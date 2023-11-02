Идеи компактного хранения вещей в маленькой квартире

Если вы думаете, что маленькие квартиры не предназначены для хранения вещей, то вы глубоко ошибаетесь. Здесь главное максимально разумно подойти к этому вопросу и оптимизировать имеющееся у вас пространство так, чтобы каждая вещь была на своём месте.

Рассказываем, как разложить всё по полочкам без ущерба для «метров», во избежание беспорядка и загромождённости.



1. Никаких шкафов

2. Дополнительные полки, ящики, коробки

3. Мебель с дополнительными отсеками

4. Используйте разумно техническое пространство

5. Полки в виде лестницы

6. Правильно подобранная столешница

7. Проектор вместо телевизора

8. Многофункциональная кухня

9. Не забываем про балкон

Используйте вертикальное пространство для хранения вещей.В небольшой квартире, где место ограничено, важно эффективно и творчески использовать вертикальное пространство. Один из способов сделать это — заменить традиционный шкаф оригинальной высокой ширмой или занавеской. За ширмой можно соорудить открытый стеллаж с полками, карманами-органайзерами, вешалками и другими устройствами для хранения по периметру стены. Подвешивая крючки вертикально и используя всё пространство до потолка, вы можете аккуратно разместить абсолютно любые вещи, отделяя верхнюю одежду от домашней, а также компонуя между собой различные аксессуары будь то сумка, зонт, ремень или шапка.Используйте дополнительные полки, ящики и коробки — это поможет компактно и разумно хранить вещи в шкафу.В небольшой квартире шкаф-купе может играть очень важную роль в хранении вещей. Чтобы максимально использовать пространство внутри него, постарайтесь навести порядок и установите дополнительные полки. Добавление органайзеров внутри шкафа поможет поддерживать порядок круглый год. Кроме того, подумайте об использовании пространства над шкафами. Например, вы можете разместить на них декоративные коробки с крышками. Таким образом, вы сможете максимально эффективно и стильно использовать имеющееся у вас пространство.Выбирайте многофункциональную мебель.Чтобы сэкономить имеющееся пространство, но при этом разместить всё необходимое, рассмотрите предметы мебели, в которых есть выдвижные ящики, ниши, полки и другие отсеки для хранения. Это поможет вам хранить предметы аккуратно и компактно, сохраняя при этом возможность использовать мебель по её первоначальному назначению. Возьмите на вооружение различные пуфы, диваны и столы с выдвижными ящиками, а также кровати с дополнительными нишами – это в разы облегчит жизнь и поставленную перед вами задачу.Не забывайте и про разумное использование пространства в ванной комнате.Использование внутренней площади технических помещений в ванной комнате, а также пространства под ванной и установка открытых полок на стенах – очередное разумное решение. Эти дополнительные места помогут вам удобно и организованно хранить чистящие средства, туалетную бумагу и другие аксессуары. Использование открытых полок в ванной комнате также может обеспечить ценное дополнительное место для хранения ванно-банных принадлежностей. Кроме того, не забудьте использовать пространство над унитазом, установив там полку, и используя её для хранения влажных салфеток, полотенец, освежителей воздуха, порошков и прочего.Полки-лестницы — идеальное решение для хранения вещей.Полки в виде лестницы, размещённые возле стены, станут творческим и эффективным способом максимального использования пространства в небольшой квартире. Их можно окрасить в яркий цвет тем самым сделав акцент, или же наоборот подобрать так, чтобы они не выбивались из общего интерьера. Такие полки идеально подходят как для хранения книг, картин, кухонной утвари, так и для других предметов, поскольку считаются многофункциональными и достаточно компактными.Длинная столешница — разумное решение.Столешница от стены до стены в небольшой квартире может стать отличным способом максимально использовать пространство и задействовать угловые зоны, которые часто остаются неиспользуемыми. Это не только добавляет дополнительное пространство для хранения и работы, но и придаёт помещению весьма эстетический унифицированный вид.Используйте современный проектор вместо телевизора.Использование цифрового проектора на глухой стене вместо телевизора – отличный способ сэкономить пространство с возможностью наслаждаться просмотром фильмов, сериалов, шоу и любимых передач. Это не только уникальное и креативное решение, а и прекрасная возможность сохранить желанные метры, не загромождая квартиру.Многофункциональная кухня — отличное решение.В небольшой квартире важно иметь кухню, которая была бы одновременно функциональной и экономичной по площади. Один из способов сделать это — создать многофункциональную кухню, где различные зоны помещения могут служить нескольким целям. Например, вместо того чтобы иметь отдельные зоны для приготовления и приёма пищи, вы можете создать кухню, где все эти зоны объединены в одно пространство. Таким образом, вы сможете эффективно использовать ограниченное кухонное пространство и при этом наслаждаться удобствами полноценной кухни. Главное — проявить творческий подход и поэкспериментировать с различными планировками и дизайном, чтобы максимально эффективно использовать отведённое количество метров.Разумное использование балкона — ещё один залог успеха.Также не стоит забывать и про балкон. Но вместо того, чтобы превращать его в забитую хламом кладовку, лучше сделайте зону отдыха или мини рабочий кабинет. Повесьте несколько компактных полочек, поставьте складную многофункциональную мебель, добавьте пару цветочных горшков с любимыми растениями. Также, можно использовать декоративные ящики, в которых можно хранить банки-склянки, книги, сезонную обувь и другие предметы.