем по поверхности доски, оставляем на некоторое время, чтобы пошла реакция.Способ 3Это, пожалуй, самый простой способ, так как перекись водорода и пищевая сода есть в доме практически у каждого. Небольшое количество соды высыпаем на доску и заливаем ее перекисью. После начала реакции распределяем смесь при помощи щетки по доске.По истечении отмеренного времени во всех случаях счищаем верхний слой вместе со средством при помощи ножа, а заем хорошо промываем и просушиваем доску.Теперь можно не волноваться ни о здоровье семьи, ни о сохранности досок!А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как правильно мыть и обеззараживать разделочные доски.