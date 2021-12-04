«Священное чудовище»: Почему Ален Делон заслужил славу капризного и эгоистичного сердцееда

Ален Делон | Фото: uznayvse.ru
Как только не называли этого актера в прессе: «не ангел чистой красоты», «одинокий волк», «бессердечный Казанова» и т. д. Однако для французов он стал настоящим национальным символом и предметом гордости, и потому даже те, кто считает его чудовищем, добавляют, что для их страны это чудовище стало священным. Чем же Ален Делон заслужил такую неоднозначную репутацию?
*Священное чудовище* Франции Ален Делон | Фото: uznayvse.ru
Жан Кокто когда-то называл священными чудовищами всех актеров, но чаще всего такую характеристику употребляли в прессе именно по отношению к Алену Делону. Он действительно с юных лет не отличался мягким нравом. Его родители развелись и завели другие семьи, когда ему было 2 года, и воспитанию сына ни мать, ни отец не уделяли должного внимания. Он сменил не одну школу, откуда его постоянно выгоняли «за невыносимое поведение и систематическое хулиганство». Поскольку с учебой у сына дела не задались, мать решила направить его по стопам отчима и обучить профессии мясника. Какое-то время он работал в колбасном магазине в Париже.
Один из самых знаменитых французских актеров | Фото: uznayvse.ru
В 17 лет Ален решил стать летчиком-испытателем, но прием в летную школу был на тот момент уже окончен, и он поступил на службу во французскую армию, а затем попал на войну в Индокитае. Об этом опыте он вспоминал с содроганием: «Война сотворила со мной ужасное: она убила во мне остатки иллюзий и клочки надежд. Там я навсегда перестал быть ребенком. Я там не так уж много повидал. Случались лишь небольшие бои на улицах... Чувствовал себя мужчиной, хотя таковым тогда не являлся. Просто разыгрывал из себя мужчину, имел оружие».
Ален Делон и певица Далида, с которой его связывали романтические отношения | Фото: kp.ru
После демобилизации Ален Делон пытался работать официантом, но с его взрывным характером это не могло продолжаться длительное время – эта профессия казалась ему лакейской, и выполнять чьи-то распоряжения и кому-то угождать он долго не смог. Кто-то посоветовал юноше использовать свою эффектную внешность и отправить фотографии кинопродюсерам, что он и сделал. Так Ален Делон впервые попал на съемочную площадку, после чего твердо решил, что должен заниматься только актерской профессией.
Ален Делон и Роми Шнайдер | Фото: uznayvse.ru
В 1960-х гг. о французском актере заговорили во всем мире. В 1965 г. Делон попал в Голливуд, однако в Америке его картины не пользовались большим успехом. Зато в Европе его ждала невероятная популярность. В первых же кинорецензиях критики писали, что в нем сочетается «душа дьявола» и «лик ангела». Эта двойственность привлекала и многочисленных женщин, вниманием которых он никогда не был обделен. Его тут же окрестили секс-символом, хотя не все поддавались его обаянию. Так, Брижит Бардо в своих мемуарах назвала Делона «самовлюбленным истуканом с голубыми глазами».
Ален Делон и Роми Шнайдер | Фото: kp.ru
Когда актера попросили охарактеризовать свою жизнь одним предложением, он сказал: «Я много страдал, я иногда ошибался, но я любил». Хотя страдать все же больше приходилось тем женщинам, с которыми его сталкивала судьба. Ален Делон разбил не одно женское сердце, а для некоторых избранниц отношения с ним были настоящей катастрофой. Однажды на съемках он познакомился с известной на тот момент актрисой Роми Шнайдер, и между ними вспыхнули чувства. Они провели вместе 6 лет, их называли самой красивой актерской парой, но в результате Делон оставил свою избранницу ради другой женщины. А Роми Шнайдер так и не удалось найти счастья в других отношениях. Позже она о нем писала: «Он был трусоват, но очень красив. Такой мещанский мачо. Ужасно честолюбивый, пёкся только о своей карьере, и ещё – чтобы набить квартиру картинами Ренуара».
Ален Делон | Фото: uznayvse.ru
Кадр из фильма *Дьявольски ваш*, 1967 | Фото: top-antropos.com
Актриса Нико в 1962 г. родила ему сына, но и это не стало залогом длительных отношений. Актер ушел от нее и женился на модели и фотографе Натали Бартелеми. Она говорила, что у Делона был взрывной характер и признавалась: «Мы любили друг друга между припадками смеха и ярости». У пары родился сын, но спустя 5 лет распался и этот брак. Дольше всего продлился его гражданский брак с актрисой Мирей Дарк – 15 лет они оставались вместе, несмотря на то, что Ален Делон не хранил жене верность.
*Священное чудовище* Франции Ален Делон | Фото: uznayvse.ru
Ален Делон и Катрин Денев в фильме *Шок*, 1982 | Фото: top-antropos.com
Наверное, единственной женщиной, которая сама ушла от актера, была его последняя гражданская жена, молодая манекенщица Розали ван Бремен. В тот момент, когда неисправимый сердцеед наконец решил посвятить себя семье и воспитанию их двоих детей, девушка разбила его сердце и спустя 10 лет совместной жизни оставила его ради другого мужчины.
Ален Делон и Мирей Дарк | Фото: kp.ru
*Священное чудовище* Франции Ален Делон | Фото: uznayvse.ru
С тех пор Ален Делон официально считается холостяком. Недавно он отпраздновал свое 82-летие, признавшись в том, что последние десятилетия постоянно страдал от одиночества и от того, что ни одна из его поклонниц не видит в нем его самого, а не экранный образ. В одном из интервью знаменитый секс-символ французского кинематографа, о котором мечтают тысячи женщин во всем мире, признался: «Я родом ниоткуда. Несчастливое детство, учеба в пансионе, редкие встречи с родителями, тоскливое одиночество».
Один из самых знаменитых французских актеров | Фото: uznayvse.ru
Розали ван Бремен и Ален Делон | Фото: kp.ru
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