Почему пистолетные пули делают «тупыми» и округлыми, а винтовочные - «острыми» и угловатыми

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Характеристики оружия

Все это 7.62 мм винтовочные и пистолетный. |Фото: guns.allzip.org.

Законы физики и аэродинамика

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Кинетическая энергия и останавливающее действие

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Его Величество Рикошет

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