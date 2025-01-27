Как убрать шерсть с одежды без специального липкого ролика

Шёрстные питомцы есть у большинства людей. И все мы расплачиваемся за любовь к братьям нашим меньшим одним и тем же – шерсть на одежде. Материал расскажет, что делать, если срочно нужно привести одежду в божеский вид, убрав шерсть питомца с неё, а липкий ролик закончился.







1. Широкий скотч

2. Губка для мытья посуды

3. Влажные руки

4. Капроновые колготки

5. Резиновые перчатки

Скотч.Это суперсредство.Вот только скотча на один предмет одежды понадобится немало. Просто берите большие лоскуты скотча и чистите ими одежду, один лоскут эффективен первый раз практически на 100 процентов шерсти на захваченном фрагменте, если применять этот же лоскут второй и третий раз, соберет ещё где-то 30 и 10 процентов.Губка.Губка для мытья посуды неплохо собирает шерсть с одежды. Лучше, если она будет слегка влажной. В отличие от скотча из предыдущего пункта, губку можно будет отмыть под проточной водой и продолжать использовать по прямому назначению отведённый ей срок.Влажные руки.Неиссякаемый источник, так сказать. Если нужные брюки безбожно в шерсти, а идти нужно в них прямо сейчас, то у вас есть ваши руки, которые если и пострадают, то только небольшой сухостью, которую можно потом будет исправить, смазав руки кремом. Мы бы сказали, что если сделать несколько приёмов протирания ворса с одежды влажными руками, то это самый действенный способ. Двигайтесь всегда ладонями сверху вниз. Ну и закупите дешевый крем для рук, если уж поскупились на новый липкий ролик для борьбы с шерстью любимца.Капроновые колготки.Порвались колготки – не выбрасывайте. Оставьте для борьбы с шерстью на одежде. Иногда просто стирайте их под проточной водой и так рваные колготки прослужат довольно долго в качестве убирателя шерсти. Надевайте колготки на руки и смело действуйте сверху вниз.Резиновые перчатки.Резиновый перчатки – практически вечное средство борьбы с шерстью. Они не «тратятся», как липкий ролик или скотч. Слегка смочите резиновые перчатки водой и снова действуйте сверху вниз. Лучше купить резиновые перчатки с «пупырышками» для дачников. Чуть дороже обойдутся, зато прослужат столько же, сколько примерно… 50 липких роликов. Или даже дольше.