16 зубодробительных задачек из школьных учебников, решать которые и грустно, и смешно

Уморительные задачи из школьной программы, решать которые интересно даже взрослым.
Сейчас принято ругать современную систему образования. Мол, раньше было лучше. Соглашаться с подобными утверждениями или нет - каждый решает сам. Но вот задачки из сегодняшних школьных учебников наводят на определенные мысли.
1. «Куда спешить-то, буквы никуда не денутся!»
Прочитайте и спешите! | Фото: Humor.fm.
2. «Кому-то может и понятен, а мне вот совсем непонятен!»
Математика и шоу «Интуиция». | Фото: КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск.
3. «Ну, что сказать... Вот это Джек Лондон загнул!»
В который раз убеждаемся, насколько велик и могуч русский язык. | Фото: LoLs.ru.
4. «Похоже, я как Вера... не умею читать!»
Прости Вера, я тоже не умею читать по-китайски. | Фото: uCrazy.ru.
5. По мнению Novate.ru, формулировка «если хочешь» совершенно не годится для школьного учебника...
«Ну, конечно, не хочу!» | Фото: Телеграф.
6. Простите, что?
А это точно учебник для «нормальных» детей? | Фото: Я happy МАМА.
7. Катя пропала, а вместо нее появился какой-то Коля!
А вместо Кати сегодня Коля. | Фото: Конт.
8. Яблоко отдал, а взамен забрал у зайки имя?
Крутой обмен, ничего не скажешь. | Фото: Шняги.Нет.
9. Про лучших друзей, зависть и высокие отношения
По мнению Novate.ru, это самые поучительные задачи, которые вы когда-либо видели! | Фото: Про Город Киров.
10. «Ну, за логику наших детей можно быть спокойным, вы не находите?»
Задачка от Капитана Очевидность. | Фото: Крутой облом.
11. Похоже, министерство образования заключило контракт с «Битвой экстрасенсов»
Еще немного заданий без ответов. | Фото: Информационный портал Sm News.
12. «Ээээ, ребятки, тут без практического эксперимента не обойтись!»
Сам не попробуешь - не узнаешь! | Фото:E-w-e.ru.
13. Какая прелесть... «Бил Лосеву куском бетона...»
Криминальное право и жизнь. | Фото: Drive2.
14. Вот только о мыслях и чувствах пеньков мы еще не думали...
«Мне кажется, мысли пенька схожи с мыслями автора учебника...» | Фото: Humor.fm.
15. Ну вот, начали за здравие, кончили за упокой!
«Мы все умрем!» | Фото: Chert-poberi.ru.
16. Скажите, уважаемый автор, какие звуки или голоса подсказали вам написать и нарисовать это?
«Наркотики не употребляем, поэтому никаких звуков не слышим и кто эти монстры - не знаем!» | Фото: Для мам.
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