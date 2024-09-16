9 образцов вертикального озеленения, которые разнообразят городские каменные джунгли

1. One Central Park (Сидней, Австралия)

Жилой комплекс с озеленённым фасадом. /Фото: flickr.com

Растения как будто прорвались из-под стеклянных стен. /Фото: architime.ru

2. Bosco Verticale (Вертикальный лес) (Милан, Италия)

Зелёные итальянские башни. /Фото: cbc.ca

Чтобы создать такую красоту, потребовалось десятки тысяч растений. /Фото: green-design-blog.com.pl

3. Stone House (Ханой, Вьетнам)

Яркий пример вертикального озеленения в частном особняке. /Фото: dezeen.com

Тот случай, когда серые каменные стены разбавили зеленью. /Фото: dezeen.com, ads.com

4. Школа искусств (Сингапур)

Учебное заведение с вертикальным озеленением. /Фото: architime.ru

Растения в случае Школы искусств играют не только эстетическую роль. /Фото: inhabitat.com

5. Oasia Hotel Downtown (Сингапур)

Действительно оазис посреди каменной застройки мегаполиса. /Фото: wikiрedia.org

Не только красиво, но и удобно для постояльцев отеля. /Фото: hrs.com, futurarc.com

6. Naman Spa (Дананг, Вьетнам)

Потрясающее сочетание светлого фасада и вертикального озеленения. /Фото: pinterest.com

Вертикальные сады не только снаружи, но и внутри здания. /Фото: mediaone.dev, emap.com, world-architects.com

7. ATLAS HOTEL (Хайон, Вьетнам)

Отель, по балконам которого вьётся вертикальный сад. /Фото: agoda.net

Идеальное сочетание растений и природных материалов. /Фото: architime.ru

8. FUKUOKA PREFECTURAL INTERNATIONAL HALL (Япония)

Целый международный центр с вертикальным озеленением. /Фото: greenroofs.com

Оазис посреди японского города. /Фото: archello.com

9. Amazon Spheres (Сиэтл, США)

Суперсовременный пример вертикального озеленения внутри сооружения. /Фото: businessinsider.com

Настоящий вертикальный сад в офисном помещении. /Фото: bwbx.io, adsttc.com, brightspot.com