«Живое пиво»: уникальный напиток или одно большое надувательство

Сегодня нередко приходится слышать о том, что настоящее «живое пиво» было только в Советском Союзе. Сегодняшние напитки, мол, совсем не чета тем, что были раньше: портятся быстро, вкус имеют сомнительный, да еще и добавки разномастные содержат, по мнению многих граждан. При этом мало кто задумывается над тем, что означает термин «живое пиво». Еще меньше людей придает значение вопросу о том, было ли такое в СССР в принципе? Попробуем разобраться.
Срок годности - не показатель качества. |Фото: forumsamogon.ru.
Начнем именно с пива в Советском Союзе. Интересные сорта вроде «Двойного Золотого, «Исетского», «Портера» в СССР было не много. Чаще всего люди пили какое-нибудь «Жигулевское» или «Ячменный колос». Исключение из этого правила составляли только крупные республиканские города – там с пивом все было хорошо даже во времена дефицита. При этом абсолютное большинство сортов советского пива было непастеризованным и фильтрованным. Пастеризованное попадалось, хотя и сравнительно редко. У каждого сорта пива был свой ГОСТ. Так, например, «Жигулевское» могло храниться не менее 7 суток, прежде чем скиснет. В среднем, сорта советского пива «жили» от 5 до 10 суток, не сильно отличаясь в этом отношении от современных.
Все дело в стерильности. |Фото: alcorecept.ru.
И здесь всем любителям и нелюбителям «живого пива» важно уяснить главное: короткий срок хранения алкогольного напитка – это отнюдь не показатель его низкого качества. Все на что указывает короткий срок скисания, так это то, что пиво было приготовлено в условиях отсутствия стерильности. По-хорошему, пиво должно готовиться в условиях абсолютной стерильности как в операционной. Это позволяет существенно продлить срок его жизни, так как в напиток попадает меньше воздуха и бактерий на стадии производства. Тем не менее, многие производители из соображений рентабельности и экономии пренебрегают данным правилом в угоду прибыли. Становится ли от этого пиво хуже? Да, но только в вопросе срока хранения.
Живого пива в СССР не было. |Фото: smolbattle.ru.
И здесь начинается самое интересное. Термин «живое пиво» никогда не существовал в Советском Союзе. Придумали его уже современные производители алкогольного напитка, где-то на рубеже конца 1990-х и начала 2000-х годов. По сути, данное название не более, чем красивая «обертка» для обычного непастеризованного пива с низким сроком годности. Просто при помощи такого хитрого шага коммерсанты решили выдавать самое обычное пиво за какое-то уникальное, «натуральное», «настоящее». Иными словами, «живое пиво» - ловкий маркетинговый инструмент, который позволяет с легкой руки превратить очевидный недостаток продукта в кажущееся достоинство.
Нет никакого живого пива и сегодня. ¦Фото: Яндекс.Карты.
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