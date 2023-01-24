Вот уже более двух десятков лет Марк Лагранж воспевает красоту своими фотографиями. Лагранж посвятил себя фотоискусству в 80-х годах и с тех пор постоянно снимал завораживающие портреты и эротические фотографии своих муз, загадочных роковых женщин, полные тайн и тёмных фантазий.
Портреты, тела, модные “луки” – вот жанры, в которых Лагранж превосходен. Особенно хорошо также ему удаются черно-белые фото – зачастую они выглядят как настоящее ретро.
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Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа
Вот уже более двух десятков лет Марк Лагранж воспевает красоту своими фотографиями. Лагранж посвятил себя фотоискусству в 80-х годах и с тех пор постоянно снимал завораживающие портреты и эротические фотографии своих муз, загадочных роковых женщин, полные тайн и тёмных фантазий.
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