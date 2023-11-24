7 фильмов, прославившихся жестоким отношением к участникам массовки

Иногда съёмки в фильмах сопряжены с определённым риском, а желание сделать эффектный кадр часто представляет проблему для актёра, но обычно это касается исполнителей основных ролей. Массовка же, в которой чаще всего снимаются простые люди, не имеющие к кино почти никакого отношения, за исключением желания получить дополнительный доход или же испытать новые эмоции, обычно выполняет роль статистов. Правда, иногда режиссёры в погоне за зрелищностью готовы рисковать жизнями участников масштабных сцен.
«Женщина, которую забыл Бог», 1917 год, США, режиссёр Сесил Б. ДеМилль
Кадр из фильма «Женщина, которую забыл Бог».
Согласно сюжету немого фильма, дочь ацтекского правителя Монтесумы Текца влюбилась в испанского капитана Альваридо. Ситуация осложняется тем, что испанцы вторглись во владения ацтеков, чтобы обратить их в католичество, а Текца провела солдат во дворец своего отца. В результате она одна выжила среди поверженных ацтеков. Сцена, где людей сбрасывали по склонам пирамиды, была вполне реальной и участников массовки по-настоящему заставляли скатываться ко конструкции из дерева, покрытой бумагой с приклеенным к ней песком.
Этот самый песок оставлял на телах участников массовки ссадины и царапины, как наждачная бумага, у людей же при этом не было никакой защиты. Лишь у подножия пирамиды скатившихся встречала «скорая помощь» и человек с ведром йода, который тут же обрабатывал раны и ссадины.
«Непобежденный», 1947 год, США, режиссёр Сесил Б. ДеМилль
Кадр из фильма «Непобежденный».
Ещё один фильм американского режиссёра, в котором последний не слишком заботился о самочувствии участников масштабной сцены. Картина повествует о девушке, незаслуженно осуждённой в Англии и проданной в рабство в Северную Америку, где она встречает человека, в которого влюбляется. Во время съёмок досталось всем. Актриса Полетт Годдар, игравшая главную героиню, категорически отказалась играть в сцене, где в неё швыряют зажигательные ядра, чем привела режиссёра в ярость.
Женщина-каскадёр в результате получила ожоги, потому что ядра были самыми настоящими. В фильме принимали участие четыре с лишним тысячи статистов, в большинстве своём они остались невредимы, но десять человек получили серьёзные ожоги из-за огненных ядер и горящих стрел.
«Ноев ковчег», 1928 год, США, режиссёры Майкл Кёртиц и Дэррил Ф. Занук
Кадр из фильма «Ноев ковчег».
Во время съёмок картины, повествующей о всемирном потопе и Ноевом ковчеге, потоп произошел на самом деле. Огромный резервуар с водой, находившийся на съёмочной площадке, опрокинулся в тот момент, когда этого никто не ожидал. Больше десяти участников массовки получили серьёзные переломы и ушибы, одному пришлось ампутировать ногу, а три человека утонули, захлебнувшись в потоке воды.
«10 заповедей», 1956 год, США, режиссёр Сесил Б. ДеМилль
Кадр из фильма «10 заповедей».
И снова Сесил Б. ДеМилль прославился своей беспощадностью, граничащей с жестокостью. В этот раз он вёл съёмки фильма о Моисее, водившем 40 лет свой народ по пустыне. Масштабность съёмок впечатляла, только статистов было задействовано 14 тысяч человек, а животных и того больше. Эффект бури создавали стоящие на земле реактивные самолёты вооруженных сил Египта. Разгоняя песок, они разбудили множество скорпионов и змей, которые нещадно покусали нескольких человек из массовки. А сцена, где рабы изнывают в каменоломнях от жары и палящего солнца, на самом деле снималась в очень холодном павильоне, и люди попросту не могли унять дрожь, не имея возможности согреться.
Режиссёр же ещё приказал обмазывать статистов маслом, которое должно было имитировать пот. Кстати, сам режиссёр заработал во время съёмок сердечный приступ, правда, его желания снять фильм это не убавило, и через два дня он уже вовсю командовал на площадке.
«Титаник», 1997 год, США, Мексика, режиссёр Джеймс Кэмерон
Кадр из фильма «Титаник».
Съёмки этого фильма тоже не были простыми, даже исполнительница роли Розы Дьюитт Бьюкейтер не только получила пневмонию, но ещё и едва не утонула. А участникам массовки пришлось проявлять чудеса изобретательности, пытаясь уберечься от воды в сцене, где «Титаник» уже тонет. Результат оказался плачевным: множество людей получили переломы лодыжек, рёбер и скул, а у одного из статистов и вовсе оказалась разорвана селезёнка. Только после этого кошмара было принято решение самые опасные сцены воссоздавать при помощи компьютерной графики.
«Операция «Валькирия», 2008 год, режиссёр Брайан Сингер
Кадр из фильма «Операция «Валькирия».
История о герое сопротивления полковнике Клаусе фон Штауффенберге, возглавившем заговор против Гитлера. Использование в картине многочисленного реквизита, а точнее, реальной техники и оружия времён Второй мировой войны и сослужило плохую службу. В одной из сцен участники массовки в нацистской форме ехали в кузове грузовика, который на повороте занесло. На крутом вираже оторвало незакреплённый борт, а статисты попросту высыпались из кузова, получив травмы разной степени тяжести.
«Джокер», 2019 год, США, Канада, режиссёр Тодд Филлипс
Кадр из фильма «Джокер».
Даже сегодня, в эпоху компьютерной графики, когда можно нарисовать на экране почти любой эффект и не подвергать опасности актёров, участникам массовки приходится несладко. После съёмок «Джокера» снимавшиеся в нём статисты написали жалобы в Гильдию актёров. По воле создателей фильма, в вагонах метро участники снимавшейся там сцены были заперты на протяжении нескольких часов, даже без возможности справить нужду, хотя по существующим правилам перерыв должны были делать каждые два часа.
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