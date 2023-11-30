Кинжал Тутанхамона сделан из инопланетного металла: откуда у кузнецов фараона взялся такой материал

Гробница египетского фараона Тутанхамона была обнаружена и исследована еще в далеком 1922 году. Хотя с тех пор прошел уже век, гробница и ее содержимое продолжает приносить современной науке все новые сюрпризы. Одним из таких стал найденный рядом с телом упокоенного кинжал. Небольшой клинок, принадлежавший фараону, был сделан из материала внеземного происхождения. И нет, представители инопланетных цивилизаций к его производству никакого отношения не имеют. Но откуда же в Египте взялся такой материал?
Кинжал из небесного камня. |Фото: kommersantinfo.com.
История металлургии насчитывает не одну тысячу лет. Когда конкретно люди впервые начали использовать металлы в хозяйстве, сказать сложно. И едва ли без машины времени современной науке удастся установить дату освоения металлургии с точностью хотя бы до века. Увы, говорить в данном вопросе приходится о счете на тысячелетия. Выплавлять металл из руды люди по всей видимости научились приблизительно между 7-6 тысячелетием до нашей эры. Именно к этому периоду относятся первые археологические находки выплавленной меди.
Метеоритное железо. |Фото: rusinfo.info.
При этом есть основания полагать, что металлы с ограниченной степенью обработки люди использовали в хозяйстве и для украшений намного раньше. По всей видимости о свойства золота, меди и железа люди узнали еще около 9 тысячелетия до нашей эры. Однако, «промышленная» добыча железной руды из породы начнется не раньше 1200 годов до нашей эры. При этом уже в 3 тысячелетии до нашей эры, в расцвет бронзового века, в том же Египте встречается немало аристократических предметов воинского снаряжения и украшений из железа. Откуда же они взялись?
Красивая штука. |Фото: wordpress.com.
Собственно, это и есть тот самый внеземной материал или как его еще называют «небесный камень». Дело в том, что до того, как люди освоили добычу железной руды, главным источником данного материала были самородки, валяющиеся на поверхности земли! Это были осколки метеоритов, что рухнули на Землю задолго до становления первых человеческих цивилизаций. Даже при самом примитивном способе обработки метеоритное железо было намного прочнее, чем орудия и оружие, изготовленные из кости, камня, меди или бронзы. Само собой, до освоения рудной добычи изделия из метеоритного железа были достаточно редки, а потому высоко ценились и всячески сакрализировались. Обладать такими могли только богатейшие люди вроде египетского фараона или наиболее удачливые воины.
Делали из метеоритов разное. ¦Фото: Pinterest.
Собственно, кинжал Тутанхамона из вскрытой в 1922 году гробницы как раз и сделан из того самого метеоритного железа. Это подтверждает рентгеновская флуоресцентная спектроскопия, сделанная сотрудниками Миланского политехнического университета, Университета Пизы и Университета Каира. Железо, из которого сделан клинок кинжала, содержит нетипично высокий процент никеля, фосфора, кобальта и некоторых других легирующих материалов. В земном железе примесей данных материалов в таком количестве не встречается, что указывает на то, что когда-то это был осколок метеорита.
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