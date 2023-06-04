Почему пистолетные пули делают «тупыми» и округлыми, а винтовочные - «острыми» и угловатыми

Сказать, что все пистолетные пули по своему форм-фактору обязательно «тупые», а все винтовочные гарантированно «острые» все-таки было бы преувеличением. Есть здесь свои исключения, причем не в малых количествах. Тем не менее, подавляющее большинство боеприпасов подпадает именно под озвученные выше характеристики. Учитывая тот факт, что винтовки стреляют дальше и мощнее у многих может возникнуть вопрос: почему все пули не делать острыми?
Боеприпасы бывают разными. |Фото: livemaster.by.
Сразу можно ответить на вопрос о том, почему все пули не делают острыми, если они «лучше». В действительности нет плохих или хороших боеприпасов. Есть боеприпасы для конкретных тактических задач. Пули с разным форм-фактором нужны для разных целей и каждая из них имеет свои слабые и сильные стороны. «Качество» в данном случае понятие крайне субъективное, так как поражающие элементы в патронах сегодня настолько хороши, насколько это позволяет текущий уровень технологического развития. Тем не менее, основные причины выбора той или иной формы можно разделить на несколько категорий.
Яркий пример. |Фото: guns.allzip.org.
Что же касается исключений, то их предостаточно. Первые винтовочные патроны также были с закругленной пулей. Некоторые современные «специальные» боеприпасы винтовочного типа имеют пули похожие на пистолетные и наоборот, отдельные «специальные» боеприпасы пистолетного типа имеют остроконечные пули. Чаще всего в исключения попадают или боеприпасы со специфическим внутренним устройством, или боеприпасы со специфическим тактическим назначением. Однако, вернемся от исключений к популярной «практике».
Характеристики оружия
Все это 7.62 мм винтовочные и пистолетный. |Фото: guns.allzip.org.
Характеристики боеприпасов прямо проистекают из характеристик оружия, в первую очередь механических. Лучше всего это видно на примере советских патронов 7.62 мм, которые бывают и винтовочными (острыми), и закругленными (пистолетными). При одинаковом калибре у боеприпасов разный диаметр, разная форма поражающего элемента, разная масса поражающего элемента и его форма. Механические характеристики патронов неразрывно связаны с характеристиками элементов боепитания (магазинов) и спусковых механизмов. Так уж получается, что пистолетная механика с большим трудом «переваривает» боеприпасы с острыми пулями. А самое главное, что форма и масса боеприпасов постоянно «упирается» в законы физики и в первую очередь аэродинамику.
Законы физики и аэродинамика
Всему виной физика. |Фото: oir.mobi.
Высокий «винтовочный» пороховой заряд позволяет выводить пулю на скорость гораздо больше звуковой. Современные промежуточные патроны разгоняются в стволе на 700-1 000 м/с. Это в 2-3 раза больше, чем скорость звука в воздухе. При таких показателях с точки зрения аэродинамики лучше всего использовать именно острую пулю. Такая летит дальше и ведет себя стабильнее во время движения, а значит и бьет точнее. Начальная скорость пули во многом определяется ее массой, а также массой порохового заряда. Суть в том, что у пистолетных патронов, пороховой заряд меньше, а потому и начальная скорость гораздо ниже – 300-500 м/с. При движении на таких скоростях, остроконечная форма теряет все свои преимущества и, по сути, становится не нужной для большинства тактических ситуаций. В тоже время, острая пуля обладает большими габаритами, что не очень хорошо для короткоствольного оружия и пистолетов-пулеметов с точки зрения компактности и эргономики.
Интересно то, что до остроконечных пуль под промежуточные патроны люди додумались не сразу. Первые пули в таких калибрах также были округлыми. Только в первой половине XX века инженеры заметили, что при изначальном превышении скорости звука именно остроконечная форма наделяет пулю рядом дополнительных преимуществ.
Кинетическая энергия и останавливающее действие
Разные задачи и разная эффективность. |Фото: Twitter.
Еще одна крайне важная тонкость в вопросе выбора форм-фактора пули. Объяснять отдельно, что чем больше пороховой заряд, тем выше уровень кинетической энергии, передающийся пуле – не нужно. Чем больше энергии передано пуле, тем дальше и быстрее она летит. Закономерным образом, чем больше энергии было передано при выстреле пуле, тем больше этой энергии пуля потом передаст объекту, в который попадет. Но здесь начинается сразу несколько «но». Дело в том, что в процессе полета под действием гравитации и сопротивления воздуха пуля теряет переданную ей пороховым зарядом кинетическую энергию. Остроконечная винтовочная пуля позволяет свести эту естественную потерю к минимуму. Нужно это для того, чтобы автоматы, винтовки и пулеметы стреляли как можно дальше. Однако, из-за этого страдает останавливающее действие такой пули. Слишком высокий заряд кинетической энергии играет с поражающим элементом злую шутку: из-за геометрии и устройства боеприпаса повышается вероятность сквозного ранения, а также рикошета.
В тоже время, пистолетные округлые боеприпасы хотя и имеют меньший пороховой заряд, а значит и меньший заряд кинетической энергии, расходуют его более рационально при условии ведения огня на короткие дистанции. А самое главное, что округлая форма такой пули не вызывает упомянутых выше негативных последствий. Останавливающее действие пистолетных патронов заметно выше, так как они не проходят сквозь цель на вылет, не рикошетят, а соответственно передают всю свою оставшуюся энергию объекту или жертве.
Его Величество Рикошет
Чем острее и быстрее - тем хуже с рикошетом. |Фото: mirtankov.su.
На нем стоит акцентировать внимание отдельно. Чем острее пуля и чем быстрее она движется – тем выше вероятность рикошета. Не слишком страшно в условиях войны, а иногда даже полезно. Другое дело, когда речь заходит о специальных и полицейских операциях. «Тупые» боеприпасы для пистолетов и пистолетов-пулеметов тем и хороши, что почти не вызывают рикошет при попадании в твердую или недостаточно вязкую поверхность.
Вопрос цены
Производство не менее важно. ¦Фото: popgun.ru.
Нельзя забывать и про деньги. Стоит производство патронов сильно по-разному. В среднем, остроконечные пули в производстве сложнее и дороже. На практике, разница между острыми и гладкими буквально в несколько копеек. Это может показаться не важным, до тех пор, пока речь не заходит о миллионных тиражах боеприпасов. Само собой, некоторые специальные пули ломают данный шаблон и стоят очень дорого. Однако, это уже совсем другая история.
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