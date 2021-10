Необычные туристические достопримечательности в Нидерландах

Возможно, Нидерланды и не самая большая страна в мире, но в ней достаточно уникальных и интересных мест, год за годом привлекающих внимание туристов из разных уголков планеты, что делает её одним из лучших туристических направлений в Европе.



Сегодня мы предлагаем вам прогуляться по самым необычным местам этой небольшой европейской страны и увидеть то, чего многие никогда не видели.



10. Мост Моисея (The Moses Bridge), Северный Брабант (North Brabant)

9. Мост Слауэрхофф (Slauhoffbrug), Леуварден (Leeuwarden)

8. Нидерландская Венеция, Гитхорн (Giethoorn)

7. Тюльпановые поля, Кёкенхоф (Keukenhof)

6. Заброшенный замок, Алмере (Almere)

5. Дом-башмак, Тематический парк Винпарк (Veenpark), Бархер-Компаскюм (Barger-Compascuum)

4. Церковь из LEGO, Энсхеде (Enschede)

3. Дома-шары (Bolwoningen Houses), Хертогенбос (Hertogenbosch)

2. Башня Excalibur, Гронинген (Groningen)

1. Капсульный отель (Capsule Hotel), Гаага

Этот поразительный «утопленный» мост — единственный путь, ведущий к голландской оборонительной крепости Форт де Рувиер (Fort De Roovere), которую также непременно стоит посетить. Две удивительные достопримечательности в одном месте — по цене одной!Когда шла реконструкция Форта де Рувиер, возведённого в XVII веке, архитекторы столкнулись с необходимостью создания переправы через ров, который его окружает. Это не мог быть традиционный мост, потому что он нарушил бы историческую целостность достопримечательности. Спустя долгие раздумья, архитекторы, наконец, нашли решение, построив мост, «утопленный» в воде.Мост назван в честь Моисея, заставившего расступиться воды Красного моря, ассоциации с которым рождаются у каждого , кто проходит по этому мосту.Довольно необычный ландшафт и местная инфраструктура потребовали создания моста, дорожное полотно которого можно было бы поднимать над рекой, чтобы по ней курсировали суда. Результатом инженерной мысли стал уникальный подъёмный мост, который в народе получил название «летающий разводной мост».Мост, спроектированный специалистами инжиниринговой компании Van Driel Mechatronica и открытый в 2000 году, пересекает реку Харлингерварт (Harlinger Vaart River). Построенный из железа и стали, мост Слауэрхофф поднимается и опускается порядка 10 раз в день . Мало того что здесь есть дом с крышей, напоминающей морду собаки — это ещё и единственная деревня в Европе , перемещаться по которой можно только на лодках!Эта уникальная деревня с населением чуть более 2600 человек также известна под названием «Северная Венеция». Здесь нет автомобилей и нет дорог — приезжающие сюда туристы оставляют их за пределами населённого пункта, потому что по деревне можно прогуливаться либо на лодках по воде, либо пешком по очаровательным деревянным мостам.Расположенный в голландской провинции Оверэйссел (Overijssel), Гитхорн окружён национальным парком «De Wieden». Туристы, приезжающие сюда, восхищаются умиротворяющей атмосферой, богемными каналами, небольшими деревянными мостами, яркими цветами и аккуратными 200-летними домами.Возможно, это лишь сезонное явление, и, возможно, оно не такое уж и необычное, но тюльпановые поля в Кёкенхофе — одно из самых потрясающих мест, которые нужно увидеть в Нидерландах. К тому же, это море цветущих тюльпанов является обязательным местом посещения каждого уважающего себя фотографа . Когда-то было задумано построить здесь роскошный замок-отель, но, к сожалению, на каком-то этапе деньги инвесторов закончились, и это место со временем стало домом только для птиц и привидений.Если бы замки строили по современным технологиям, то они выглядели бы именно так — предполагая, что они построены лишь наполовину, как этот недостроенный замок недалеко от города Алмере в провинции Флеволанд.Ныне «почивший» проект строительства замка был начат в 1999 году в попытке построить роскошный отель, который должен был стать местом проведения свадеб и других крупных торжественных мероприятий. После того, как деньги на проект закончились, муниципалитет отказался финансировать завершение строительства замка, который теперь одиноко стоит в запустении, превратившись в «современные» руины.Есть такая популярная английская детская потешка «There was an Old Woman Who Lived in a Shoe» про старушку, которая жила в ботинке:В ботинке на опушкежила-была старушкаС оравою детей,что ж делать с ними ей?Похлёбкой без хлебадала пообедать,Ремня всем ввалила,и спать уложила.Так вот: это её дом. Или, возможно , он был построен под вдохновением этих строчек.Сразу скажем, это ненастоящие огромные кирпичики популярного конструктора, но всё равно она выглядит потрясающе. К тому же, в мире не так много церквей, построенных из LEGO.Это уникальное строение было возведено специально к фестивалю, проходящему в Энсхеде, как место встречи, где участники могут подготовиться к мероприятию. Как мы и сказали, это не официальные кирпичики LEGO — так называемые легоблоки сделаны из бетона и гораздо больше по размеру. Каждый из них раскрашен в один из пяти основных цветов популярного конструктора.Когда внутри церкви включается свет в тёмное время суток, зрелище становится действительно захватывающим. Это место, которое должен посетить в Нидерландах каждый любитель LEGO Эти футуристические глобусы, сделанные из цемента и стекловолокна, действительно являются настоящими домами. Они появились здесь в 1980-ых годах как результат воображения архитектора Дриса Крейкампа (Dries Kreijkamp).По словам архитектора, жители должны в них чувствовать себя ближе к природе, потому что из окон шарообразных домов видно во все стороны. В каждом таком доме есть спальня на первом этаже, ванная комната на втором и гостиная на верхнем этаже , откуда и открывается прекрасный вид. В большинстве шаровидных домов диаметром всего 5,5 метра живут по 1-2 человека.Башня Excalibur является самым высоким в мире отдельно стоящим скалодромом. Альпинистская стена высотой 37 метров и с выступом 11 метров также является одной из самых сложных и, следовательно, самых жутких из всех, которые вы когда-либо видели или по которым поднимались.Даже если вы не испытываете желания осуществить восхождение по этой стене, то стоит понаблюдать, как это делают другие!В этом отеле самые крошечные номера в мире!Если уж отправляться по необычным местам Нидерландов, то почему бы не остановиться в необычном отеле? Эти спасательные гидроаппараты были переделаны в плавучие жилые помещения , которые пришвартованы на набережной Гааги.В них есть биотуалеты, мини-библиотеки, закуска, DVD-плееры, подушки для сна, а интерьеры оформлены различными художниками и дизайнерами. Гламурно? Нет. Необычно? Да!!!