Снаружи амбар выглядит совсем нежилым, но внутреннее убранство сбивает с толку

Амбар превратился в очаровательный и современный загородный коттедж (Кент, штат Коннектикут, США).

Дом расположен на большом участке, где есть прекрасный пруд и сад.

Внешне амбар не сильно изменился, за исключением незначительных преобразований.

Силосную башню сохранили и превратили в оригинальный флигель.

Полностью восстановили деревянные столбы и балки.

Оригинальный деревенский колорит является частью новой эстетики дома.

Высокие потолки придают жилой площади очень открытый и воздушный вид.

Новые дизайнерские решения помогают сформировать современную стилистику дома.

Выбеленные стены, массивное дерево и современная мебель создают особый баланс между деревенским и минималистским стилями.

Новые огромные окна наполнили дом светом и теплом.

Натуральные материалы создают гармоничную обстановку во всем доме.

Одна из спален объединена с гостиной.

Камин в гостиной создает атмосферу домашнего уюта и тепла.

В кухне гармонично сочетаются деревянные элементы старого амбара и современная техника.

Уютная зона отдыха созданная благодаря перекрытию над кухней.

Столовая имеет большие панорамные окна.

В медиазале массивные каменные и деревянные поверхности дополняются мягким освещением.

Закругленные стены башни придают спальне особенного мироощущения.

Непривычной формы стены ванной комнаты делают ее более интимной.

Дом расположен на большом участке земли, где нашлось место для зоны отдыха и летней беседке.

Творческая семейная пара превратила полуразрушенный амбар в роскошный дом.