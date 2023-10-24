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Заброшенные тоннели в Гаграх: что искали советские землекопы в абхазских горах



В начале 1980-х годов советские инженеры начали прокладку сразу четырех тоннелей рядом с черноморским курортным городом Гагра в Абхазии. Протяженность каждого из них составляет около полукилометра. Сегодня тоннели в Гагрском хребте стали одним из популярных мест паломничества любителей всевозможных «заброшек». Так что же искали советские землекопы под горным хребтом солнечного края?

Строить начали в 1980-е. |Фото: livejournal.com.

Строить начали в 1980-е. |Фото: livejournal.com.

 

Ничего советские землекопы под Гагрским хребтом не искали. Строили автомобильные тоннели для объездного маршрута на пути из Сочи в Сухуми через Хосту, Гагры и Гудауту. Копать начали в первой половине 1980-х. Всего было заложено четыре автомобильных тоннеля. Однако, последующая турбулентность в стране Советов серьезно затормозила реализацию инфраструктурного проекта. После распада страны денег на гагрские тоннели «вдруг» не оказалось, а в 1992 году и вовсе началась Грузино-абхазская война, которая поставила крест на советским проекте.
Сегодня тоннели заброшены. |Фото: livejournal.com.

Сегодня тоннели заброшены. |Фото: livejournal.com.

 

Вернулись к строительству тоннелей только в 2000-х годах. Артерии №1 и №2 были поставлены в первую очередь строительства. Проект финансировала Россия. К 2013 году тоннели были готовы на 70%. На сегодняшний день оба сданы в эксплуатацию и функционируют. Через них успешно ездят автомобили. Артерия №3 была поставлена во вторую очередь. На данный момент именно она остается заброшенной, и никакие работы здесь не ведутся от слова совсем. Технически от первых двух третий тоннель ничем не отличается за исключением того, что он не достроен. Артерия №4 – это тоннель, который так и не начали строить. Существует он только на бумаге.




Город Гагра на берегу Черного моря. |Фото: ya.ru.

Город Гагра на берегу Черного моря. |Фото: ya.ru.

 

Третий заброшенной тоннель на сегодняшний день является местом свободного посещения. Внутри остается стоять и ржаветь советское строительное оборудование и инженерные конструкции. Под действием естественных факторов конструкция медленно разрушается. В тоннель проникает дождевая и грунтовая вода. Пока с ней справляется построенная еще в 1980-е годы дренажная система. При этом в некоторых местах тоннеля №3 можно отыскать так называемый «пещерный жемчуг». Из прочих «достопримечательностей», помимо старого советского оборудования и пещерных известняковых образований, находится скелет съеденного собаками козла.
Два тоннеля все-таки построили. |Фото: wikimapia.org.

Два тоннеля все-таки построили. |Фото: wikimapia.org.

 

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