Растения, которые превратят забор в произведение искусства

Заборы на дачном участке, вне зависимости от своего стиля и покраски, зачастую смотрятся одиноко и неприглядно.
Однако это легко исправить с помощью некоторых растений, которые не только создают укромные, зеленые зоны, но и могут удивить своими цветами, привлекая к вашему участку завистливые взгляды соседей. Сегодня мы расскажем о том, какие растения можно использовать, чтобы озеленить своё ограждение, а также как за ними лучше ухаживать.
1. Глициния
Очаровательная глициния.
Глициния, она же вистерия, удивляет и радует взгляд своим обильным цветением и крупными соцветиями всех цветов и оттенков. Среди основных её плюсов – это, конечно же, сладкий, медовый аромат, а также возможность расти как кустом, так и лианой.
Уход. Это растение чрезвычайно требовательное и очень любит тепло. Поливом следует заниматься только в теплое время года, после чего необходимо удобрить и мульчировать почву. Важно также производить обрезку лиан, а ещё, если она слишком разрослась, не лишним будет и подвязать её крупные ветки.
2. Горец бальджуанский
Душистый горец.
Это многолетнее растение обладает не только приятным запахом, но и обильным цветением, а также достаточно неприхотливо и не требует много внимания к себе. Горец – это многолетняя лиана, которая пышно разрастается и способна покрыть огромную площадь за короткий срок.
Уход. Горец достаточно устойчивое к болезням растение. Стоит высаживать его на освещенном месте, где нет сильного ветра. Не требует дополнительной обрезки, однако поливать его нужно ежедневно, а также заботиться об удобрении почвы. Как бонус – горец хорошо переживает заморозки и снежную зиму.
3. Ипомея
Солнечная ипомея.
Ипомея состоит в родстве с так называемым вьюнком, а также обладает большим количеством цветов и форм. Это однолетнее растение, которое цветет на протяжении всего дня, поворачивая свои головки вслед за солнечными лучами.
Уход. Лианы ипомеи очень неприхотливы в уходе и практически не болеют. Так, чтобы добиться пышного цветения и буйного роста, необходимо поливать её теплой водой и вносить подкормку. Важно избегать открытых участков с сильным, порывистым ветром.
4. Клематис
Клематис для дачного участка.
Клематис – это многолетняя лиана, которая обладает большим количеством сортов, что отличаются разными цветами, размерами бутонов, а также насыщенным ароматом. Эта лиана цветет на протяжении всего лета, а также обладает особенной живучестью.
Уход. Садить клематис нужно на солнечных зонах, где нет сильного и порывистого ветра. Корневую зону растений желательно скрыть от солнца с помощью посадок различных кустов. Важно еженедельно увлажнять почву, а также периодически вносить подкормку. Лианы клематиса не держатся на заборах, а потому нужно своевременно их подвязывать.
5. Кобея
Лиановидная кобея.
Это лиановидное, однолетнее растение имеет обильное цветение, а также множество форм и размеров. Примечательно, что кобея самостоятельно плетется по заборам, хорошо держится на ветру и обожает тепло и солнечный свет.
Уход. Кобея немного капризна, нуждается в особой почве с пониженным уровнем кислотности. Каждую неделю необходимо вносить подкормку в виде Калия или Фосфора. Рекомендуется избегать теневых зон. А чтобы растение больше и лучше цвело – нужно рыхлить почву, насыщая её кислородом.
6. Розы
Плетистые розы.
Плетистые розы представляют собой один из самых популярных способов декорировать забор на загородном участке. Они обладают большим количеством сортов, оттенков и форм, а также пышно и обильно цветут, имеют мягкие, сладкие ароматы.
Уход. Розы достаточно прихотливы и требуют постоянного ухода. Они не любят ветреные зоны, хорошо приживаются на солнечных заборах. Необходимо часто и регулярно поливать их, подстраиваясь под погоду. Розы требуют много воды – около десяти литров на один куст. После полива в обязательном порядке нужно мульчировать почву компостом или соломой. Важно проводить своевременную обрезку, а также лечить растение от вредителей и заболеваний.
7. Девичий виноград
Виноград в качестве декора.
Партеноциссус хорош тем, что обладает крупными, яркими листьями, а также быстро растет и не страшится холодов и непогоды. Как бонус – виноград не требует особенного ухода, отлично переживает зимовку, а также растет практически везде, где есть свободное место.
Уход. Ухаживать за виноградом практически не нужно. Молодые лианы нуждаются в постоянном поливе, в то время как более возрастные растения можно поливать раз в какой-то промежуток времени. Также можно обрезать веточки и направлять их в нужные стороны для того, чтобы они покрыли всю площадь забора.
8. Кампсис
Разносторонний кампсис.
Лианы кампсиса обладают яркими, трубчатыми цветками, а также хорошо растут вверх. Это теплолюбивое растение, которое было выращено в Америке и Китае, а потому оно плохо переносит заморозки. На теневых заборах её соцветия будут менее крупными, чем на солнечных.
Уход. Кампсис требует особенного ухода. Перед посадкой необходимо дренировать почву, а также мульчировать её. Обязательно внести удобрение и заниматься периодической подкормкой. Важно вовремя удалять сорняки, а также не допускать обилия воды в корнях. Для лучшего цветения необходимо обрезать ветки в вегетативный период.
9. Жимолость каприфоль
Декоративная жимолость.
Душистая жимолость частая гостья на дачных участках, а также любимица дизайнеров по ландшафту. Она имеет эффектные соцветия, радует обилием цветов и красок, а также быстро разрастается по ограждению.
Уход. Жимолость можно высаживать даже в холодном климате, ведьона хорошо переносит заморозки. Важно обеспечить ей хороший полив, а также подкормку в виде Фосфора и Калия. Кроме того, нужно избегать застоя воды в корнях и избыточного ветра.
10. Бугенвиллея
Бугенвиллея для сада.
Этим растением многие дачники охотно украшают свой забор, ведь оно обладает ярким и красивым, неповторимым цветением, а также является многолетним. Среди главных особенностей бугенвиллеи – это стойкость к различным паразитам, перепадам температуры и другим проблемам.
Уход. Лучше высаживать бугенвиллею там, где есть прямые солнечные лучи и достаточно тепла. Главное уберечь растение от ветра, а также позаботиться о грамотном поливе, не переувлажняя почву. Размножать её можно черенками, а также не следует избегать укорачивания веточек и удобрений.
11. Плющ
Неприхотливый плющ.
Плющ представляет собой самый простой вариант для озеленения забора. Это многолетнее и самое неприхотливое растение, которое стойко переживает тень, солнце и даже морозы. Отлично держится на любой поверхности при помощи своих корней. Как бонус – плющ остается зеленым на протяжении всего года, а также достаточно лёгкий по своему весу.
Уход. Лучше всего садить плющ на песчаной почве. После посадки на протяжении первого года необходимо регулярно поливать и обрезать лишние ветки. Когда растение приживется – можно периодически вносить удобрения для более пышного цветения. Ежегодно нужно формировать крону, обрезая лишние плети.
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