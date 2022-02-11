12 дурных «кухонных» привычек, которые могут нанести серьезный ущерб самочувствию

Распространенные ошибки, которые многие из нас допускают на кухне.

1. Есть на диване

Ужинать на диване.

2. Пробовать испорченную еду

Пробовать еду, которая вызывает сомнения.

3. Хлеб в холодильнике

Неправильное хранение хлеба.

4. Хранить мытые овощи в холодильнике

Класть в холодильник мытые овощи и фрукты.

5. Оставлять еду на плите

Надолго оставлять еду на плите.

6. Хранение молока

Неправильное хранение молока.

7. Грязная губка

Редко менять губку.

8. Переваренные макароны

Не варите макароны дольше, чем положено.

9. Размораживать мясо

Размораживать мясо под струей воды.

10. Использовать много соли

Использовать исключительно соль.

11. Одна за всех

Использовать одну разделочную доску.

12. Ножи

Отдельные ножи.

Видео-бонус: