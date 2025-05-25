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Метрополитен-музей в Нью-Йорке

В сердце Нью-Йорка расположен настоящий остров сокровищ. Так нередко называют один из самых грандиозных в мире музеев – Метрополитен-музей.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке


Музей был основан в 1870 году группой американских бизнесменов и почитателей искусства. Он впервые открылся для публики 20 февраля 1872 года.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Входными билетами ранее служили маленькие круглые разноцветные значки, на каждый день свой цвет (последние годы до отмены цвет каждый день выбирался случайно из 16 вариантов).

Значки можно прикрепить к одежде и взять с собой на память, что и делало бесчисленное количество туристов, да и сами жители Нью-Йорка. В 2013-м году музей перестал использовать металлические значки и перешёл на наклейки.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

В своё нынешнее здание по адресу Пятая авеню, 1000, спроектированное в неоготическом стиле американскими архитекторами Калвертом Во и Джейкобом Молдом, музей переехал в 1880 году.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

В основу музея легли три частные коллекции — 174 произведения европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Коллекция быстро росла, после смерти Джона Кенсетта во владения музея перешли 38 полотен из его частного собрания. Но только в XX веке музей получил мировую известность.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Сегодня Метрополитен по праву гордится своей коллекцией импрессионистов и постимпрессионистов. К 1979 году Метрополитен имел в своей коллекции пять из менее чем 40 полотен, принадлежащих кисти Вермеера. Собрание египетского искусства считается одним из наиболее полных и представительных в мире.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Сегодня в постоянной коллекции находится более двух миллионов произведений искусства. В Метрополитене находится довольно много коллекций разного типа. Среди них, например, работы фотографов Уолкера Эванса, Дианы Арбюс, Альфреда Стиглица и других.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Каждый год музей публикует «Ежегодный отчёт», в котором перечисляются новые приобретения. Музей также издаёт The Metropolitan Museum of Art Bulletin.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

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