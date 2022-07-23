6 любимых русских блюд, которые вовсе и нерусские

Котлета по-киевски. | Фото: kalaeva.com.
Современную русскую кухню невозможно представить без пельменей, винегрета и котлеты по-киевски. Наверняка, чуть ли не в каждом доме периодически на столе появляются эти блюда. Однако многое из того, что принято считать своим, на самом деле позаимствовано из кулинарных предпочтений других народов. В этом обзоре представлено 6 блюд и продуктов, у которых совсем нерусские корни.
Пельмени
Пельмени - исконно китайское блюдо. | Фото: cafe-slav.ru.
Любимые пельмени, а именно вареное тесто, начиненное мясом, - ни что иное, как китайское блюдо. О пельменях в России узнали только в XV-XVI веках после освоения Сибири.
Слово «пельмень» или точнее «пельнянь» в переводе с языка коми означает «хлебное ухо». Кстати, именно в Китае стали варить тесто, а не запекать или жарить. «Национальным блюдом» пельмени стали в XIX веке. Тогда их уже готовили по всей территории России и подавали ресторанах и трактирах.
Котлета по-киевски
Котлета по-киевски. | Фото: kalaeva.com.
Блюдо, которое подают чуть ли не во всех ресторанах и кафе бывшего Советского Союза – котлета по-киевски. На самом деле, обжаренное куриное филе в панировке и с кусочком сливочного масла внутри имеет французские корни. Там оно называется котлета де-воляй.
Это блюдо попало в Россию тогда, когда аристократия разговаривала на французском лучше, чем на родном языке. После Отечественной войны 1812 года котлеты переименовали в «михайловские» по названию петербургского ресторана возле Михайловского замка, где они подавались и якобы были придуманы. После революции 1917 года новая власть переименовала котлету де-воляй в котлету «по-киевски».
Вологодское масло
Вологодское масло. | Фото: volsuvenir.ru.
Это невероятно вкусное сливочное масло даже законодательством разрешено изготавливать только в Вологде. Но по происхождению оно нормандское. Раньше технология приготовления масла в России сопровождалась или простым взбиванием сливок, или же из сметаны (по-фински).
В XIX веке предприниматель Николай Васильевич Верещагин отправился в Европу перенимать опыт в отрасли «масло- и сыроделия». Особенно ему понравился нормандский способ приготовления сливочного масла («секретом» были сильно нагретые сливки). Когда же Верещагин применил эту технологию в Вологодской губернии, то результат превзошел все ожидания. Благодаря разнотравью местности, масло, названное «парижским», было невероятно вкусным и жирным. После революции этот продукт был переименован в «Вологодское масло».
Винегрет
Винегрет - блюдо, заимствованное у скандинавов. | Фото: vremja-obedat.ru.
В исконно русской кухне салатов, как таковых, не существовало. Овощи подавали раздельно, не смешивая. Винегрет проник к нам на стол из Скандинавии. Вот только изначально он состоял из селедки, лука, картофеля, свеклы, соленых огурцов, яблок и вареного яйца. Само слово «винегрет» французского происхождения. Оно означает название соуса из подсолнечного масла, уксуса и горчицы, которым заправлялся салат.
Водка
Водка. | Фото: look.com.ua.
Традиционными на Руси считались такие хмельные напитки, как медовуха, брага. Вообще технология перегонки алкоголя практиковалась арабами, затем византийцами, а потом генуэзцами. О самогоне из виноградного жмыха в нашей стране узнали только в XIV веке. Подавляющее большинство напитков, соседствующих с водкой (зубровка, ратафия, старка), иностранного происхождения. Водку по классическому рецепту стали изготавливать только в конце XIX века.
Горчица
Горчица. | Фото: b2b.land.
Горчицу принято считать самым что ни на есть «нашим» продуктом. Но и эту приправу завезли в Россию из Европы. В XVIII веке, когда немцы заселяли Нижнее Поволжье, они обнаружили дикую горчицу. Колонисты скрестили его с белой горчицей, привезенной из Германии.
Первые горчичный порошок и масло получили в 1801, а уже через несколько лет построенный завод стал производить горчицу не только для местных, но и для продажи в Петербурге и Москве.
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