Какой была гигиена в СССР: Многоразовый шприц, один стакан для газировки на всех и никаких массовых

Стакан граненый. Общий.

Автоматы для газировки до сих пор встречаются в российских городах.

Очередь за газировкой выстраивалась нешуточная.

Вот по такому принципу и мылись стаканы.

Особенно нравилась газировка молодежи.

Шурик, конечно, не иностранец, но из автомата тоже освежался.

Многоразовый шприц и опасности, связанные с ним

Дешево и сердито. Неудобно, зато надолго.

Одноразовыми в таких шприцах были только иглы.

Общественные бани – долой стыд в борьбе за гигиену!

Общественные бани всегда были местом специфическим.

Типовые бани были практически в каждом населенном пункте.

Тазики были не просто многоразовые, они были вечные!

Чистота – залог здоровья

После зарядки хорошо бы в душ, но в почете было обтирание.

Оставалось только призывать.

Хорошо, если душ был на предприятии.