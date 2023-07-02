12 направлений для незабываемых романтических путешествий со своей второй половинкой

Влюблённые пары, особенно на начальном этапе отношений, часто ищут романтики и уединения, которые в наше время можно найти далеко не в любом уголке Земли. Мы сделали для вас подборку туристических направлений, которые наиболее всего соответствуют этим запросам.







Остров Харбор, Багамы.



Пляж с розовым песком на острове Харбор на Багамах, до которого можно добраться на катере от острова Эльютера, – одна из самых уникальных природных достопримечательностей Карибского бассейна. Что может быть романтичнее, чем бродить по розовому пляжу, держась за руки, и наслаждаться прекрасными видами?







Марракеш, Марокко.



Если вы хотите вдвоём затеряться в огромном, кипящем жизнью городе, то более идеального места, чем Марракеш с его базарами-лабиринтами, извилистыми улочками и великолепными дворцами, облицованными красочной плиткой, вам просто не найти. Обязательно прогуляйтесь по рынкам медины, чтобы в полной мере насладиться яркими красками Марокко.







Отель La Grande Maison в Бордо, Франция.



Гостиница La Grande Maison, расположенная в шато 18-го столетия в самом сердце винодельческого региона Бордо, принадлежит французскому винному магнату Бернару Магре (Bernard Magrez). В винном погребе La Grande Maison вы найдёте не менее 259 сортов бордосских вин высшей категории «гран крю» (Grands Crus).







Дублин, Ирландия.



Если вы горите желанием вместе открыть для себя красивый город, отправляйтесь Дублин, один из самых недооценённых в плане романтики городов Европы. Прогуляйтесь до ближайшего паба по мощёным брусчаткой улицам и пройдитесь по обсаженным деревьями аллеям района Болсбридж.







Лех, Австрия.



Живописная деревушка Лех, которая находится на западе Австрии в долине, примыкающей к горному перевалу Флексен, – это излюбленное место отдыха королевских особ и знаменитостей. Австрийские вина и фондю украсят ваш вечер в компании любимого человека.







Жилой комплекс Mashpi Lodge, Эквадор.



Экологичный жилой комплекс Mashpi Lodge, затерянный в туманных лесах Эквадорских Анд, станет идеальным местом для отдыха вдвоём, если вы хотите почувствовать близость с природой.







Аутбэк, Австралия.



Романтическое путешествие к скале Улуру, которая находится в 462 километрах от цивилизации, стоит того, чтобы лететь через полмира. Захватите с собой спальный мешок, ведь австралийский аутбэк – одно из лучших мест на планете для созерцания ночного неба.







Прага, Чехия.



Чтобы насладиться романтикой в Праге, не нужно тратить целое состояние. Поднимитесь на холм Петршин, чтобы слиться в поцелуе у статуи поэта-романтика Карела Гинека Маха, и, если верить легенде, ваша любовь будет длиться вечно.







Голубая лагуна, Исландия.



Уникальная природная геотермальная лагуна в Исландии входит в список 25 чудес света, и небезосновательно. Её богатые минералами воды оказывают благоприятное воздействие на кожу. Вместе понежиться в тёплой воде среди заснеженных гор – разве это не сказка?







Биг-Сур, Калифорния.



Скалистый, поросший лесом участок, растянувшийся на 90 миль вдоль побережья Калифорнии издавна привлекает романтиков, ищущих уединения.







Санторини, Греция.



Остров вулканического происхождения в Эгейском море – настоящий рай на Земле. Любоваться белоснежными домиками на фоне закатного неба над бирюзовым морем за бокалом вина – о чём ещё можно мечтать?







Киото, Япония.



Пышные сады, красивейшие дворцы, и многочисленные буддистские храмы ждут вас. Киото – это идеальное место, чтобы познать дзен и насладить покоем, которого, если говорить о Японии, так не хватает в Токио.



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