26 странных ретро-фотографий, поражающих загадочностью и абсурдом

Причудливые винтажные фото.

1. Маленький бандит

Новости СМИ2 Мальчик наставил пистолет на девочку, которая смеется.

2. Сюжетное фото

Шестилетняя девочка с американским флагом и пистолетом в руках .

3. Юмор наших дедушек

Скелет в цилиндре на велосипеде отдающий честь.

4. Прыжок

Девушка имитирует прыжок через макет огурца.

5. Мы должны беспокоиться

Две дамы, которые сидят на бочке с порохом.

6. Девочка - пила

Как попала пила в кадр не подлежит объяснению .

7. Козлята на горке

Домработница решила выгулять козлят, прокатив их с горки.

8. Такие разные

Снимок трех мужчин, которые по высоте отличаются друг от друга разным ростом.

9. Забавные игры

В институте благородных девиц молодых девушек держали в строгости и повиновении.

10. Ставки сделаны, господа

Кто первый докатится до финиша, тот получит главный приз.

11. Духовой оркестр

Впереди бегущего паровоза стоят сузафонщики .

12. Барышня и львенок

Старый снимок девушки, которая держит львенка на руках.

13. Преследование

Стая пингвинов пытается догнать маленькую девочку.

14. Перепуганный мальчик

Родители настолько увлеклись игрой в маски-шоу, что не заметили испуганного взгляда мальчика.

15. Грязевая маска

Что бы не давать главный приз за симпатичное личико, организаторы конкурса решили таким образом спрятать лицо конкурсанток.

16. Чучело

Моряк расчесывает чучело лисы.

17. Семейное фото

Муж дамы был по профессии водолазом или он прикольнуся .

18. Маша и медведь

Ну что ты надулась, давай еще поиграем в прятки.

19. Вечеринка в противогазах

Неординарные костюмы оркестра и девушек были окрасой вечеринки.

20. Карнавал

Актерская труппа запечатлела финальную сцену спектакля.

21. Изобретение

Машина с десятью колесами в движении.

22. Черный юмор

Снимок вдовы под черной вуалью в боксерских перчатках.

23. Моряк и девочка

Огромных размеров моряк рядом с малюсенькой девочкой .

24. Фото шутка

Невозможно понять: фотошоп или это было на самом деле. Угадайте.

25. Помогите, спасите

Смешная фотография мальчика, который боится курицы.

26. Странная фотография

Винтажная фотография девочки и скелета из шкафа с черным котом по середине .