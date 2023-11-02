Идеи компактного хранения вещей в маленькой квартире

Если вы думаете, что маленькие квартиры не предназначены для хранения вещей, то вы глубоко ошибаетесь. Здесь главное максимально разумно подойти к этому вопросу и оптимизировать имеющееся у вас пространство так, чтобы каждая вещь была на своём месте.
Рассказываем, как разложить всё по полочкам без ущерба для «метров», во избежание беспорядка и загромождённости.
1. Никаких шкафов
Используйте вертикальное пространство для хранения вещей.
В небольшой квартире, где место ограничено, важно эффективно и творчески использовать вертикальное пространство. Один из способов сделать это — заменить традиционный шкаф оригинальной высокой ширмой или занавеской. За ширмой можно соорудить открытый стеллаж с полками, карманами-органайзерами, вешалками и другими устройствами для хранения по периметру стены. Подвешивая крючки вертикально и используя всё пространство до потолка, вы можете аккуратно разместить абсолютно любые вещи, отделяя верхнюю одежду от домашней, а также компонуя между собой различные аксессуары будь то сумка, зонт, ремень или шапка.
2. Дополнительные полки, ящики, коробки
Используйте дополнительные полки, ящики и коробки — это поможет компактно и разумно хранить вещи в шкафу.
В небольшой квартире шкаф-купе может играть очень важную роль в хранении вещей. Чтобы максимально использовать пространство внутри него, постарайтесь навести порядок и установите дополнительные полки. Добавление органайзеров внутри шкафа поможет поддерживать порядок круглый год. Кроме того, подумайте об использовании пространства над шкафами. Например, вы можете разместить на них декоративные коробки с крышками. Таким образом, вы сможете максимально эффективно и стильно использовать имеющееся у вас пространство.
3. Мебель с дополнительными отсеками
Выбирайте многофункциональную мебель.
Чтобы сэкономить имеющееся пространство, но при этом разместить всё необходимое, рассмотрите предметы мебели, в которых есть выдвижные ящики, ниши, полки и другие отсеки для хранения. Это поможет вам хранить предметы аккуратно и компактно, сохраняя при этом возможность использовать мебель по её первоначальному назначению. Возьмите на вооружение различные пуфы, диваны и столы с выдвижными ящиками, а также кровати с дополнительными нишами – это в разы облегчит жизнь и поставленную перед вами задачу.
4. Используйте разумно техническое пространство
Не забывайте и про разумное использование пространства в ванной комнате.
Использование внутренней площади технических помещений в ванной комнате, а также пространства под ванной и установка открытых полок на стенах – очередное разумное решение. Эти дополнительные места помогут вам удобно и организованно хранить чистящие средства, туалетную бумагу и другие аксессуары. Использование открытых полок в ванной комнате также может обеспечить ценное дополнительное место для хранения ванно-банных принадлежностей. Кроме того, не забудьте использовать пространство над унитазом, установив там полку, и используя её для хранения влажных салфеток, полотенец, освежителей воздуха, порошков и прочего.
5. Полки в виде лестницы
Полки-лестницы — идеальное решение для хранения вещей.
Полки в виде лестницы, размещённые возле стены, станут творческим и эффективным способом максимального использования пространства в небольшой квартире. Их можно окрасить в яркий цвет тем самым сделав акцент, или же наоборот подобрать так, чтобы они не выбивались из общего интерьера. Такие полки идеально подходят как для хранения книг, картин, кухонной утвари, так и для других предметов, поскольку считаются многофункциональными и достаточно компактными.
6. Правильно подобранная столешница
Длинная столешница — разумное решение.
Столешница от стены до стены в небольшой квартире может стать отличным способом максимально использовать пространство и задействовать угловые зоны, которые часто остаются неиспользуемыми. Это не только добавляет дополнительное пространство для хранения и работы, но и придаёт помещению весьма эстетический унифицированный вид.
7. Проектор вместо телевизора
Используйте современный проектор вместо телевизора.
Использование цифрового проектора на глухой стене вместо телевизора – отличный способ сэкономить пространство с возможностью наслаждаться просмотром фильмов, сериалов, шоу и любимых передач. Это не только уникальное и креативное решение, а и прекрасная возможность сохранить желанные метры, не загромождая квартиру.
8. Многофункциональная кухня
Многофункциональная кухня — отличное решение.
В небольшой квартире важно иметь кухню, которая была бы одновременно функциональной и экономичной по площади. Один из способов сделать это — создать многофункциональную кухню, где различные зоны помещения могут служить нескольким целям. Например, вместо того чтобы иметь отдельные зоны для приготовления и приёма пищи, вы можете создать кухню, где все эти зоны объединены в одно пространство. Таким образом, вы сможете эффективно использовать ограниченное кухонное пространство и при этом наслаждаться удобствами полноценной кухни. Главное — проявить творческий подход и поэкспериментировать с различными планировками и дизайном, чтобы максимально эффективно использовать отведённое количество метров.
9. Не забываем про балкон
Разумное использование балкона — ещё один залог успеха.
Также не стоит забывать и про балкон. Но вместо того, чтобы превращать его в забитую хламом кладовку, лучше сделайте зону отдыха или мини рабочий кабинет. Повесьте несколько компактных полочек, поставьте складную многофункциональную мебель, добавьте пару цветочных горшков с любимыми растениями. Также, можно использовать декоративные ящики, в которых можно хранить банки-склянки, книги, сезонную обувь и другие предметы.
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