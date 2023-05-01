15 мистических и манящих мест в Индии, которые стоит увидеть хоть раз даже непосвящённым

Мест, которые манят и пугают одновременно, в Индии очень много. Бесконечно прекрасная природа и древняя история этой страны, уходящая корнями вглубь веков... Посетить Индию и не побывать в самых прославленных своей мистикой местах — это просто преступление! Вековые тайны заброшенных городов и крепостей, где скрываются пленительные загадки и щекочет нервы потенциальная опасность. Итак, вот список мест в Индии, которые прекрасны, таинственны и притягательны. Только, внимание, пропуском здесь служат лишь невероятная любознательность и смелость.
1. Долина Джатинга, Ассам
Долина Джатинга.
Внешне долина Джатинга ничем не отличается от сотен других в горах индийского штата Ассам. Посреди неё деревня, где неторопливо протекает обычная сельская жизнь, где ничего не меняется столетиями. Только один раз в году это место оживает. Случается необъяснимое явление, получившее название «Ночь падающих птиц».
Это происходит в конце лета. На деревенской площади зажигают костры. Ближе к ночи появляются огромные стаи птиц. Они кружат так низко, что можно достать рукой. Птицы просто падают замертво на землю. Жителям остаётся лишь подобрать ниспосланную небом добычу, ощипать и зажарить на костре для праздничной трапезы. Длится это до трёх ночей и повторяется уже несколько десятков лет. Местные считают, что это дар богов за их праведность.
2. Научный колледж Хайдарабада
Научный колледж Хайдарабада.
Однажды в колледже произошла серьёзная вспышка гриппа. Студенты умирали массово. Из-за этого одна из комнат в главном здании была назначена временным моргом. Двери в комнату были выкрашены в красный цвет, чтобы не допустить проникновения других людей и избежать заражения. Двери перекрасили, когда эпидемия закончилась, но красный цвет просвечивает наружу, сколько бы слоёв краски не было.
3. Дюма-Бич, Сурат, Гуджарат
Дюма-Бич.
Кто не любит слушать рассказы, в которых есть намёк на драматизм, острые ощущения и сотни призраков? Одна из таких историй связана с пляжем Дюма в Гуджарате. Она в равной степени реалистична и захватывающа. Одна из самых популярных достопримечательностей Сурата. Каждый день этот пляж посещают орды туристов. Только, когда начинает вечереть, все спешат покинуть это место.
Мистический оттенок пляжу придаёт не только его история, но и то, что песок там чёрный. Дело в том, что пляж Дюма когда-то использовался в качестве индуистского могильника. Местные говорят, песок приобрёл свой цвет из-за огромного количества пепла, образовавшегося при сжигании мёртвых. Ходят слухи, что те, кто остался здесь на ночь, потом исчезали без следа. Туристов это совсем не отпугивает, а скорее наоборот.
4. Церковь Трёх Королей, Гоа
Церковь Трёх Королей, Гоа.
Расположена она недалеко от деревни Калсинум, на холме Гулеим, в Гоа. Церковь известна тем, что каждый год 6 января здесь отмечают праздник Трёх королей. Принять участие может любой желающий. Отсюда открываются захватывающие виды окружающих зелёных районов и Аравийского моря. Здесь можно насладиться тишиной и невероятно красивой природой.
Поговаривают, что в этой церкви живут привидения. Существует легенда о том, что на Гоа жили три португальских короля, которые боролись между собой за власть в стране. Между собой их связывали некие политические и дипломатические обязательства. Однажды один из них пригласил двух других сюда и отравил. Впоследствии он сам потерял власть и вынужден был покончить жизнь самоубийством. Такую историческую драму хранит это загадочное и изумительно красивое место.
5. Кулдхара, Раджастхан
Кулдхара, Раджастхан.
В Раджастане, недалеко от границы с Пакистаном, есть таинственная заброшенная деревня. Она называется Кулдхара. Два столетия назад все её жители таинственным образом исчезли. Местные считают, что это место проклято. Это деревня-призрак, где никто не желает жить. Мало кто находит в себе смелость посетить это зловещее место, и ещё среди них меньше тех, кто решился бы остаться на ночь в проклятой деревне с привидениями.
6. Туннель № 103, Шимла
Туннель № 103, Шимла.
Этот туннель – самый последний в направлении Шимлы. Это чудо инженерной мысли, построенное в 1903 году, внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с горными железными дорогами Дарджилинг и Нилгири. Этот железнодорожный маршрут занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый крутой подъем на высоту 96 километров.
Туннель не могли сдать в срок и инженер, который занимался его строительством, испугался наказания и покончил с собой. Говорят, что его призрак бродит по туннелю и пугает прохожих.
7. Аграсен Ки Баоли, Дели
Аграсен Ки Баоли, Дели.
Нет конкретных записей о том, когда именно был построен этот ступенчатый колодец. Историки считают, что он был построен в период Махабхарты царём по имени Махараджа Аграсен. Памятник имеет больше ста крутых ступеней с несколькими резными арками. Туристы любят делать там селфи. Дурную славу место приобрело из-за того, что часто сюда приходят уставшие от жизни души, желающие свести счёты с жизнью.
8. Кладбище Калпалли, Бангалор
Кладбище Калпалли, Бангалор.
Это кладбище пугает больше, чем другие погосты. Говорят, что здесь вокруг могил бродит некий человек, который исчезает, если к нему приблизиться. Посетители утверждают, что воздух здесь настолько тяжел, что едва можно дышать. Кроме того, постоянно сопровождает странное чувство, будто кто-то следит за ними. Даже местные охранники стараются не ходить тут после захода солнца.
9. Форт Бхангарх, Раджастхан
Форт Бхангарх , Раджастхан.
Среди исторических достопримечательностей Индии особое место занимает форт Бхангар, расположенный на территории штата Раджастан. Недобрая слава о старом форте настолько сильна, что на подходе к руинам установлена специальная табличка, предупреждающая об опасности этих мест. Заходить на территорию форта нельзя с наступления темноты и до рассвета. Местные жители с древних времён читают, что на эти места наложено проклятие.
Согласно одной из легенд, форт проклял колдун Сингха. Он был без взаимности влюблён в принцессу, которая жила в крепости. Когда он умер, началась война. В ней погибли все, включая холодную принцессу.
10. Доу-Хилл в Курсоне, Дарджилинг
Доу-Хилл в Курсоне, Дарджилинг.
Город Курсон, также известный как земля белых орхидей, является небольшой холмистой станцией, расположенной в Дарджилинге. Здесь частенько происходят различные необъяснимые несчастные случаи. Несмотря на прекрасный лес, здесь окутывает тревожное чувство. Местные утверждают, что в коридорах здешней школы мальчиков Виктории часто слышны загадочные шумы. Лесорубы говорят, что видели призрак мальчика, который шёл по дороге, а потом исчез без следа в лесу.
11. Бенгальские болота
Бенгальские болота.
Про эти знаменитые места действительно ходит довольно много странных слухов и легенд. Местность тут практически непроходимая и опасная, потому исследована она, довольно мало. На многие километры вокруг простираются болота, где ежегодно пропадает множество людей. Местность вплотную прилегает к Бенгальскому заливу, потому пресная вода смешивается тут с солёной и малопригодна для питья. Заблудиться здесь – это смертный приговор. Если уж вы, все-таки, решили побывать в этом гиблом месте, наполненном мистикой и призраками, то будьте предельно осторожны.
12. Ламби Дехар Мины, Муссури
Ламби Дехар Мины, Муссури.
Эти шахты были закрыты после того, как пять десятков тысяч рабочих умерли от болезни, которая вызывала ужасный кашель. Это было связано с ужасными условиями, в которых они работали. Местные же считают, что шахтёры умерли из-за проклятия ведьмы, которая здесь жила, а они её потревожили.
13. Башня тишины, Мумбаи
Башня тишины, Мумбаи.
Башня Тишины - это могильник. Согласно обычаям, когда умирает местный житель, тело доставляется к башне молчания и кладётся под открытым небом для кормления птиц-падальщиков. Самый верхний ряд у стены предназначен для мужских тел, средний - для женщин, а самый нижний - для детей. Тела бросают тут до полного иссушения.
14. Малха-Махал, Нью-Дели
Малха-Махал, Нью-Дели.
Памятник, находящийся в лесу недалеко от сада Будды, стараются обходить стороной как местные жители, так и путешественники. Виной тому странные события, связанные с внезапным появлением призрачных гончих псов. Это место пахнет печалью, трагедией и загадкой. Последний житель скончался в 2016 году, проведя более тридцати лет отшельнической жизни.
15. Fernhill Hotel, Ути
Fernhill Hotel, Ути.
Однажды постояльцы услышали шум над своим номером. Они пожаловались администратору, но оказалось, что наверху никто не живёт. Впоследствии подобные жалобы на странные шумы поступали столь часто, что отель вынуждены были закрыть.
Индия — прекрасная страна, где чудесная природа соседствует с мистическими загадками и тайнами. Насладиться великолепием её достопримечательностей и погрузиться в её невероятно древнюю историю определённо стоит.
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