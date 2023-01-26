Дом Джульетты – самое романтическое место в Вероне

Когда Ромео произносил сакраментальный монолог о том, что Джульетта лучезарна, словно день, и может «убить луну соседством», он просил возлюбленную встать у окна. Тысячи романтиков со всего мира верят, что дом, в котором жила прелестная Джульетта, существовал на самом деле. Сегодня туристы стремятся посетить место, где разгорались невиданные страсти, описанные Шекспиром.











Граффити на стене дома Джульетты



Так называемый «Дом Джульетты» был построен в 13 веке и принадлежит старинному роду Даль Капелло. На арке дома располагался фамильный герб. Здание впервые было продано в середине 17 века, и с тех пор его владельцы менялись несколько раз. Со временем дом оказался почти заброшенным, пока в начале 1900-х годов город не выкупил его. Легенда о доме Джульетты появилась из-за сходства фамилий Капелло и Капулетти.







Комната Джульетты







Признания в любви на стенах







Наряды Ромео и Джульетты



Реставрационные работы были проведены в 1930-е годы, в доме появились окна и двери в готическом стиле. Тогда же появился «балкон Джульетты», для его постройки была использована резная плита 14 века. Интерьер дома тоже воссоздали в духе времени, описанного Шекспиром: в комнатах появилась керамическая посуда, картины и мебель, которая принадлежала частично роду Капелло. Во дворике установили бронзовую статую Джульетты. Примечательно, что ее правая грудь сияет ярче, чем остальное тело. Причина проста – каждый турист считает своим долгом дотронуться до красавицы, загадав желание.







Бронзовая статуя Джульетты



Повсюду во дворе и на стенах здания можно увидеть граффити и признания в любви на разных языках. К сожалению, в последние годы участились случаи вандализма по отношению к этому памятнику архитектуры.



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