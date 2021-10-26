Необычные туристические достопримечательности в Нидерландах

Возможно, Нидерланды и не самая большая страна в мире, но в ней достаточно уникальных и интересных мест, год за годом привлекающих внимание туристов из разных уголков планеты, что делает её одним из лучших туристических направлений в Европе.



Сегодня мы предлагаем вам прогуляться по самым необычным местам этой небольшой европейской страны и увидеть то, чего многие никогда не видели.



10. Мост Моисея (The Moses Bridge), Северный Брабант (North Brabant)

9. Мост Слауэрхофф (Slauhoffbrug), Леуварден (Leeuwarden)

8. Нидерландская Венеция, Гитхорн (Giethoorn)

7. Тюльпановые поля, Кёкенхоф (Keukenhof)

6. Заброшенный замок, Алмере (Almere)

5. Дом-башмак, Тематический парк Винпарк (Veenpark), Бархер-Компаскюм (Barger-Compascuum)

4. Церковь из LEGO, Энсхеде (Enschede)

3. Дома-шары (Bolwoningen Houses), Хертогенбос (Hertogenbosch)

2. Башня Excalibur, Гронинген (Groningen)

1. Капсульный отель (Capsule Hotel), Гаага