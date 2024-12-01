10 идей, как обновить кухню и сделать из нее конфетку без особых затрат

Идея 1: Замените ручки гарнитура

Установите стильные ручки вместо банальных заводских. / Фото: deladom.ru

Идея 2: Поставьте комнатные растения

Цветы оживляют обстановку кухни

Идея 3: Покрасьте фартук

Перекрасьте фартук в нейтральный белый. / Фото: pinterest.com

Идея 4: Повесьте рейлинги

Рейлинги отлично смотрятся над раковиной. / Фото: ideas.homechart.ru

Идея 5: Повесьте открытые полки

Разные варианты использования открытых полок

Идея 6: Обновите гарнитур

Шкафчики до и после покраски

Идея 7: Добавьте декор

Используйте в качестве декора постеры и салфетки

Идея 8: Замените обеденную группу

Другой стол и стулья изменят кухню до неузнаваемости

Идея 9: Добавьте света

На кухне должно быть хорошее освещение

Идея 10: Обновите посуду

Красивая посуда улучшает аппетит