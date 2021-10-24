Снаружи амбар выглядит совсем нежилым, но внутреннее убранство сбивает с толку

Амбар превратился в очаровательный и современный загородный коттедж (Кент, штат Коннектикут, США).
Сложно поверить, но этот дом с очаровательным деревенским фасадом, построенный в далеком 1797 году, первоначально был обычным амбаром. Спустя два столетия после кардинальной реконструкции, которую провели новые владельцы, он не только сохранил свою первозданную классическую форму, но и превратился в современный комфортный коттедж, вызывающий восхищение неординарностью дизайна и креативностью. Ведь в столь необычном доме искусно переплелись деревенский колорит с минималистскими формами и изысканно-тонкими деталями интерьера.
Дом расположен на большом участке, где есть прекрасный пруд и сад.
Внешне амбар не сильно изменился, за исключением незначительных преобразований.
Этот старинный амбар уже более двухсот лет находится в живописном месте, на окраине города Кент, штата Коннектикут (США). Многие десятилетия невзрачная постройка служила обычным складом для сельхозпродукции местных фермеров. Но с течением времени, да и после пожара, который изрядно повредил деревянное строение, он потерял свою значимость и стоял заброшенным. Совсем недавно эти развалины приобрела семейная пара, которая решились на полную реставрацию полуразрушенного сарая.
Силосную башню сохранили и превратили в оригинальный флигель.
Полностью восстановили деревянные столбы и балки.
Учитывая, что новые владельцы профессиональные дизайнеры, то им не составило большого труда продумать все детали и создать весьма нестандартный проект.
Оригинальный деревенский колорит является частью новой эстетики дома.
Было решено сохранить основные конструкционные элементы: оригинальные закругленные стены силосной башни, высокие потолки и открытые деревянные столбы и балки. При этом им хотелось создать вполне современный и комфортный дом, для отдыха всей семьи вдали от городских шумных улиц и бешеного ритма жизни.
Высокие потолки придают жилой площади очень открытый и воздушный вид.
После реставрации и полной перепланировки амбар действительно превратился в восхитительный загородный коттедж. Дизайн его интерьера поражает своим оригинальным решением, ведь в нем филигранно соединились несколько стилей.
Новые дизайнерские решения помогают сформировать современную стилистику дома.
Выбеленные стены, массивное дерево и современная мебель создают особый баланс между деревенским и минималистским стилями.
Деревянные стойки, поддерживающие верхний ярус, балки на потолке, выбеленные стены, являясь яркими элементами самобытного деревенского стиля, органично переплелись с минималистским убранством дома. Такое утонченное сочетание придает особого шарма и помогает создать современный интерьер.
Новые огромные окна наполнили дом светом и теплом.
Было решено сделать большие современные окна, которые позволяют любоваться окружающей природой и наслаждаться солнечными лучами ранним утром.
Натуральные материалы создают гармоничную обстановку во всем доме.
В комнатах установили изысканные французские двери, а все полы сделали из натуральных дубовых досок. Не обошлось и без новомодных смарт-технологий, которые помогают регулировать не только освещенность огромных комнат, но вентиляционную и отопительную системы.
Одна из спален объединена с гостиной.
Камин в гостиной создает атмосферу домашнего уюта и тепла.
После кардинальной перепланировки удалось выделить несколько гостиных с уютной мягкой мебелью и оригинальными столиками. В одной из них выложили из натурального камня действующий камин, который придает особого шарма и уюта всему помещению.
В кухне гармонично сочетаются деревянные элементы старого амбара и современная техника.
Уютная зона отдыха созданная благодаря перекрытию над кухней.
Также оформили современную кухню со всей необходимой «начинкой», над которой благодаря высоким потолкам установили дополнительное деревянное перекрытие. На нем удалось организовать весьма уединенную зону отдыха.
Столовая имеет большие панорамные окна.
Столовая зона расположилась возле огромных панорамных окон, которые помогают создать атмосферу единения с природой и добавляют еще больше пространства.
В медиазале массивные каменные и деревянные поверхности дополняются мягким освещением.
В большом пространстве основной части амбара разметили ультрасовременный медиазал, имеющий выход на открытую террасу, с которой открывается фантастический вид на пруд и фруктовый сад.
Закругленные стены башни придают спальне особенного мироощущения.
Непривычной формы стены ванной комнаты делают ее более интимной.
Силосную башню полностью реконструировали и в ней поместились несколько спален и ванных комнат. Ее закругленные стены и большие панорамные окна создают атмосферу уюта и необычного мироощущения.
Дом расположен на большом участке земли, где нашлось место для зоны отдыха и летней беседке.
Дополняют этот оригинальный дом, образуя восхитительный тандем современного комфорта и деревенского колорита и простоты, созданные на приусадебной территории летняя беседка с открытой зоной отдыха у пруда.
Творческая семейная пара превратила полуразрушенный амбар в роскошный дом.
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