Метрополитен-музей в Нью-Йорке

В сердце Нью-Йорка расположен настоящий остров сокровищ. Так нередко называют один из самых грандиозных в мире музеев – Метрополитен-музей.









Музей был основан в 1870 году группой американских бизнесменов и почитателей искусства. Он впервые открылся для публики 20 февраля 1872 года.







Входными билетами ранее служили маленькие круглые разноцветные значки, на каждый день свой цвет (последние годы до отмены цвет каждый день выбирался случайно из 16 вариантов).

Значки можно прикрепить к одежде и взять с собой на память , что и делало бесчисленное количество туристов, да и сами жители Нью-Йорка. В 2013-м году музей перестал использовать металлические значки и перешёл на наклейки.В своё нынешнее здание по адресу Пятая авеню, 1000, спроектированное в неоготическом стиле американскими архитекторами Калвертом Во и Джейкобом Молдом, музей переехал в 1880 году.В основу музея легли три частные коллекции — 174 произведения европейской живописи, среди которых были произведения Халса, Ван Дейка, Тьеполо и Пуссена.Коллекция быстро росла, после смерти Джона Кенсетта во владения музея перешли 38 полотен из его частного собрания. Но только в XX веке музей получил мировую известность.Сегодня Метрополитен по праву гордится своей коллекцией импрессионистов и постимпрессионистов. К 1979 году Метрополитен имел в своей коллекции пять из менее чем 40 полотен , принадлежащих кисти Вермеера. Собрание египетского искусства считается одним из наиболее полных и представительных в мире.Сегодня в постоянной коллекции находится более двух миллионов произведений искусства. В Метрополитене находится довольно много коллекций разного типа. Среди них, например, работы фотографов Уолкера Эванса, Дианы Арбюс , Альфреда Стиглица и других.Каждый год музей публикует «Ежегодный отчёт», в котором перечисляются новые приобретения. Музей также издаёт The Metropolitan Museum of Art Bulletin.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)