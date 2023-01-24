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Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Вот уже более двух десятков лет Марк Лагранж воспевает красоту своими фотографиями. Лагранж посвятил себя фотоискусству в 80-х годах и с тех пор постоянно снимал завораживающие портреты и эротические фотографии своих муз, загадочных роковых женщин, полные тайн и тёмных фантазий.

Портреты, тела, модные “луки” – вот жанры, в которых Лагранж превосходен. Особенно хорошо также ему удаются черно-белые фото – зачастую они выглядят как настоящее ретро.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа


Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

Невероятные работы бельгийского фотографа Марка Лагранжа

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