Как «сатанинский грохот» стал мэйнстримом, или почему Heavy Metal полезен для здоровья

Как появился хэви-метал? Почему долгое время он считался не музыкой, а грохотом? Сегодня этот стиль считают своим люди различных возрастов и социальных прослоек. Субкультура андеграунда стала массовым явлением. Либерализм, гендерная нейтральность и даже психотерапия — таковы противоречивые вехи истории тяжёлого метала, музыки свободы.
Секрет успеха стиля Heavy Metal, который сегодня считается эталоном консервативности в том, что он не навязывает идеологию и постоянно меняется. Тяжело поверить, наверное, но так было далеко не всегда. В 70-е годы металисты наводили на простых обывателей первобытный ужас. Длинные волосы, кожанки с заклёпками и дикий по всеобщему мнению грохот, который мгновенно окрестили адским шумом.
Короли психодела - Pink Floyd.
Сейчас хэви-метал привлекает самую широкую аудиторию, которая состоит из самой разношёрстной публики и включает в себя и хипстеров, и банковских служащих, и поклонников классической музыки.
Бабушки из дома престарелых в городе Хайде едут на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году
Если бы не карантин в связи с COVID-19 фанаты стиля наслаждались бы сейчас любимой музыкой на всемирно известном фестивале Wacken Open Air в Германии. Обычно он проходит с полным аншлагом.
Хэви — музыка для всех
Вплоть до начала девяностых СМИ всего мира демонизировали метал. В чём только музыкантов не обвиняли! Прославление запрещённых веществ и насилия, даже в поклонении дьяволу! Не скажу, что металистов это огорчало. Имидж «плохих парней» даже доставлял им некоторое удовольствие.
Метал уходит своими корнями в блюз, точно также как и рок. Истинными его первопроходцами являются такие монстры, как Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. Они первые ушли от психоделики семидесятых и стали играть тяжёлые скоростные риффы. Именно такое звучание породило хэви-метал.
Роберт Плант и Джимми Пэйдж - вокалист и гитарист одной из самых влиятельных групп всех времён и народов.
Легендарный Ричи Блэкмор - великий гитарист-виртуоз и неутомимый экспериментатор.
Ронни Джеймс Дио - его называли Голос.
Поклонниками нового стиля стали в основном представители рабочего класса. Чуть позже, для себя открыли эту громкую жёсткую музыку «хорошие детки», чем привели в ужас своих консервативных родителей. Конечно, когда Ричи Блэкмор расшиб в щепки свою гитару на концерте, что могли подумать добропорядочные граждане? Но музыка хэви обладает чрезвычайно высокой толерантностью и способна пленять сердца многих, самых разных людей.
Мрачные Black Sabbath.
Очень влиятельная британская группа Motörhead.
Карстен Шумахер (Carsten Schumacher), музыкальный журналист и фанат метала с начала восьмидесятых, говорит: «Ты можешь быть чернорабочим или профессорским сынком, это не имеет значения. Важно, что ты разделяешь общую страсть, отграничиваешься так как надо от мейнстрима и понимаешь то, что другим кажется нелепым».
Карстен Шумахер.
Музыка протеста
Хэви-метал стал религией для тех, кто ненавидит рамки и не хочет быть серой массой, кого раздражает мэйнстрим и его представители. Металическая среда объединила всех. Здесь было комфортно людям без особых пристрастий и ролевикам, вундеркиндам и двоечникам.
Развитие стиля не стояло на месте. Он претерпел массу трансформаций и разделился на множество подстилей: пауэр-метал, спид-метал, трэш-метал, фолк-метал и еще много-много других. Сложная история хэви-метал — это зеркало ушедшего столетия. Многоликого века всевозможных крайностей. Непреходящий успех жанра обусловлен балансом нерушимого постоянства и бесконечных экспериментов. Метал никогда не был жёсткой идеологией. Основа этой музыки, её свет и сила — это свобода.
Интеллигенты рока - Queen.
Джеймс Хетфилд из Metallica, которые оказали огромное влияние на поколения музыкантов.
Представители этого музыкального направления, скорее даже культуры, всё время шли вперёд, осваивая новое звучание и привнося его в жанр. Метал — музыка экспериментов. Здесь есть место и джазовым соло, и средневековой лире. Даже не комильфо синтезаторы нашли в хэви своё место со временем.
Йорг Шеллер (Jörg Scheller), искусствовед и журналист ярко и подробно описал в своей книге «Метаморфозы. Невероятные перемены тяжелого метала» (Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal) то, как андеграундная бунтарская субкультура стала массовым феноменом. Шеллер провёл подробное исследование этой темы и его чрезвычайно удивил факт использования хэви-метал различными компаниями для рекламы. Журналист считает, что сегодня этот жанр воспринимается людбми, как забавный маскарад и прекрасно процветающий бизнес.
Йорг Шеллер.
Музыкальный эксперт считает, что в либеральном обществе любая субкультура и неформальное молодёжное движение со временем становятся частью мэйнстрима. В таком обществе как наше это неизбежно, ибо нет ничего такого, что нельзя было бы сделать нормой. В фундаментальных теократиях такое, конечно, маловероятно. Например, если взять такую страну, как Иран, то там это до сих пор глубокий андеграунд.
Припопсованные мальчики пришли на смену суровым дядькам - Bon Jovi.
Плохиши из Guns N' Roses.
Карстен Шумахер говорит, что в наше время метал — это эталон качества. Музыканты и фанаты этого стиля считаются весьма уравновешенными людьми. Грубо говоря, чем тяжелее музыка, тем спокойнее среда. «Регулярные выбросы внутренней агрессии в креативном контексте - это своего рода психогигиена. Не в последнюю очередь из-за этого на металлических фестивалях практически не бывает драк» - добавляет журналист.
Главный принцип - свобода
Метал - когда-то был мрачным сердцем тяжёлого рока. Теперь, получается элемент маскультуры и легко усваиваемый жанр? Искусствовед Йорг Шеллер неоднократно говорил об этом: «Суть метала, его ядро - это свобода». Сегодня в этом плане ничего не изменилось. Музыка изменяет мир. Только происходит это не так быстро. Она проникает в умы и сердца, постепенно изменяя их. У всех есть возможность выразить себя, свою суть и внутренний мир. Раньше нельзя было представить рок или метал с женским вокалом. Сейчас этот жанр позволяет женщинам формировать новые образы для общества. Когда-то Элвис Пресли сформировал новый мужской образ в обществе. В наши дни это уже никого не удивляет.
Элвис Пресли.
Музыковед Карстен Шумахер говорит о том, как эта музыка освобождает души: «Я постоянно ищу новые группы, которые появляются повсюду. Метал играют во всём мире. Когда мне приходится слушать группы из Танзании, Ирана или Индонезии, я слышу, как они освобождаются с помощью этой музыки, я чувствую связь с этими людьми».
Метал выгодно отличается от бесконечного большинства других музыкальных жанров тем, что он может быть одновременно пафосным и ироничным, серьёзным и игривым, виртуозным и простым. Самое главное в этом жанре то, что он не отвергает различные социальные несправедливости, жестокость этого мира, зло, войны. Он пропускает это через себя, чудесным образом превращая это в реальные образы. Тексты песен, музыка вскрывают самые глубокие и тяжёлые нарывы нашего общества, выпуская гной и очищая. Музыка становится лекарем душ человеческих.
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