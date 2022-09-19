Растения, которые превратят забор в произведение искусства

Заборы на дачном участке, вне зависимости от своего стиля и покраски, зачастую смотрятся одиноко и неприглядно.

Однако это легко исправить с помощью некоторых растений, которые не только создают укромные, зеленые зоны, но и могут удивить своими цветами, привлекая к вашему участку завистливые взгляды соседей. Сегодня мы расскажем о том, какие растения можно использовать, чтобы озеленить своё ограждение, а также как за ними лучше ухаживать.







1. Глициния

2. Горец бальджуанский

3. Ипомея

4. Клематис

5. Кобея

6. Розы

7. Девичий виноград

8. Кампсис

9. Жимолость каприфоль

10. Бугенвиллея

11. Плющ

Очаровательная глициния.Глициния, она же вистерия, удивляет и радует взгляд своим обильным цветением и крупными соцветиями всех цветов и оттенков. Среди основных её плюсов – это, конечно же, сладкий, медовый аромат, а также возможность расти как кустом, так и лианой.Уход. Это растение чрезвычайно требовательное и очень любит тепло. Поливом следует заниматься только в теплое время года, после чего необходимо удобрить и мульчировать почву. Важно также производить обрезку лиан, а ещё, если она слишком разрослась, не лишним будет и подвязать её крупные ветки.Душистый горец.Это многолетнее растение обладает не только приятным запахом, но и обильным цветением, а также достаточно неприхотливо и не требует много внимания к себе.Горец – это многолетняя лиана, которая пышно разрастается и способна покрыть огромную площадь за короткий срок.Уход. Горец достаточно устойчивое к болезням растение. Стоит высаживать его на освещенном месте, где нет сильного ветра. Не требует дополнительной обрезки, однако поливать его нужно ежедневно, а также заботиться об удобрении почвы. Как бонус – горец хорошо переживает заморозки и снежную зиму.Солнечная ипомея.Ипомея состоит в родстве с так называемым вьюнком, а также обладает большим количеством цветов и форм. Это однолетнее растение, которое цветет на протяжении всего дня, поворачивая свои головки вслед за солнечными лучами.Уход. Лианы ипомеи очень неприхотливы в уходе и практически не болеют. Так, чтобы добиться пышного цветения и буйного роста, необходимо поливать её теплой водой и вносить подкормку. Важно избегать открытых участков с сильным, порывистым ветром.Клематис для дачного участка.Клематис – это многолетняя лиана, которая обладает большим количеством сортов, что отличаются разными цветами, размерами бутонов, а также насыщенным ароматом. Эта лиана цветет на протяжении всего лета, а также обладает особенной живучестью.Уход. Садить клематис нужно на солнечных зонах, где нет сильного и порывистого ветра. Корневую зону растений желательно скрыть от солнца с помощью посадок различных кустов. Важно еженедельно увлажнять почву, а также периодически вносить подкормку. Лианы клематиса не держатся на заборах, а потому нужно своевременно их подвязывать.Лиановидная кобея.Это лиановидное, однолетнее растение имеет обильное цветение, а также множество форм и размеров. Примечательно, что кобея самостоятельно плетется по заборам, хорошо держится на ветру и обожает тепло и солнечный свет.Уход. Кобея немного капризна, нуждается в особой почве с пониженным уровнем кислотности. Каждую неделю необходимо вносить подкормку в виде Калия или Фосфора. Рекомендуется избегать теневых зон. А чтобы растение больше и лучше цвело – нужно рыхлить почву, насыщая её кислородом.Плетистые розы.Плетистые розы представляют собой один из самых популярных способов декорировать забор на загородном участке. Они обладают большим количеством сортов, оттенков и форм, а также пышно и обильно цветут, имеют мягкие, сладкие ароматы.Уход. Розы достаточно прихотливы и требуют постоянного ухода. Они не любят ветреные зоны, хорошо приживаются на солнечных заборах. Необходимо часто и регулярно поливать их, подстраиваясь под погоду. Розы требуют много воды – около десяти литров на один куст. После полива в обязательном порядке нужно мульчировать почву компостом или соломой. Важно проводить своевременную обрезку, а также лечить растение от вредителей и заболеваний.Виноград в качестве декора.Партеноциссус хорош тем, что обладает крупными, яркими листьями, а также быстро растет и не страшится холодов и непогоды. Как бонус – виноград не требует особенного ухода, отлично переживает зимовку, а также растет практически везде, где есть свободное место.Уход. Ухаживать за виноградом практически не нужно. Молодые лианы нуждаются в постоянном поливе, в то время как более возрастные растения можно поливать раз в какой-то промежуток времени. Также можно обрезать веточки и направлять их в нужные стороны для того, чтобы они покрыли всю площадь забора.Разносторонний кампсис.Лианы кампсиса обладают яркими, трубчатыми цветками, а также хорошо растут вверх. Это теплолюбивое растение, которое было выращено в Америке и Китае, а потому оно плохо переносит заморозки. На теневых заборах её соцветия будут менее крупными, чем на солнечных.Уход. Кампсис требует особенного ухода. Перед посадкой необходимо дренировать почву, а также мульчировать её. Обязательно внести удобрение и заниматься периодической подкормкой. Важно вовремя удалять сорняки, а также не допускать обилия воды в корнях. Для лучшего цветения необходимо обрезать ветки в вегетативный период.Декоративная жимолость.Душистая жимолость частая гостья на дачных участках, а также любимица дизайнеров по ландшафту. Она имеет эффектные соцветия, радует обилием цветов и красок, а также быстро разрастается по ограждению.Уход. Жимолость можно высаживать даже в холодном климате, ведьона хорошо переносит заморозки. Важно обеспечить ей хороший полив, а также подкормку в виде Фосфора и Калия. Кроме того, нужно избегать застоя воды в корнях и избыточного ветра.Бугенвиллея для сада.Этим растением многие дачники охотно украшают свой забор, ведь оно обладает ярким и красивым, неповторимым цветением, а также является многолетним. Среди главных особенностей бугенвиллеи – это стойкость к различным паразитам, перепадам температуры и другим проблемам.Уход. Лучше высаживать бугенвиллею там, где есть прямые солнечные лучи и достаточно тепла. Главное уберечь растение от ветра, а также позаботиться о грамотном поливе, не переувлажняя почву. Размножать её можно черенками, а также не следует избегать укорачивания веточек и удобрений.Неприхотливый плющ.Плющ представляет собой самый простой вариант для озеленения забора. Это многолетнее и самое неприхотливое растение, которое стойко переживает тень, солнце и даже морозы. Отлично держится на любой поверхности при помощи своих корней. Как бонус – плющ остается зеленым на протяжении всего года, а также достаточно лёгкий по своему весу.Уход. Лучше всего садить плющ на песчаной почве. После посадки на протяжении первого года необходимо регулярно поливать и обрезать лишние ветки. Когда растение приживется – можно периодически вносить удобрения для более пышного цветения. Ежегодно нужно формировать крону, обрезая лишние плети.