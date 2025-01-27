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Как убрать шерсть с одежды без специального липкого ролика

Шёрстные питомцы есть у большинства людей. И все мы расплачиваемся за любовь к братьям нашим меньшим одним и тем же – шерсть на одежде. Материал расскажет, что делать, если срочно нужно привести одежду в божеский вид, убрав шерсть питомца с неё, а липкий ролик закончился.


1. Широкий скотч




Скотч.

Это суперсредство. Вот только скотча на один предмет одежды понадобится немало. Просто берите большие лоскуты скотча и чистите ими одежду, один лоскут эффективен первый раз практически на 100 процентов шерсти на захваченном фрагменте, если применять этот же лоскут второй и третий раз, соберет ещё где-то 30 и 10 процентов.

2. Губка для мытья посуды




Губка.

Губка для мытья посуды неплохо собирает шерсть с одежды. Лучше, если она будет слегка влажной. В отличие от скотча из предыдущего пункта, губку можно будет отмыть под проточной водой и продолжать использовать по прямому назначению отведённый ей срок.

3. Влажные руки




Влажные руки. 

Неиссякаемый источник, так сказать. Если нужные брюки безбожно в шерсти, а идти нужно в них прямо сейчас, то у вас есть ваши руки, которые если и пострадают, то только небольшой сухостью, которую можно потом будет исправить, смазав руки кремом. Мы бы сказали, что если сделать несколько приёмов протирания ворса с одежды влажными руками, то это самый действенный способ. Двигайтесь всегда ладонями сверху вниз. Ну и закупите дешевый крем для рук, если уж поскупились на новый липкий ролик для борьбы с шерстью любимца.

4. Капроновые колготки




Капроновые колготки. 

Порвались колготки – не выбрасывайте. Оставьте для борьбы с шерстью на одежде. Иногда просто стирайте их под проточной водой и так рваные колготки прослужат довольно долго в качестве убирателя шерсти. Надевайте колготки на руки и смело действуйте сверху вниз.

5. Резиновые перчатки




Резиновые перчатки.

Резиновый перчатки – практически вечное средство борьбы с шерстью. Они не «тратятся», как липкий ролик или скотч. Слегка смочите резиновые перчатки водой и снова действуйте сверху вниз. Лучше купить резиновые перчатки с «пупырышками» для дачников. Чуть дороже обойдутся, зато прослужат столько же, сколько примерно… 50 липких роликов. Или даже дольше.
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