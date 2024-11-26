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Что перевозил Титаник

Трагическая история Титаника стала предметом бесчисленных книг, документальных фильмов и научных исследований. Более ста лет назад крупнейший лайнер своего времени натолкнулся на айсберг и затонул, унеся с собой в пучину жизни полутора тысяч людей. По сей день в научных сообществах не утихают споры об истинных причинах катастрофы: бытует версия, что корабль атаковали специально, чтобы захватить неведомые сокровища, которые в тайне провозил на борту капитан.

Большинство предположений совершенно абсурдны и придуманы охочими до мистификаций шарлатанами, но есть и теории, которые подтверждают некоторые факты.

Что перевозил Титаник

Опиум


За время плавания четверо пассажиров Титаника попали в бортовой госпиталь для лечения от сильнейшей опиумной зависимости. В 1912 году опиум уже запретили к продаже во многих цивилизованных странах и перевозка зелья значительно подорожала. В трюмах Титаника обнаружены останки нескольких тонн прессованного в пластины опиума. Провозили его, естественно, нелегально.

Что перевозил Титаник

Бриллиант Хоупа


Одна из теорий гласит, что супружеская пара перевозила на Титанике редкий голубой бриллиант Хоупа. Этот камень издавна славился тяготеющим над ним проклятием: украденный в Индии, он перешел Людовику XV, затем Марии-Антуанетте, закончившей дни на эшафоте. Считается, будто именно бриллиант Хоупа привез в Европу чуму, и он же погубил своих новых владельцев — а заодно и весь корабль.

Что перевозил Титаник

Египетская мумия


Несколько спасшихся матросов рассказывали прессе и полиции довольно странную историю о египетской мумии, якобы поднятой на борт перед самым отплытием. Таинственный ящик перевозил в Америку лорд Кэнтервиль, настоявший на том, чтобы ценный груз хранился прямо на капитанском мостике.

Что перевозил Титаник

Золотые слитки


Первый класс занимали весьма состоятельные люди. Первая же экспедиция к затонувшему кораблю позволила оценить его сокровища в 250 миллионов долларов. Антиквариат, живопись и драгоценные камни попали в объективы камер, а некоторые из особо ценных предметов даже были подняты на поверхность. Однако, роботы-ныряльщики не справились с железными сейфами, установленными на нижней палубе затонувшего гиганта. Считается, что в них перевозил тонну золота один из доверенных руководителей масонского ордена.

Что перевозил Титаник

Дорогая живопись


Достоверно известно, что на Титанике перевозили картину Жака-Франсуа Блонделя La Circassienne Au Bain и страховая компания даже выплатила владельцу (Морицу Стеффансону) ее стоимость — около 100 000 $. По сегодняшним меркам эта сумма уже превысила бы два с половиной миллиона долларов. Интересно, что Мориц Стеффансон заявил было о целой коллекции невероятно дорогих полотен, однако затем предпочел забрать свои слова обратно. Предполагается, что Стеффансон и в самом деле перевозил в трюмах Титаника раритетные картины, украденные из крупнейших музеев Европы.

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