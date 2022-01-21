История советской манекенщицы, которая отказалась от показов Кардена ради первоклашек

Светлана Клюева - советская манекенщица, которая работала с Пьером Карденом.
Сегодня каждая вторая девочка-подросток мечтает стать моделью, а вот в советские годы такого повального увлечения этой профессией не было. Связано это было со многими факторами, самый главный из которых, пожалуй, - отсутствие в СССР высокой моды, как таковой. Хотя некоторым красавицам все же удавалось пройти отборы демонстраторов одежды и блистать на подиуме. Светлана Клюева стала одной из таких счастливиц: в школьные годы она подрабатывала в минском Доме мод, и даже попала на показ к Пьеру Кардену, а потом весьма легко рассталась с подиумом.
Портрет демонстратора одежды Светланы Клюевой.
История Светланы Клюевой кажется просто невероятной: в индустрию моды она попала совершенно случайно, но буквально за пару лет «доросла» до показа мод французского модельера с мировым именем. Хотя и тогда не до конца понимала, насколько это важно, воспринимала все как удивительное приключение.
Современное фото Светланы Клюевой.
В юности у Светланы было много увлечений, среди прочего, - музыка, журналистика и танцы. С музыкой связывать свою жизнь не хотелось, писать заметки наскучило очень скоро. А вот благодаря «Театру танцев» (именно там тренировалась и выступала будущая модель) Светлана приобрела несколько близких подруг, и с одной из них отправилась на судьбоносный отбор демонстраторов одежды.
Публикация в газете о Театре моды.
Светлана даже не мечтала о том, что пройдет конкурс. По сути, даже не готовилась: пришла на смотр прямо со школы. В то время критерии отбора были лояльными: замеры тела не делали, требовалось только суметь пройти по подиуму и эффектно остановиться в нескольких точках для фотографии. Во время отбора девушку попросили примерить несколько нарядов, а вот туфель ее размера не нашлось. Пришлось одной из членов комиссии одолжить свои. Светлана не призналась тогда, но это был первый раз, когда она встала на каблуки. Благо, колодка оказалась удобной и устойчивой.
Светлана Клюева в оригинальном наряде от Пьера Кардена.
Так началось сотрудничество Светланы Клюевой с Домой моды. Показы приходилось совмещать с учебой: днем в школе, в обед – уроки в гримерке делать, а вечером допоздна – репетиции. Иногда на срочные показы приходилось ехать прямо с занятий на такси.
Примечательно, что модели самостоятельно создавали свои образы: девушкам приходилось придумывать прически, подбирать макияж, привозить на показы свою обувь. Красились сами, как умели. Одевались – тоже, помогая друг другу. Демонстрировали одежду текстильной промышленности, и после показа получали возможность купить понравившийся наряд с большой скидкой.
Светлана Клюева - советская манекенщица, которая работала с Пьером Карденом.
Работу в Доме мод пришлось бросить после того, как коллектив получил приглашение на поездку в Сибирь на полтора месяца. Это означало не пройти практику (на тот момент Светлана уже училась в колледже), не сдать курсовую работу и… быть отчисленной. Девушка всегда реалистично смотрела на жизнь: профессия модели мимолетна, а быть учителем – стабильно. Выбор был очевиден.
Вернуться в профессию Светлана даже не надеялась, думала, что теперь точно все двери для нее закрыты. Но оказалось все иначе: однажды на рынке к ней подошла женщина и предложила работу демонстратора одежды. Видимо, сказалась «модельная выправка», мимо статной девушки сложно было пройти. Женщина оказалась художником-модельером Инной Круглик. Работать предстояло под руководством Тамары Гончаровой.
Модные образы.
Карьера Светланы развивалась стремительно: она ездила на показы по всему Советскому Союзу, зарабатывала хорошие деньги и наслаждалась жизнью. Девушка приняла участие в отборе на показ коллекции Пьера Кардена и … прошла! С великим кутюрье работала четыре дня и запомнила это на всю жизнь.
Светлана Клюева на подиуме.
Светлану с первого взгляда пленили платья от Кардена. Это были совершенно другие наряды: не для повседневной носки, а для эстетического наслаждения. Наряды как произведения искусства. Как воплощенный полет фантазии.
Показ мод от Пьера Кардена.
На пике карьеры Светлана Клюева второй раз ушла из индустрии моды. Выбор второй раз был сделан ею в пользу профессии учителя: девушке нужно было брать кураторство в школе, и она посвятила себя первоклашкам.
Светлана Клюева в роли фотомодели.
Жизнь Светланы текла своим чередом. Вскоре она вышла замуж, ушла в декрет. В школе она проработала всего два года, а потом стала осваивать совершенно другую профессию – логиста в сфере деревообработки. Этим занимается и до сегодняшнего дня. Иногда вспоминает свой звездный час в нарядах от Пьера Кардена, но уверена: в ее жизни все сложилось правильно.
Светлана Клюева с теплом вспоминает юность.
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